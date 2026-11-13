На лодках по льду и понтоны в тоннеле: в Киеве предлагают нелепые идеи переправы через Днепр

Киев, вид на Днепр. Фото: Ryzhkov Oleksandr/Shutterstock/Fotodom

По изворотливости ума представители Украины могут дать фору чуть ли не любому западному писателю-фантасту. Артуру Кларку, Айзеку Азимову и даже Герберту Уэллсу и не снились такие варианты, которые сейчас предлагают в Киеве для обеспечения транспортного сообщения между левобережной и правобережной частями украинской столицы.

- Переправа, переправа. Берег левый, берег правый, - как писал советский поэт Твардовский. А кто помнит, как там дальше?

- Берег левый, берег правый,

Снег шершавый, кромка льда…

Кому память, кому слава,

Кому тёмная вода, — Ни приметы, ни следа.

Вот сейчас ситуация в Киеве почти что подошла к описанному. Целый заместитель главы комитета Верховной рады Украины по транспорту и инфраструктуре Владимир Крейденко заявил, что городские власти Киева могут организовать речные перевозки между правым и левым берегами столицы посредством лодок, способных перевозить по 100-150 человек за один раз. А туда-сюда — уже 200 или даже 300 пассажиров.

- У меня есть оперативная информация, что они имеются в наличии, что они находятся в состоянии, пригодном для использования, — рассказал Крейденко.

Прекрасный план, просто замечательный. Есть только одна помеха — зима. Почему-то никто не рассказал депутату, что Днепр зимой обычно замерзает, а лодки по льду как-то не очень плавают. Нужно где-то брать ледоколы, которые бы прокладывали маршрут и обеспечивали лодкам воду. Но пока этот план окончательно не отбросили.

В Киеве не учли одно - Днепр зимой обычно замерзает, а лодки по льду как-то не очень плавают. Фото: Maxym Marusenko/NurPhoto via Getty Images

Есть еще идея построить понтонные мосты. Тем более, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вчера в Дублине заявила о мобилизации для Украины 500 электрогенераторов из резервов европейского механизма гражданской защиты rescEU. Но, кроме этого, пообещала, что ЕС поставит не просто необходимое оборудование, но и 200 автобусов, а самое главное — доставит в Киев четыре понтонных моста из Норвегии.

Это, конечно, более реалистично, чем переправа зимой на лодках, вот только понтоны, в отличие от капитальных мостов, построенных во времена СССР, разлетятся на куски от всего лишь одного попадания беспилотника или ракеты. Да и ограничения по тоннажу позволят использовать их лишь для легкового транспорта и автобусов. К слову, пропускная способность у таких переправ тоже несравнимо меньшая, чем у обычного моста.

Но всех переплюнул еще один депутат Верховной рады Александр Качура (фракция «Слуга народа»), который заявил, что некая американская компания готова построить тоннель под Днепром за 2-3 месяца и «всего» за 1,5 миллиарда долларов США. При этом, название компании Качура предпочел оставить тайной, как и откуда он про нее узнал, с кем проводил такие переговоры и прочие «мелкие» нюансы.

Для Украины, которая последнюю станцию метро запустила еще при Януковича, а за время своей незалежности не построила ни одного сопоставимого по конструктивной и технологической сложности с тем же тоннелем объекта, озвученное Качуром выглядит не просто ненаучной фантастикой, а самой настоящей сказкой. Хотя, понятно, что денег всем хочется, а откатик с полутора миллиардов долларов может обеспечить на всю оставшуюся жизнь, а там … Главное же не чтобы рассвело, а прокукарекать. Самое интересное, что все эти варианты обсуждаются в Киеве на полном серьезе. Надо добавить, что в тоннеле надо соорудить понтонный мост, чтобы все выглядело окончательно и неисправимо шизофренически.

Между тем, суровая реальность разбивает все сказочные мрии (мечты) украинских фантастов-мыслителей, которые стоят у руля Украины.

- В Киевской области не достроено ни одно из 26 защитных сооружений для энергообъектов, которые должны были сдать до 1 октября, — заявил депутат Верховной рады Алексей Кучеренко. По его словам, графики строительства переносили трижды, но ни один не выполнен, хотя на работы выделили почти 2 млрд гривен. По документам готовность объектов составляет 55%, но акты выполненных работ подтверждают лишь 15% их стоимости. Как в том анекдоте: «Сможете ли вы успеть сдать работу до дедлайна? — Сможем, но дедлайн придется перенести».

- Ох уж эти сказочки, ох уж эти сказочники! — помнится, говорил персонаж мультфильма «Падал прошлогодний снег».

Можно только гадать, чем обернется проект тоннеля. И вот что встанет эта фантастика. Хотя, чтобы сбежать с Украины, и он сгодится.

Право слово, вариант с переправой киевлян на лодках, при всех своих «но», выглядит самым реалистичным. Но только в том случае, если на веслах.

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