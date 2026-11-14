Загадка человеческой психики: Почему нам почти никогда не снятся смартфоны

Сны о смартфонах, если и бывают, то часто оборачиваются «ночными кошмарами» — людям снится, что их гаджеты сломались или потерялись Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Феномен обнаружил доктор Келли Балкли (Dr Kelly Bulkeley) — известный сомнолог, действительный член Международной ассоциации по изучению сновидений, президентом которой он когда-то был. Ныне ученый возглавляет исследовательский проект Sleep and Dream Database — анализирует и систематизирует сновидения, сюжеты которых присылают многочисленные желающие ими поделиться. Недавние исследования накопленного и показали: смартфоны снятся на удивление редко — парадоксально редко. Ведь наяву большинство людей с ними не расстаются. А в царство Морфея почему-то не берут. Ученый недоумевает.

Балкли подсчитал: в 16 000 тысячах сновидений сюжеты со смартфонами встречались лишь в 3,55 процентах случаях у женщин и в 2,69 процентах — у мужчин. Для сравнения: людям гораздо чаще снится, что они появляются голыми на публике — в 12 процентах случаев.

Однозначного объяснения парадоксу нет. Но гипотезы ученые выдвигают.

НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ

Сам доктор Балкли подозревает, что дело — в эмоциях, которые так или иначе отражаются в снах. Да, полагает он, смартфоны давлеют в повседневной жизни, но чисто физически, как предметы, как средства связи. А эмоционально они почти ничего не значат. Куда важнее окружающие — далекие и близкие, с которыми общаются абоненты, события и впечатления, сопровождающие процесс.

Некоторые ученые, правда, считают: показывая сны, мозг упорядочивает информацию, полученную во время бодрствования — «раскладывает ее по полочкам». Но не только — он еще и генерирует разные парадоксальные или даже фантастические ситуации — тренирует нас реагировать на те или иные физические опасности, возникающие в повседневной жизни. Такой защитный механизм, сформировавшийся на заре эволюции, помогал нашим далеким предкам выживать. В смартфонах же — продуктах современных технологий — подсознание никаких физических угроз не «видит». Вот и не «показывает».

Генерируя фантастические сценарии сновидений, мозг избавляется от реальности и всех тривиальных деталей повседневной жизни, включая смартфоны.

К тому же, тыкая в гладки экраны гаджетов, видя тусклый их свет, люди получают крайней мало физический ощущений. Мало что «откладывается на корочку», чтобы потом разложить по полочкам и показать.

Профессор Кэролайн Хортон (Caroline Horton), сомнолог из Университета Линкольна Бишопа (Lincoln Bishop University) объясняет парадокс еще проще: мол, люди, которые проводят со смартфонами длительное время наяву, не тратят его на то же самое, когда спят. Мозгам это просто не нужно.

Кстати, имею собственную гипотезу по поводу нюанса в статистике — по поводу того, почему смартфоны чаще снятся представительницам прекрасного пола. Эмоции переполняют тех из них, которые «спят и видят», чтобы кто-нибудь купил им айфон последней модели.

Отсутствие смартфонов в сновидениях вызывает недоумение Фото: ИВАНОВА Диана.

КОШМАР НАМ ТОЛЬКО СНИТСЯ

Сны о смартфонах, если и бывают, то часто оборачиваются «ночными кошмарами» — людям снится, что их гаджеты сломались или потерялись.

Или разрядились, а «зарядку» никак не найти. Кошмарные сны опять же порождены эмоциями. Опасения остаться без средства связи и общения наяву неистребимы. Связанные с этим страхом эмоциональные переживания окрашены несравненно ярче, чем те — скудные, которые вызывает сам гаджет, как предмет.

Другая разновидность: смартфон снится, но что написано на экране разобрать невозможно — там какие-то закорючки.

А вот на это есть более-менее понятная физиологическая причина. Активность отделов мозга, которые отвечают за чтением и восприятие четких символов, у спящих заметно снижена. Мозгу крайне сложно «изобразить» в подробностях сложный интерфейс. Равно, как и отчетливо представить текст. Но те немногие — буквально единицы, которым все-таки удается рассмотреть и запомнить слова, считают их пророческими.

СПРАВКА KP.RU

По статистике, собранной в рамках проекта Sleep and Dream Database, чаще всего людям снится:

1. Падение с высоты — 53%

2. Невозможность бежать — 42%

3. Измена партнера — 22%

4. Чья-та смерть — 21%

5. Выпадение зубов — 21%

6. Поцелуи со знаменитостями — 20%

7. Экзамены, к которым не подготовился -19%

8. Полеты — 18%

9. Подлости со стороны близких — 16%

10. Опоздания — 15%

11. Нашли деньги — 14%

12. Не могут что-нибудь найти — 12%

13. Ходят голыми на публике -12%

А В ЭТО ВРЕМЯ

Зачем нас пугать по ночам?

В 2022 году авторитетный журнал Lancet опубликовал результаты обширного исследования, которое провел невролог Джером Зигель (Jerome Siegel), профессор из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (University of California Los Angeles). Роль всех сновидений, в том числе и парадоксальных, и даже кошмарных, оказалась куда проще, чем ее представляли.

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