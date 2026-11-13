Бьянка сверкнула дерзким мини, а Седокова появилась в очень откровенном декольте: Образы звезд на премии «Звезды Хайпа»

Анна Седокова выбрала вечернее платье, которое умеет говорить без слов Фото: Иван МАКЕЕВ.

На один вечер VK Stadium превратился в вымышленный мегаполис: чертово колесо с неоновой подсветкой, водные горки, скелет динозавра на крыше, пешеходный переход с граффити и вывески с названиями каналов и радиостанций. Так выглядела красная дорожка III премии «Звезды Хайпа», которую организовала «Русская медиагруппа». Главными героями вечера стали Артур Пирожков, Mia Boyka, Севак, Бьянка, Анна Немченко и многие другие. Им предстояло на время забыть о статусе суперзвезд и примерить образы соседей, спешащих курьеров или влюбленных пар, а церемония награждения органично вплелась в эту повседневную суету. Разбираем с экспертом в области стиля и продюсером музыкального контента Яной Блиндер, как гости справились с задачей и чьи наряды выделялись даже на таком ярком фоне.

Яна Блиндер Фото: Личный архив.

Милана Хаметова

Милана выбрала самую остроумную тему вечера: образ отличницы, которая собралась на экзамен. С книгой «Квалификационный экзамен на присвоение статуса адвоката» в руках он читается мгновенно и вызывает улыбку.

Основа наряда – графитовый комбинезон из мягкой фактурной ткани, напоминающей тонкий трикотаж. Верх с запахом и короткими рукавами переходит в объемные шорты-баллоны. Под ним белая рубашка со свободно закатанными манжетами, а на шее темно-красный галстук с мелким цветочным рисунком. Поверх талии тонкий красный ремень.

Милана Хаметова Фото: Иван МАКЕЕВ.

Главная удача образа в том, что школьная форма здесь обыграна взрослым языком. Строгий серый цвет уравновешивает игривые шорты, а красный повторяется три раза: в галстуке, ремне и туфлях цвета бордо. Из-за этого образ выглядит собранным и продуманным. Колготки с мерцающим люрексом добавляют вечернего блеска, а остроносые лодочки на шпильке вытягивают ноги и делают силуэт стройнее.

Из аксессуаров: черные очки в крупной оправе, которые довершают образ прилежной студентки, и длинные темные волосы, уложенные гладко, с ровным пробором. Черный маникюр с острой формой ногтей добавляет дерзости. Макияж сделан акцентом на губах и выразительном взгляде.

Бьянка

Бьянка вышла на сцену в образе, который хочется назвать облаком с характером. Короткое платье, целиком покрытое нежно-розовыми перьями, сидит по фигуре и открывает плечи и ноги. Вся одежда держится на одной идее: легкость и воздушность, но без потери женственных линий.

Бьянка Фото: Иван МАКЕЕВ.

Платье-футляр с перьевой отделкой подчеркивает тонкую талию и плавную линию бедер, а короткая длина удачно показывает стройные ноги. Цвет пудрово-розовый, и он отлично смотрится в сценическом свете: перья ловят отблески и создают ощущение мягкого сияния. Колготки-сетка телесного оттенка добавляют образу дерзкой пикантности, но не делают его вульгарным, потому что оттенок остается мягким и естественным.

Особенно хороши белые ботильоны на шнуровке и высоком каблуке. Они продолжают светлую гамму и добавляют образу легкую спортивную нотку, благодаря чему образ не выглядит слишком кукольным. Длинные волнистые темные волосы, распущенные по плечам, создают красивый контраст с розовым нарядом: темное и светлое работают друг на друга. Из украшений только кольца и браслеты, и этого достаточно, ведь главную работу делают перья. Отдельно стоит отметить сценографию: танцоры в светлых костюмах с красной окантовкой повторяют розовую палитру, и вся картинка выглядит цельной, как кадр из музыкального фильма.

Александр Ревва

Александр сыграл на классике, и это тот случай, когда простота выглядит дороже любых экспериментов. Черный двубортный костюм с широкими острыми лацканами сидит безупречно и придает фигуре внушительность.

Александр Ревва Фото: Иван МАКЕЕВ.

Пиджак на шесть пуговиц с высокой застежкой визуально вытягивает силуэт и делает плечи собранными. Крой свободный, но не бесформенный, и в нем чувствуется хорошая портновская работа. Под пиджаком черная рубашка в мелкий белый горошек. Рисунок едва заметен, но именно он добавляет глубины образу и спасает его от монотонности. Верхнюю пуговицу рубашки не застегнули, и это придает образу расслабленную элегантность без галстука.

Деталь, ради которой стоит задержаться, это нагрудный платок с графичным черно-белым узором. Он перекликается с горошком на рубашке и становится единственным акцентом. Прием простой, но очень действенный. Прическа зачесана назад и аккуратно уложена, борода подстрижена коротко и подчеркивает скулы, а перстень на руке добавляет мужской характер.

Ева Смирнова

Образ Евы построен на одном ярком цвете и одном контрастном элементе: алое платье и темное кожаное пальто. Получилось ярко, но без лишней суеты.

Ева Смирнова Фото: Иван МАКЕЕВ.

Платье из мягкого рубчатого трикотажа с высоким воротником-стойкой плотно облегает верх, а от талии расходится легкой расклешенной юбкой. Такая форма подчеркивает линию талии и добавляет девичьей игривости. Насыщенный красный цвет очень идет светлым волосам и свежему лицу, а вязаная фактура делает цвет мягче и теплее, чем если бы это был гладкий атлас.

