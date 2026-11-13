Потрясающее невежество и бестактность в высказываниях Каллас вызывают чувство стыда даже у ее коллег Фото: REUTERS.

Когда на Западе придет время искать ответ на неизбежный вопрос «Кто завел Европу в украинский тупик?», будут называть прежде всего имена двух женщин. Председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и ее зама, главного дипломата ЕС Каи Каллас.

Сегодня на саммите европейских лидеров в Дублине Каллас заявила, что хотела бы лично вести переговоры с Москвой. И сказала бы с порога: сперва прекратите огонь, только потом будем обсуждать мирное соглашение! Анонимный еврочиновник в разговоре с Politico воскликнул насчет ее амбиций: это что, шутка?!

А фон дер Ляйен выбивается из сил, чтобы наскрести 70 млрд евро, которые Зеленский дополнительно потребовал на будущий год. И готовит очередной пакет антироссийских санкций.

Урсула фон дер Ляйен выбивается из сил, чтобы наскрести 70 млрд евро, которые Зеленский дополнительно потребовал на будущий год Фото: REUTERS.

ДВЕ ГОСПОЖИ «НЕТ»

Именно Урсула и Кая с порога отрицают все предложения о поиске компромисса для окончания украинского конфликта. И с фанатичным упорством требуют добиваться «стратегического поражения» России.

Так было и после того, как Трамп сообщил о «скором соглашении» по Украине, которое затронет и Европу в том смысле, что будет меняться система европейской безопасности.

«Хочу подчеркнуть один принципиальный момент, - утерла нос президенту США осмелевшая после его поражения на выборах в Конгресс США эстонка. - У нас уже имеется архитектура безопасности. НАТО и Евросоюз выполняют каждый свою роль».

То, что творят эти евродамы, никак не согласуется с представлением о роли женщин как примирительниц и созидательниц. Бурная деятельность обеих создает и разлад среди самих стран-членов ЕС.

ПОССОРИЛАСЬ ДАЖЕ С МЕРЦЕМ

Последний пример этому – резкий спор фон дер Ляйен с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем по поводу наделения Канады статусом ассоциированного члена Евросоюза.

Эта инициатива Урсулы насторожила многих в Европе, хотя бы потому, что нет четкого определения - что значит такой статус?

К тому же есть опасения, что, сделав «ассоциированным членом» Канаду, находящуюся на другом континенте, ЕС не сможет предоставить такой же статус Украине. Зачем же лишний раз расстраивать Зеленского, который сулит согражданам скорое членство в Евросоюзе?

Спор между двумя немцами и однопартийцами – Урсула и Мерц состоят в партии ХДС – обострился на недавнем саммите ЕС-Канада. Фон дер Ляйен все-таки назвала эту страну «ассоциированным членом» - через несколько часов после того, как Германия добилась исключения подобной формулировки из совместного заявления.

Урсула фон дер Ляйен и Фридрих Мерц состоят в немецкой партии ХДС. Фото: Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press

Но разногласия по формулировкам отражают более существенные противоречия. Члены европейского объединения ведут споры по важнейшим вопросам, прежде всего по бюджету и безопасности: ЕС должен в большей степени ориентироваться на общие институтами (то есть евробюрократию) или национальные правительства?

А КТО ОНА ТАКАЯ?

Фон дер Ляйен придерживается идеи о превращении ЕС в сверхгосударство, в котором Еврокомиссия станет «правительством Европы».

А Мерц, как объяснило недавно Politico, «полностью отошел от этого подхода и говорит о национальных государствах как о главной движущей силе политики».

Узурпаторские наклонности немки и ее авторитарный стиль руководства уже давно очевидны многим европейским лидерам. Многие считают, что она превышает полномочия в вопросах внешней политики. История с Канадой - лишь последний пример.

Многих в Европе насторожило предложение фон дер Ляйен создать европейский «совет безопасности», который координировал бы меры по сдерживанию потенциальной угрозы, действуя по протоколу, предусмотренному 4-й статьей устава НАТО. Это, по мнению критиков, в значительной мере дублировало бы работу самого альянса и сильно раздражало бы Вашингтон.

Фон дер Ляйен придерживается идеи о превращении ЕС в сверхгосударство, в котором Еврокомиссия станет «правительством Европы» Фото: REUTERS.

