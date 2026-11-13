Генерал Пиночет спросил Сергея Заворотного: «Простите, а вы коммунист?»

Сергей Заворотный, бывший журналист «КП» и бывший пресс-секретарь премьер-министра Украины Николая Азарова

В пятницу, 13 ноября 2026 года, 72-летний Сергей Заворотный, бывший журналист «КП» и бывший пресс-секретарь премьер-министра Украины Николая Азарова, пострадал в результате теракта: была взорвана его машина. Мы желаем ему выздоровления и вспоминаем одну из его замечательных статей.

Сергей Заворотный, в 80-е и 90-е работавший собкором «Комсомольской правды» в Латинской Америке, делал замечательные интервью - хоть со звездами сериалов вроде «Богатые тоже плачут», которых обожала вся Россия, хоть, например, с Михаилом Барышниковым, приехавшим на гастроли в Буэнос-Айрес. И с политиками, разумеется. В каком-то смысле его шедевром стала беседа с Аугусто Пиночетом, вышедшая в «Комсомолке» 30 сентября 1992 года. Для читателей, которые формально перестали быть советскими людьми, но в душе еще ими оставались, это было чем-то вроде шока - увидеть мирную, спокойную беседу со старым людоедом, которого советская пресса до того в течение многих лет проклинала на все лады. (Мне было тогда 14 лет, но, помню, даже у меня мелькнула тогда в голове мысль: что дальше, интервью с Пол Потом?)

Но в чисто журналистском плане, повторюсь, это был шедевр и вообще редкая удача. И вообще, интервью замечательное.

Сергей так описывал обстоятельства этой встречи:

«В пустынном холле старомодного отеля «Провинсиаль» стоял генерал Аугусто Пиночет. Добротный клетчатый костюм с модным коричневым оттенком, тронутые сединой волосы и словно припорошенные снегом брови и усы делали его похожим на добродушного дедушку, к которому вот-вот подбегут внуки, и он, взяв их за руки, отправится на прогулку подышать свежим воздухом перед вечерней сказкой. Но внуков не было. Они остались в Сантьяго-де-Чили. Вместе с проблемами чилийской армии. А их у нее немало: правозащитные организации добиваются от президента Чили Эйлвина расследований преступлений военных в годы диктатуры Пиночета.

В разгар всех этих неурядиц командующий чилийской армией генерал Пиночет решил сменить военный мундир на гражданский костюм и отправился в отпуск в Аргентину вместе с женой Лусией Ириарт. Место для отдыха супруги Пиночет выбрали удачно: роскошный приморский город Мар-дель-Плата. Время - не очень. В сентябре в Аргентине холодная ранняя весна. В Мар-дель-Плата пустуют гостиницы. На улицах малолюдно, тем удобнее для охраны генерала. Но даже эти крепкие и обученные парни не сумели оторваться на автомобилях от преследований моих коллег из местных газет. Из их репортажей узнал, что вчера генерал посетил книжный магазин. Потом в кафе на углу в одиночестве выпил чашечку кофе. Не обошлось без небольшого инцидента: посетители узнали бывшего диктатора. Некоторые начали робко свистеть. Ну а так в Мар-дель-Плата все спокойно: ни демонстраций, ни пикетов возле гостиницы «Провинсиаль» по случаю приезда бывшего диктатора.

...Газету пришлось отложить в сторону - прямо на меня через весь холл по направлению к выходу в плотном полукольце охранников шел чилийский отпускник.

- Сеньор Пиночет, - обратился я прямо к генералу. Бывший диктатор остановился. Охранники тут же стали глазами ощупывать мои карманы.

- Генерал, вы должны помочь России... – Пиночет удивленно вскинул брежневские брови. – Только вы можете спасти мою родину от бесплодной дискуссии на тему о том, нужен ли моей стране российский Пиночет, и поставить в конце концов точку в этом затянувшемся споре.

- Видите ли... - заинтересованно начал было генерал, но его мысль прервала улыбающаяся Лусия. – Аугусто, – мягко заметила она. Нам надо ехать.

Генерал пожевал губами, посмотрел в упор на меня. Идея помочь России, похоже, заинтересовала его.

– Через полтора часа на этом же месте я отвечу на ваш вопрос, - твердо пообещал он».

Вспоминаем одну из самых громких публикаций Сергея Заворотного

В итоге встреча состоялась в президентском номере гостиницы. Вот несколько фрагментов из беседы.

«- Генерал, многие в России - от ученых до политиков - считают, что страна давно истосковалась по «твердой руке» и пора, мол, наводить порядок. При этом прямо ссылаются на ваш пример. Другие утверждают, что нам только этого несчастья - диктатуры - не хватало. И настаивают на том, что переход к рыночной экономике менее болезнен в условиях демократии. Ваша точка зрения?

- B мягкой форме с помощью цивилизованных методов перейти от былой социалистической зацентрализованной государственной системы к рыночной нельзя. Почему? Для плавного перехода необходим большой запас терпения и времени. А время - это фактор постоянного давления на реформаторов. На них градом будут сыпаться упреки и обвинения. Наконец, терпение у всех лопнет и скажут: ну сколько же можно терпеть все это, господа?! Моя личная точка зрения: хотите переходить к рынку, к демократическим свободам, да простят мне это сравнение любители животных, рубите хвост коту одним махом - с ходу! Ну представьте себе, если вы этот хвост начнете резать по кусочкам. Да ведь вам кот всю морду исцарапает. По мне, лучше рубить с одного удара. Это жестоко. Но эта жестокость - временная. В короткие сроки вы увидите результаты. В Чили на все это ушло два-три года.

