Новый Mitsubishi Pajero собрал 5500 заказов за месяц: почему внедорожник могут не привезти в Европу

Mitsubishi получила 5500 заказов на новый Pajero перед стартом продаж в Японии. Stoqliq / Shutterstock.com / Fotodom

Компания Mitsubishi готовится вывести на японский рынок новое поколение внедорожника Pajero. Старт продаж запланирован на декабрь, а предварительный прием заявок начался еще 1 октября, сообщает пресс-служба. За первый месяц производитель получил около 5500 заказов. Такой результат превзошел запланированный объем реализации модели на весь 2026 финансовый год.

Помимо Японии, основными рынками для нового внедорожника станут Таиланд и Австралия. В Таиланде автомобиль уже поступил в продажу. Начиная с 2027 года Mitsubishi планирует постепенно расширять географию присутствия Pajero. В общей сложности модель собираются представить примерно в 100 государствах Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока.

При этом перспективы появления автомобиля в Европе остаются неопределенными. Японский автопроизводитель пока не назвал сроки возможного выхода на рынки Евросоюза, не объявил цены и не подтвердил разработку специальных модификаций для европейских покупателей. Как предполагает издание Auto, Motor und Sport, препятствием может стать техническая спецификация внедорожника, прежде всего его двигатель.

В основе нового Mitsubishi Pajero лежит рамная конструкция. Под капотом установлен 2,4-литровый дизельный турбомотор мощностью 204 л. с. с максимальным крутящим моментом 480 Нм. Он агрегатируется с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. При этом силовая установка не предусматривает электрической составляющей.

Отсутствие гибридных технологий может осложнить сертификацию модели в Европе. Причиной являются действующие экологические нормативы, ограничивающие выбросы углекислого газа. Поэтому соответствие внедорожника европейским требованиям остается одним из ключевых вопросов его возможного выхода на этот рынок.

В то же время по своим внедорожным возможностям новинка сохранила традиционные преимущества семейства Pajero. Дорожный просвет составляет 230 мм, а угол въезда достигает 30,4 градуса. Система полного привода Super Select 4WD-II предлагает несколько режимов работы, в том числе понижающую передачу, что должно обеспечить автомобилю хорошие возможности при движении по сложному рельефу.

Пятое поколение Pajero представляет собой полностью новую разработку, а не очередную модернизацию предшественника. Выпуск предыдущей версии завершился в 2021 году. Mitsubishi приняла такое решение после продолжительного падения спроса и ужесточения экологических требований на мировых рынках.

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