Сейчас в ЕС активно обсуждается реформа дипслужбы, во главе которой стоит Каллас. По действующим правилам, она подотчетна и Еврокомиссии, и правительствам стран-членов.

Урсула хотела бы перетащить на себя значительную часть функций евродипломатии, урезав тем самым полномочия Каи. Но у лидеров ведущих стран свое видение реформы. ФРГ и Франция не против передать часть полномочий Каллас Еврокомиссии. Италия же настаивает, что за европейскую внешнюю политику и оборону должны отвечать национальные правительства.

Фон Ляйен не завоевала сердца и умы граждан ЕС — многие вообще о ней не знают!

Согласно опросу, проведенному компанией Public First, в трех крупнейших странах Евросоюза, только каждый пятый респондент из Германии и Испании считает, что председатель Еврокомиссии хорошо справляется со своими обязанностями, во Франции - лишь 12%.

А больше 20% французов просто не ведают, кто она такая.

КНИГОЧЕЙКА ИЗ ТАЛЛИНА

Потрясающее невежество и бестактность в высказываниях Каллас вызывают чувство стыда даже у ее коллег. То она назовет отношения Европы с Китаем «раковой опухолью», то перепутает имена членов правительства Германии.

Чтобы подправить имидж, Кая попыталась заявить о себе как о большой любительнице чтения. «С момента вступления в должность в декабре 2024 года она прочла по меньшей мере 52 книги, о которых рассказала публично, — явно подыгрывая эстонке, сообщило Politico. - Большинство посвящено международным отношениям. В общей сложности с 2017 года Каллас прочитала больше двух сотен книг».

Списки прочитанного Кая публикует в соцсетях. Из последнего - 24 труда о России и Украине, девять о Китае и семь про израильско-палестинский конфликт.

Чтобы подправить имидж, Кая попыталась заявить о себе как о большой любительнице чтения Фото: REUTERS.

Во время визита в Черногорию на саммит ЕС и Западных Балкан в июне этого года она читала мемуары Ричарда Холбрука, автора Дейтонских соглашений 1995 года по Боснии, и Мартти Ахтисаари, экс-президента Финляндии и посредника при соглашении 1999 года, вынудившего Сербию уйти из Косово. Оба, естественно, оправдывают натовскую агрессию против Сербии.

«Шесть авторов, с которыми мы побеседовали, особо отметили: ястребиная позиция Каллас в отношении Москвы перекликается с идеями, изложенными в их книгах», - утверждает Politico.

В январе Кая на пресс-конференции сказала: когда она закончит книгочейство, станет очень умной. Вроде как шутка, но она многое объясняет.

«СПОСОБНА ТОЛЬКО НА КРИЧАЛКИ»

KP.RU спросил экспертов, что говорят о Кае Каллас ее «книжные» откровения.

- Это свидетельствует о низком уровне ее социальной организации, - считает президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич. - Люди, добившиеся столь высоких постов, уже не пишут о таких вещах, как прочитанная книга. Основное знание по профессии у дипломатов на таком уровне уже должно иметься.

Экс-депутат Европарламента от Латвии, журналист Андрей Мамыкин, живущий в России, знал Каю Каллас лично:

- Есть женщины прелесть, какие глупенькие, и есть ужас какие дуры. Кая Каллас - второй вариант. Как лакей Чичикова, она научилась буквы складывать в слоги, а потом в слова, и читает все без разбора.

Количество прочитанных ею томов совершенно не говорит о том, что остается в ее голове. Напомню ее знаменитую фразу, сказанную заочно на реплику президента Владимира Путина во время его встречи с Си Цзиньпином о том, что Россия и Китай победили во Второй мировой войне: «Окей, это что-то новенькое».

Каллас соответствует образу среднестатистического эстонца, который считает: все, что они знали раньше о Советском Союзе – это лишь пропаганда. Не было при советской власти ни подвига трудового, ни военного. И теперь, должно быть, она хочет прочитать «настоящую правду» о России у перебежчика Резуна-Суворова? А «правду» об Украине узнавать по воспоминаниям преступников из ОУН-УПА*?

Не уверен, что она в полном объеме читает даже аналитические записки, которые готовят в ее службе дипломаты с опытом. В этом году сообщалось, что Каллас переругалась и с ближайшим окружением. Она не хочет слушать того, что ей говорят умные люди, и способна только на антироссийские кричалки.

* Признаны террористическими и запрещены в РФ.

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