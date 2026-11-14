Юрий Скуратов: Для блогера Лерчек помилование президента станет уроком

Чекалину признали виновной по делу о незаконных валютных операциях и приговорили к пяти годам лишения свободы условно Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Президент России Владимир Путин помиловал блогера Валерию Чекалину, известную как Лерчек. Об этом свидетельствует соответствующий указ главы государства.

Согласно документу, блогершу освободили от наказания, назначенного Гагаринским судом Москвы 31 июля 2026 года. Тогда Чекалину признали виновной по делу о незаконных валютных операциях и приговорили к пяти годам лишения свободы условно, а также крупному денежному штрафу.

Эту тему в эфире Радио «Комсомольская правда» прокомментировал известный не только в России специалист по международному праву Юрий Скуратов.

Юрий Скуратов Фото: Иван МАКЕЕВ.

Вот - дословно - наш разговор…

…- Юрий Ильич, здравствуйте. С утра пораньше Радио «Комсомольская правда», биограф Скуратова Александр Гамов.

- Привет, Александр. Молодежь не должна долго спать.

- Это точно. И такая вот необычная информация, очень редко она встречается, тем более это популярная личность - Лерчек, президент помиловал ее. На то есть серьезные основания. Как бы вы с правовой точки зрения, как известный международный эксперт, правовед, прокомментировали это событие?

- Ну да, можно сказать пару слов. Надо заметить, что в данном случае совершенно обоснованно реализовано одно из достаточно важных в системе правосудия конституционных прав президента - право на помилование.

Это давняя традиция института президентства во многих странах. В данном случае президент использовал, прежде всего, гуманитарные подходы. В принципе, в его обязанности, как гаранта Конституции, гаранта конституционных прав и свобод, это все входит. Решение вполне обоснованное.

С правовой точки зрения абсолютно безупречно, потому что глава государства может освободить от наказания в полном объеме, частично. Думаю, что широкая общественность оценит по достоинству этот акт президентской власти. И дай Бог ей (блогеру Лерчек. - А.Г.) здоровья, тем более, что дети есть.

Я думаю, что и для нее это станет уроком, поскольку ясно, что любой нормальный человек должен оценить эту гуманитарную акцию. И в данном случае совершенно очевидно, что совпадают и конституционный, и политический, и гуманитарный аспекты президентской власти.

- Полностью с вами согласен. Спасибо, Юрий Ильич.

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