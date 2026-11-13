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Звезды13 ноября 2026 17:21

Бьянка сверкнула дерзким мини, а Седокова появилась в очень откровенном декольте: Образы звезд на премии «Звезды Хайпа»

KP.RU показал наряды артистов на премии «Звезды Хайпа»
Алина ЧЕРНОВА
Анна Седокова выбрала вечернее платье, которое умеет говорить без слов

Анна Седокова выбрала вечернее платье, которое умеет говорить без слов

Фото: Иван МАКЕЕВ.

На один вечер VK Stadium превратился в вымышленный мегаполис: чертово колесо с неоновой подсветкой, водные горки, скелет динозавра на крыше, пешеходный переход с граффити и вывески с названиями каналов и радиостанций. Так выглядела красная дорожка III премии «Звезды Хайпа», которую организовала «Русская медиагруппа». Главными героями вечера стали Артур Пирожков, Mia Boyka, Севак, Бьянка, Анна Немченко и многие другие. Им предстояло на время забыть о статусе суперзвезд и примерить образы соседей, спешащих курьеров или влюбленных пар, а церемония награждения органично вплелась в эту повседневную суету. Разбираем с экспертом в области стиля и продюсером музыкального контента Яной Блиндер, как гости справились с задачей и чьи наряды выделялись даже на таком ярком фоне.

Яна Блиндер

Яна Блиндер

Фото: Личный архив.

Милана Хаметова

Милана выбрала самую остроумную тему вечера: образ отличницы, которая собралась на экзамен. С книгой «Квалификационный экзамен на присвоение статуса адвоката» в руках он читается мгновенно и вызывает улыбку.

Основа наряда – графитовый комбинезон из мягкой фактурной ткани, напоминающей тонкий трикотаж. Верх с запахом и короткими рукавами переходит в объемные шорты-баллоны. Под ним белая рубашка со свободно закатанными манжетами, а на шее темно-красный галстук с мелким цветочным рисунком. Поверх талии тонкий красный ремень.

Милана Хаметова

Милана Хаметова

Фото: Иван МАКЕЕВ.

Главная удача образа в том, что школьная форма здесь обыграна взрослым языком. Строгий серый цвет уравновешивает игривые шорты, а красный повторяется три раза: в галстуке, ремне и туфлях цвета бордо. Из-за этого образ выглядит собранным и продуманным. Колготки с мерцающим люрексом добавляют вечернего блеска, а остроносые лодочки на шпильке вытягивают ноги и делают силуэт стройнее.

Из аксессуаров: черные очки в крупной оправе, которые довершают образ прилежной студентки, и длинные темные волосы, уложенные гладко, с ровным пробором. Черный маникюр с острой формой ногтей добавляет дерзости. Макияж сделан акцентом на губах и выразительном взгляде.

Бьянка

Бьянка вышла на сцену в образе, который хочется назвать облаком с характером. Короткое платье, целиком покрытое нежно-розовыми перьями, сидит по фигуре и открывает плечи и ноги. Вся одежда держится на одной идее: легкость и воздушность, но без потери женственных линий.

Бьянка

Бьянка

Фото: Иван МАКЕЕВ.

Платье-футляр с перьевой отделкой подчеркивает тонкую талию и плавную линию бедер, а короткая длина удачно показывает стройные ноги. Цвет пудрово-розовый, и он отлично смотрится в сценическом свете: перья ловят отблески и создают ощущение мягкого сияния. Колготки-сетка телесного оттенка добавляют образу дерзкой пикантности, но не делают его вульгарным, потому что оттенок остается мягким и естественным.

Особенно хороши белые ботильоны на шнуровке и высоком каблуке. Они продолжают светлую гамму и добавляют образу легкую спортивную нотку, благодаря чему образ не выглядит слишком кукольным. Длинные волнистые темные волосы, распущенные по плечам, создают красивый контраст с розовым нарядом: темное и светлое работают друг на друга. Из украшений только кольца и браслеты, и этого достаточно, ведь главную работу делают перья. Отдельно стоит отметить сценографию: танцоры в светлых костюмах с красной окантовкой повторяют розовую палитру, и вся картинка выглядит цельной, как кадр из музыкального фильма.

Александр Ревва

Александр сыграл на классике, и это тот случай, когда простота выглядит дороже любых экспериментов. Черный двубортный костюм с широкими острыми лацканами сидит безупречно и придает фигуре внушительность.

Александр Ревва

Александр Ревва

Фото: Иван МАКЕЕВ.

Пиджак на шесть пуговиц с высокой застежкой визуально вытягивает силуэт и делает плечи собранными. Крой свободный, но не бесформенный, и в нем чувствуется хорошая портновская работа. Под пиджаком черная рубашка в мелкий белый горошек. Рисунок едва заметен, но именно он добавляет глубины образу и спасает его от монотонности. Верхнюю пуговицу рубашки не застегнули, и это придает образу расслабленную элегантность без галстука.

Деталь, ради которой стоит задержаться, это нагрудный платок с графичным черно-белым узором. Он перекликается с горошком на рубашке и становится единственным акцентом. Прием простой, но очень действенный. Прическа зачесана назад и аккуратно уложена, борода подстрижена коротко и подчеркивает скулы, а перстень на руке добавляет мужской характер.

Ева Смирнова

Образ Евы построен на одном ярком цвете и одном контрастном элементе: алое платье и темное кожаное пальто. Получилось ярко, но без лишней суеты.

Ева Смирнова

Ева Смирнова

Фото: Иван МАКЕЕВ.

