«Таких парней запугать нельзя. Мы будем за него молиться»: экс-главред «КП» Владислав Фронин о Сергее Заворотном

Владислав Фронин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Главный редактор «Российской газеты», экс-главный редактор «Комсомольской правды» Владислав Фронин - с политобозревателем «КП» Александром Гамовым.

…- Владислав Александрович, здравствуйте. Радио «Комсомольская правда», Александр Гамов.

- Да, Саша, привет.

- Сегодня, к сожалению, такая печальная новость про Сережу Заворотного.

(При взрыве автомобиля в Москве пострадал Сергей Заворотный - бывший собкор «Комсомольской правды» в Латинской Америке, бывший пресс-секретарь премьер-министра Украины Николая Азарова)

Будем молиться за здоровье Сергея, Владислав Александрович. Он парень такой - очень позитивный. По крайней мере, пока в «Комсомолке» был, всегда на меня производил впечатление такого надежного, веселого…

- Он парень энергичный, поджарый, спортивный. Замечательный, просто великолепный. Не из пугливых. Жалко очень, беда большая. Мы будем молиться, чтобы Сергей выкарабкался сейчас из этого положения, - приводит слова Владислава Фронина KP.RU.

Тяжелые, конечно, травмы.

Мы, когда работали в «Комсомолке», - тогда, я помню, в самом начале 90-х годов, где-то так - его назначили нашим собкором в Аргентину. И Сергей отправился туда в свою первую командировку. И мы полетели в Буэнос-Айрес вместе.

Я - как главный редактор, а он как собственный корреспондент…

- А почему главный редактор Фронин лично Заворотного в Аргентину повез?

- Тогда как раз открывался корпункт в Латинской Америке, появилась такая возможность. Понимаешь, в то время с Латинской Америке укреплялись экономические связи.

Сергей хотел сразу заявить о себе, он долго готовился к этой командировке. И в первой же поездке мы взяли интервью у президента Аргентина.

Заворотный так вот начал сразу с первых дней.

А потом - он очень любил страну, очень хорошо писал. И дружил с Диего Марадоной. Он великолепный журналист, еще раз повторяю, очень энергично работал.

Может быть, с другой стороны, даже творчество его было более такое глубокое, не просто веселое, а серьезное, основательное. Журналист-международник. В этом он был один из самых сильнейших. Он там был, по-моему, старейшиной в собкоровском корпусе в Аргентине.

- А когда Заворотный стал пресс-секретарем Николая Азарова, какое он впечатление производил? Чиновником же вроде как стал…

- Нет, Саша, слово «чиновник» к Сереже вообще никак не применимо. Это до мозга костей журналист, живой, энергичный человек, всегда с юмором, всегда по делу что-то. Нет, он не был чиновником.

Будем молиться и переживать за Сережу. Дай Бог, чтобы он выкарабкался.

- Я думаю, что у него будет такая возможность, он все прочитает про себя, что мы про него говорим, что думаем.

- Да, Коля Долгополов, он наш куратор был международной сети в «Комсомолке», тоже сегодня написал у нас… Что таких парней как Сережа Заворотный, запугать нельзя.

- Хорошо сказано.

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