Поверх платья длинное черное кожаное пальто с крупными пуговицами и широким воротником, которое Ева носит нараспашку. Длина пальто заметно ниже подола платья, и это создает интересную многослойность: красное пятно в обрамлении темных линий выглядит очень графично. Черная сетчатая колготка и высокие ботильоны на устойчивом каблуке поддерживают строгую, слегка дерзкую нотку и делают образ чуть взрослее.

Сергей Зверев

Сергей остался верен себе и вышел в образе, где хватило бы деталей на целую коллекцию. Это театральный, барочный образ в духе парадного гусарского мундира, и он идеально подошел к карнавальному настроению вечера.

Сергей Зверев Фото: Иван МАКЕЕВ.

Главный предмет наряда: черный жакет с золотыми шнурами-аксельбантами по всей груди, эполетами с бахромой, цепочками из жемчуга и стразов, вышитыми нашивками и яркими вставками красного и зеленого цветов. Это настоящее произведение декоративного искусства, и оно держит весь образ. Под жакетом черная рубашка, усыпанная блестками, с пышным бантом у горла, а брюки того же темного оттенка расклешены книзу и тоже мерцают пайетками.

Такое решение работает по понятной логике: низ и рубашка однотонные, а весь декор сосредоточен на жакете, поэтому образ не распадается. Темная основа с блеском создает глубину, а золото на ней смотрится особенно благородно. Расклешенные брюки удлиняют силуэт и добавляют сценической эффектности.

Корона с камнями, темные очки в декоративной оправе и светлое каре с челкой завершают образ, превращая его в настоящий выход королевской особы. Каждая деталь здесь осознанная, и в этом особая профессиональная смелость.

Дана Соколова и Маша Шейх

Артистки выбрали современный городской стиль, и он работает на красной дорожке не хуже вечерних платьев. Оба образа выдержаны в черной гамме, но по характеру заметно различаются.

Героиня слева надела черный пиджак в тонкую светлую полоску свободного кроя, белый топ и темно-серые джинсы широкого прямого кроя. Короткая стрижка с густой челкой и черный макияж подчеркивают графичность образа, а массивные черные ботинки на высокой подошве добавляют уличного характера. Полоска на пиджаке визуально вытягивает силуэт, а свободный крой придает образу непринужденность.

Дана Соколова и Маша Шейх Фото: Иван МАКЕЕВ.

Героиня справа выбрала удлиненный жилет без рукавов, который по форме напоминает пиджак, белую футболку и свободные черные брюки. Тонкие очки с голубоватыми стеклами, длинные прямые волосы и длинные черные бусы с красной кисточкой создают спокойный, почти медитативный образ. Бусы выступают единственным акцентом и красиво вытягивают вертикаль. Часы на запястье добавляют деталь с характером. Вместе они смотрятся очень гармонично: черный цвет объединяет их, а разница в фактуре и силуэте делает пару интересной. Один образ более резкий и дерзкий, другой более мягкий и созерцательный.

Анна Седокова

Анна выбрала вечернее платье, которое умеет говорить без слов. Насыщенный красный атлас и драпировки сделали образ похожим на классический голливудский выход, но с современным кроем.

Анна Седокова Фото: Иван МАКЕЕВ.

Платье асимметричного кроя на одно плечо с вырезом в области декольте и мягкими складками на талии. Драпировка играет главную роль: она создает объем в нужных местах, подчеркивает линию талии и мягко обрисовывает бедра. Длина миди с легким скосом по подолу удлиняет силуэт и показывает красивую линию ног. Атлас блестит на свету, а глубокий красный цвет прекрасно сочетается с золотистым оттенком волос.

Длинные светлые волосы, уложенные крупными мягкими волнами и перекинутые на одну сторону, повторяют асимметрию платья и уравновешивают открытое плечо. Макияж выполнен в теплой гамме: выразительные ресницы, нейтральные тени и помада в приглушенном розовато-бежевом оттенке, который не спорит с красным платьем. Нежный маникюр поддерживает общее настроение.

Mia Boyka

Миа появилась в образе, который совмещает женственность и деловую строгость. Это нарядное сочетание насыщенных цветов и фактур, где каждая деталь на своем месте.

Блуза из атласа глубокого цвета спелой сливы с пышными рукавами и мягким воротником придает верху образа объем и роскошный блеск. Рукава собраны у запястья, и это добавляет романтичности. К блузе подобраны короткие шорты из темной фактурной ткани с мерцающими вкраплениями и золотистыми пуговицами по центру, подчеркнутые поясом-цепочкой с кристаллами. Пояс обозначает талию и делает силуэт более стройным.

Миа Бойко Фото: Иван МАКЕЕВ.

Очень удачная находка: розовые атласные перчатки. Они в тон блузе, но светлее по оттенку, и благодаря этому образ получается цельным и немного кукольным. Крупные серьги и волнистые светлые волосы, мягко уложенные вокруг лица, добавляют образу тепла. Короткие шорты открывают красивые ноги, а естественный оттенок колготок сохраняет мягкость общего впечатления.

Сочетание бордового, розового и золотого создает богатую, но не тяжелую палитру. Темный фон сцены подчеркивает цвет блузы, и жест рукой в перчатке выглядит почти театрально.

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