- И страну захлестнула безработица, нищие и голодные на улицах...

- Да, в эти годы была высокая безработица. Было трудно, но голода в мое правление не было. В Чили очень развита система кумовства. Плохи у меня дела, пусто в желудке - иду к куму. Похлебаем из общего котла, краюху разделим пополам. Всегда кто-нибудь кому-нибудь помогал. С голоду никто не умер. В мусорных ящиках, как писала ваша коммунистическая пресса, никто не копался. Все это была ложь, и вы ее охотно распространяли.

- И все же - ваш совет: нужна ли России диктатура или обойдемся без нее?

- Я бы никому не советовал устанавливать диктатуру. Но в вашем состоянии постоянно спрашивал бы сам себя: как поступить, когда все вокруг катится к хаосу и надвигается катастрофа? Разрубить затянувшийся узел проблем либо ждать, когда время это сделает за меня? Повторяю: когда я оказался в такой ситуации в Чили, не стал тянуть время, а рубанул сплеча.

- У нас говорят: шашка наголо и в атаку.

- Вот-Вот. Именно это. (...) Для меня военный переворот в Чили был крайним средством. Мы выжидали до самого последнего момента. Но у нас серьезное беспокойство вызывало окружение президента Альенде. Эти люди вели дело к тому, чтобы превратить Чили во вторую Кубу. Они готовили переворот, чтобы на чилийской земле приступить к строительству социализма. Такой социалистический эксперимент обошелся бы нам много дороже, чем переворот. Да что я вам рассказываю: за октябрьскую революцию 1917 года вы расплатились миллионами загубленных жизней.

Вы думаете, за события 11 сентября [1973 года] меня осуждают все чилийцы? Ошибаетесь. Наши действия 11 сентября были реакцией на реальную угрозу социализма. Это не наша вина, а тех, что толкал Чили в объятия социализма. Вы только подумайте: кубинцы заслали к нам в то время около 15 тысяч боевиков. (...)

- Распад Советского Союза и крах коммунизма на одной шестой части света стал для вас неожиданностью?

- Простите, а вы коммунист?

- Бывший.

- Значит, атеист. Ну а я, в отличие от вас, верю в Бога. И всегда верил, что в борьбе с коммунизмом всевышний нам поможет. Каким образом - я не знал. Но верил. И вот Советский Союз развалился. (...)

Ошибаются те, кто надеется, что с самораспадом Советского Союза и крахом там коммунизма генералу Пиночету пора на покой. Все как раз наоборот. Одна сверхдержава исчезла с лица земли. Но осталась другая - Соединенные Штаты. Я бы очень не хотел в один прекрасный день проснуться и услышать то, что когда-то слышали все подданные Римской империи: когда говорит Рим, все молчат. Конечно, американцы обошли вас и выиграли «холодную войну». Но не для того, чтобы управлять миром в одиночку. (...)

- Генерал, когда впервые увидел вас в огромном и пустынном холле отеля, вы мне невольно напомнили главного персонажа книги Габриэля Гарсиа Маркеса «Осень патриарха»...

- Я не читаю Гарсиа Маркеса.

- Потому что он друг Фиделя Кастро?

- Нет, ну что вы! Друзья Фиделя Кастро меня не интересуют. Меня беспокоят идеи, которых придерживается сеньор писатель. Они у него весьма своеобразные.

- Вы можете меня спросить, при чем здесь колумбийский писатель. Отвечу: герой его романа - диктатор. В мрачном и пустынном дворце, напоминающем чем-то отель «Провинсиаль», он остается один - наедине со властью. Что чувствуете вы, когда вас называют диктатором?

- Когда вы постоянно даете шлепки малышу за то, что он бегает или хватает, скажем, бумагу, ребенок теряет страх. Привыкает. Так и я. У меня от все этих обвинений выработался иммунитет.

- Давно хотел спросить, почему вы решили добровольно отказаться от власти и пойти на проведение плебисцита в Чили, который проиграли? Согласитесь, для Латинской Америки непривычно, чтобы диктатор отдавал власть по доброй воле.

- Опять вы за свое. Да какой же я диктатор!

- Хорошо. Тогда кем вы были?

- Правителем. Правителем Чили. Военные в Чили не являются политиками. Нам трудно быть политиками. Так как мы, что обещаем, выполняем. Я обещал плебисцит - провел. Обещал мирно передать власть гражданским лицам - выполнил. Все свои обещания выполнил. До последней точки. Провел корабль через все шторма. Времена были грозовые. Но руль я держал крепко. Когда все улеглось - власть передал я в руки политиков. И обойденным и обиженным себя не чувствую. (...) Я выполнил миссию, которую на меня возложил мой народ. Он не просто просил меня об этом - кричал во весь голос. (...) Пройдет время, и все станет на свои места. Правда восторжествует.

Генерал Пиночет встал. Время интервью истекло. Он протянул мне руку. Я пожал ее. Генерал попросил адъютанта заснять рукопожатие антикоммуниста с бывшим коммунистом...»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Москве подорвали бывшего собкора «КП» и соратника Азарова: Чем известен Сергей Заворотный

«Сергей Заворотный работал в режиме форсажа»: каким в «Комсомолке» запомнили раненного при подрыве автомобиля экс-помощника Азарова