Западная пресса обсуждает прошедшие вчера в Кремле переговоры Владимира Путина со спецпосланниками Дональда Трампа Фото: REUTERS.

Западная пресса обсуждает прошедшие вчера в Кремле переговоры Владимира Путина со спецпосланниками Дональда Трампа - Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. И проходящий сегодня в Дублине саммит лидеров стран ЕС и Европы, где собрались главы 50 государств.

Иностранные СМИ отмечают жесткую позицию президента РФ, которая подкреплена успешными боевыми действиями. «У Путина есть план победы, и он придерживается его, поскольку план работает: Россия сейчас производит баллистические ракеты с рекордной скоростью», - печалится Bloomberg.

По поводу возможности участия Европы в переговорах по Украине президент России сказал: Вашингтон должен поработать со своими европейскими союзниками, чтобы они наконец определились, хотят ли они мира или войны на Украине.

Помощник главы государства Юрий Ушаков заметил: пока все действия европейцев указывают на второй вариант.

Саммит в Дублине показывает, что Европа заранее провалила переговоры по Украине с РФ.

Позиция России на переговорах по Украине остается жесткой

«Владимир Путин остается непреклонным», - гласит заголовок французской Le Figaro. Издание подчеркивает: президент России жестко отверг создание демилитаризированных зон и потребовал признания границ регионов, которые стали частью Российской Федерации.

Особое внимание пресса на Западе обратила на предупреждение Путина о том, что любые иностранные войска на Украине станут законной целью России.

Напомним, что Евросовет в день переговоров в Абу-Даби официально зафиксировал намерение направить в незалежную свою «военно-тренировочную миссию». Это демонстративное отрицание предложенных нашей стороной принципов общеевропейской безопасности.

Владимир Путин остается непреклонным Фото: REUTERS.

Европа наглеет и рвется на переговоры по Украине

Собравшиеся сегодня в Дублине европейские политики продолжали вести себя нагло. Особенно отличилась прибалты, среди них - главная евродипломатка Кая Каллас, которая считает себя идеальным кандидатом в переговорщики с Россией.

Эстонка восприняла возможность участия Европы в переговорном процессе по Украине с Россией и США как нечто само собой разумеющееся. И повторила уже навязшее в зубах невыполнимое требование к нашей стране, которое уже недвусмысленно признали абсурдным и американцы: «Сначала прекращение огня, затем мирное соглашение, а потом любые другие переговоры».

Обсуждать европейскую архитектуру безопасности мадам отказалась, передает The Guardian: «Если мы попадем в ловушку этих обсуждений, то окажемся не в лучшем положении».

Каллас признала, что «русские не хотят» видеть ее на переговорах, но мало ли чего желает Москва - европейцы ведь не влияют на состав российских переговорщиков. Эта кривая логика еще раз подчеркнула «глубину» ума евродипломатки.

Так и представляешь себе эстонку, которая ногой открывает дверь в Кремле и с порога выпаливает: «Рус, сдавайся!»

Премьер Эстонии Кристен Михал высказался еще более безапелляционно. И при том нелогично: Украину ждет «адская зима», поэтому «Путин должен изменить свои цели». Что-то не помнится, чтобы наш президент был должен господину Михалу.

Но коллегу сумел затмить латвийский премьер Андрис Кулбергс - словами «Нам, Европе, нужно набраться смелости». Военная мощь и экономика Старого Света столь масштабны, что не надо прислушиваться к Москве! Тезис «и пора уже самим не нее напасть» произнесен не был, однако витал в воздухе.

Собравшиеся сегодня в Дублине европейские политики продолжали вести себя нагло Фото: REUTERS.

ПОДДЕРЖКИ США БОЛЬШЕ НЕТ

Глава Евросовета, португалец Антониу Кошта, которого называют одним из самых вероятных кандидатов в представители Европы на переговорах с Россией, также с ходу отверг предложения Москвы выстроить новые принципы безопасности: «Нет необходимости изобретать велосипед».

А президент Франции Эммануэль Макрон, тоже жаждущий стать главным переговорщиком с Москвой, провозгласил: «Именно мы будем определять вопросы нашей будущей безопасности». Впрочем, был вынужден признать: «Поддержки со стороны США больше нет».

Франция, конечно, ядерная держава, но Макрон почему-то забыл упомянуть, что Европа в целом сидит под военным «зонтиком» НАТО, которое без Соединенных Штатов - ничто. Так кто будет определять вопросы безопасности?

Агентство Bloomberg сетует: ни Макрон, ни Мерц, ни британский премьер Бернем не станут ключевыми фигурами на переговорах с РФ по Украине: «Франция отпадает: ее может вскоре возглавить Марин Ле Пен. Мерц мог бы справиться с этой ролью, но его позиции внутри собственной страны слишком шаткие. Что же до Энди Бернема, то ему недостает опыта во внешней политике».

Впрочем, кого бы ни выбрала Европа, это на самом деле не будет иметь большого значения. Ведь главный вопрос - что этот человек станет доносить до Москвы как общее мнение Старого Света. Ультиматумы в стиле Каллас?

Сожалея о том, что Вашингтон давит на Европу, тесно связанное с Демпартией США агентство Bloomberg устами своего обозревателя Майка Чемпиона предлагает Брюсселю и Ко выдающийся план.

Во-первых, пока любой ценой собрать для Киева 70 миллиардов евро, которые требует Зеленский для затыкания дыр. Во-вторых, украсть замороженные в Европе российские активы.

А главное - пособить украинцам «уничтожить ракетные установки и заводы в России». Но это же развязывание прямой войны Европы с русскими? О, вовсе нет! Просто «помощь Европы Украине в самообороне».

Сколько ни говори «сахар», во рту слаще не станет. Безумие - оно и есть безумие. Сходка в Дублине показывает, что именно оно там правит бал.

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