Платье из мягкого рубчатого трикотажа с высоким воротником-стойкой плотно облегает верх, а от талии расходится легкой расклешенной юбкой. Такая форма подчеркивает линию талии и добавляет девичьей игривости. Насыщенный красный цвет очень идет светлым волосам и свежему лицу, а вязаная фактура делает цвет мягче и теплее, чем если бы это был гладкий атлас.

Поверх платья длинное черное кожаное пальто с крупными пуговицами и широким воротником, которое Ева носит нараспашку. Длина пальто заметно ниже подола платья, и это создает интересную многослойность: красное пятно в обрамлении темных линий выглядит очень графично. Черная сетчатая колготка и высокие ботильоны на устойчивом каблуке поддерживают строгую, слегка дерзкую нотку и делают образ чуть взрослее.

Сергей Зверев

Сергей остался верен себе и вышел в образе, где хватило бы деталей на целую коллекцию. Это театральный, барочный образ в духе парадного гусарского мундира, и он идеально подошел к карнавальному настроению вечера.

Сергей Зверев

Сергей Зверев

Фото: Иван МАКЕЕВ.

Главный предмет наряда: черный жакет с золотыми шнурами-аксельбантами по всей груди, эполетами с бахромой, цепочками из жемчуга и стразов, вышитыми нашивками и яркими вставками красного и зеленого цветов. Это настоящее произведение декоративного искусства, и оно держит весь образ. Под жакетом черная рубашка, усыпанная блестками, с пышным бантом у горла, а брюки того же темного оттенка расклешены книзу и тоже мерцают пайетками.

Такое решение работает по понятной логике: низ и рубашка однотонные, а весь декор сосредоточен на жакете, поэтому образ не распадается. Темная основа с блеском создает глубину, а золото на ней смотрится особенно благородно. Расклешенные брюки удлиняют силуэт и добавляют сценической эффектности.

Корона с камнями, темные очки в декоративной оправе и светлое каре с челкой завершают образ, превращая его в настоящий выход королевской особы. Каждая деталь здесь осознанная, и в этом особая профессиональная смелость.

Дана Соколова и Маша Шейх

Артистки выбрали современный городской стиль, и он работает на красной дорожке не хуже вечерних платьев. Оба образа выдержаны в черной гамме, но по характеру заметно различаются.

Героиня слева надела черный пиджак в тонкую светлую полоску свободного кроя, белый топ и темно-серые джинсы широкого прямого кроя. Короткая стрижка с густой челкой и черный макияж подчеркивают графичность образа, а массивные черные ботинки на высокой подошве добавляют уличного характера. Полоска на пиджаке визуально вытягивает силуэт, а свободный крой придает образу непринужденность.

Дана Соколова и Маша Шейх

Дана Соколова и Маша Шейх

Фото: Иван МАКЕЕВ.

Героиня справа выбрала удлиненный жилет без рукавов, который по форме напоминает пиджак, белую футболку и свободные черные брюки. Тонкие очки с голубоватыми стеклами, длинные прямые волосы и длинные черные бусы с красной кисточкой создают спокойный, почти медитативный образ. Бусы выступают единственным акцентом и красиво вытягивают вертикаль. Часы на запястье добавляют деталь с характером. Вместе они смотрятся очень гармонично: черный цвет объединяет их, а разница в фактуре и силуэте делает пару интересной. Один образ более резкий и дерзкий, другой более мягкий и созерцательный.

Анна Седокова

Анна выбрала вечернее платье, которое умеет говорить без слов. Насыщенный красный атлас и драпировки сделали образ похожим на классический голливудский выход, но с современным кроем.

Анна Седокова

Анна Седокова

Фото: Иван МАКЕЕВ.

Платье асимметричного кроя на одно плечо с вырезом в области декольте и мягкими складками на талии. Драпировка играет главную роль: она создает объем в нужных местах, подчеркивает линию талии и мягко обрисовывает бедра. Длина миди с легким скосом по подолу удлиняет силуэт и показывает красивую линию ног. Атлас блестит на свету, а глубокий красный цвет прекрасно сочетается с золотистым оттенком волос.

Длинные светлые волосы, уложенные крупными мягкими волнами и перекинутые на одну сторону, повторяют асимметрию платья и уравновешивают открытое плечо. Макияж выполнен в теплой гамме: выразительные ресницы, нейтральные тени и помада в приглушенном розовато-бежевом оттенке, который не спорит с красным платьем. Нежный маникюр поддерживает общее настроение.

Mia Boyka

Миа появилась в образе, который совмещает женственность и деловую строгость. Это нарядное сочетание насыщенных цветов и фактур, где каждая деталь на своем месте.

Блуза из атласа глубокого цвета спелой сливы с пышными рукавами и мягким воротником придает верху образа объем и роскошный блеск. Рукава собраны у запястья, и это добавляет романтичности. К блузе подобраны короткие шорты из темной фактурной ткани с мерцающими вкраплениями и золотистыми пуговицами по центру, подчеркнутые поясом-цепочкой с кристаллами. Пояс обозначает талию и делает силуэт более стройным.

Миа Бойко

Миа Бойко

Фото: Иван МАКЕЕВ.

Очень удачная находка: розовые атласные перчатки. Они в тон блузе, но светлее по оттенку, и благодаря этому образ получается цельным и немного кукольным. Крупные серьги и волнистые светлые волосы, мягко уложенные вокруг лица, добавляют образу тепла. Короткие шорты открывают красивые ноги, а естественный оттенок колготок сохраняет мягкость общего впечатления.

Сочетание бордового, розового и золотого создает богатую, но не тяжелую палитру. Темный фон сцены подчеркивает цвет блузы, и жест рукой в перчатке выглядит почти театрально.

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