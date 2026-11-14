Валерия готова продолжить лечение. Она уверена, что сможет одержать победу над тяжелым недугом. Фото: Global Look Press\Petrov Sergey

Валерия Чекалина, известная как Лерчек, была помилована указом президента России Владимира Путина 14 ноября. Эту новость она узнала от адвоката, который показал ей подписанный документ, размещенный на сайте Кремля. Кроме слов благодарности, которые она передавала через свою защиту, блогер все же решилась выйти в онлайн-эфир к своим подписчикам и сделать личное обращение президенту.

Лерчек не сдержала эмоций и поблагодарила Владимира Путина за решение о помиловании

— Уважаемый Владимир Владимирович, я никогда не думала, что буду записывать видео вам с личным обращением. Хочу поблагодарить вас от всей моей семьи и от себя лично за вашу доброту и что дали мне помилование, — сказала в личном блоге Валерия Чекалина.

Блогер отметила, что это решение значит намного больше для нее.

— Это возможность жить, — не стала скрывать слез Валерия Чекалина. — Быть рядом с моими самыми любимыми людьми.

Валерия Чекалина, известная как Лерчек, была помилована указом президента России Владимира Путина

Этот шаг даст начало главной борьбы — борьбы с раком. Валерия готова продолжить лечение. Она уверена, что сможет одержать победу над тяжелым недугом.

— Простите, не могу подобрать слова. Все путается. Но я говорю от чистого сердца. Спасибо, — сказала Чекалина.

Фактически это обращение стало для Валерии Чекалиной первым официальным выходом в социальные сети после оглашения приговора, согласно которому условно приговорили на пять лет лишения свободы, выписали штраф в размере 763,5 млн рублей и поставили запрет на администрирование сайтов в интернете сроком на три года.

— Самая прекрасная новость случилась сегодня. Еще вчера это мама загадала в свой День рождения, — сказала Валерия Чекалина. — Всем спасибо за поддержку. Это не просто бумажка о помиловании. Это шанс победить рак на всегда. Я обязательно все выдержу. Я знаю, что вы молитесь, ставите свечи в храмах.

Ранее адвокат Константин Третьяков рассказал, что ситуация с Валерией действительно требовала столь быстрого принятия решения, поэтому было составлено обращение о помиловании Чекалиной, чтобы добиться возможности ее выезда в Китай для прохождения необходимого лечения.

Сейчас юристы готовят новый пакет документов для китайской клиники, которая ранее обещала взять Валерию Чекалину на лечение. У блогера четвертая стадия рака желудка с метастазами.

В свои 34 года ей пришлось уже перенести девять химиотерапий и операцию на позвоночнике, однако пока выйти в ремиссию не удается. В октябре этого года российские врачи сообщили об ухудшении здоровья Валерии, рак прогрессировал. По рекомендациям специалистов, Чекалина решила рассмотреть CAR-T-клеточную терапию — однако это делают за рубежом, в частности, в Китае. Однако ранее для этого у блогера не было возможности на выезд из страны. Указ президента России о помиловании снимает ограничение на выезд, а также отменяет ранее назначенный штраф и дает право вести личные соцсети и использовать интернет платформы.

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