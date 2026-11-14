Как сейчас выглядят дочери Эдуарда Лимонова, Екатерины Климовой, Алексея Кортнева и Данко: редкие свежие фото

Екатерина Климова с семьей в ноябре решила слетать в Египет Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Конечно, для всех родителей их дети — предмет гордости, но делать каждый шаг достоянием общественности готовы далеко не все: и мошенников много развелось, и соображения безопасности, и вообще — детство есть детство, к чему это лишнее внимание? Однако порой взыскательные звездные мамы радуют публику свежими изображениями детишек. И тут публика делает коллективный «ах»: как же быстро растут чужие дети! В подборке KP.RU несколько свежих снимков, которые разместили в соцсетях звезды.

Агуша Кортнева

В октябре текущего года лидер «Несчастного случая» Алексей Кортнев отметил 60-летие. Певец не так часто всплывает в медийном поле, но если делает это, то ярко: то критикует публику за отторжение нового материала, то российское кино — за отсутствие философских картин и засилие сказок.

Агуша Кортнева Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

А в это время подрастает его младшая (шестая по счету) дочь — малышка Агафья — от гимнастки Амины Зариповой. В начале ноября девочке, которая появилась на свет благодаря процедуре ЭКО, исполнилось пять лет; и мама, тренер по художественной гимнастике, выложила ее фото. Агуша расселась в кресле и строго смотрит в кадр, пока ее фотографируют на фоне праздничных шариков.

— Главной диве 5 лет, — подписала снимок Зарипова.

Александра Савенко

Подписчики остались в восторге от фотографии и похвалили Александру за великолепие Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Лидер российской оппозиции Эдуард Лимонов оставил после себя не только богатое литературное наследие, но и человеческое — у писателя подрастают двое больших детей от модели и актрисы Екатерины Волковой. И редкое фото дочери мама выложила 13 ноября.

На снимке видно, как совсем взрослая девушка, которой исполнилось 18 лет, в типичном для этого возраста и нашей эпохи эльфийском гриме — с роскошными волосами и 17-м айфоном в руках — смотрит в кадр, тогда как сидящая рядом мама — в сторону.

Подписчики остались в восторге от фотографии и похвалили Александру за великолепие, сравнили с мамой в молодости и осыпали комплиментами.

Агата Фадеева

Дочь певца Данко с рождения борется за жизнь — у девочки были диагностированы ДЦП и мультикистоз головного мозга. Но это не повод опускать руки. По крайней мере, для мамы — Наталии Устюменко, которую Данко оставил наедине с проблемами. Женщина не сдается, без остановки ездит с дочкой по больницам и признает, что алиментов от артиста на жизнь не хватает.

Дочь певца Данко с рождения борется за жизнь Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

14 ноября Наталия выложила свежие фото девочки, которые не могут не вызывать боль уже на стадии просмотра. Оказалось, что 12-летняя Агата перенесла операцию на желудке — после болей и госпитализации врачи диагностировали у ребенка грыжу, эрозию пищевода и гастродуоденит. Пришлось проводить сложную (из-за диагнозов девочки) операцию, которая прошла успешно. Над проблемой работали сразу три (!) хирурга, потому что желудок Агаты находится в труднодоступном положении из-за искривления позвоночника. Теперь на фото живота девочки зеленеет огромный шрам...

— Смотреть на это страшно и больно, — констатирует мама. И не согласиться с этим сложно.

Белла Месхи

А вот Екатерина Климова с семьей в ноябре решила слетать в Египет. 13 ноября актриса выложила фото на фоне моря, на котором запечатлен женский состав династии: младшая дочь от Гелы Месхи Белла (11 лет), сестра Виктория и мама Светлана Владимировна.

Все четверо счастливы, улыбаются и машут. Ведь даже в ноябре в африканской стране температура около +30 градусов. Перед возвращением на Родину артистка поблагодарила сотрудников отеля за профессионализм и гостеприимство и призналась, что прекрасно отдохнула.

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