Вячеслав Никонов о после РФ в США Дарчиеве: «Он организовал почти невозможное»

Вашингтон, март 2026-го. Александр Дарчиев - на фото третий слева, четвертый слева - Вячеслав Никонов. Фото из архива Вячеслава Никонова

…- Вячеслав Алексеевич, здравствуйте. Это Александр Гамов, радио «Комсомольская правда».

- Здравствуйте, Александр.

- В субботу, 14 ноября, в Москве прошли похороны Александра Дарчиева, который работал послом России в США (он скончался 11-го ноября.) Я знаю, что вы были с ним знакомы, были близки к нему… И он вам помогал, когда вы ездили в Соединенные Штаты. Что бы вы могли рассказать об этом легендарном, необычном человеке?

- Сашу Дарчиева я знаю со студенческой скамьи, он учился чуть позже меня на той же кафедре новейшей истории на истфаке МГУ.

Я уже был преподавателем, защитился, когда он заканчивал, так что мне довелось его немного даже учить в те годы.

Вячеслав Никонов и Александр Дарчиев. Вашингтон. Март 2026-го. Личный архив Вячеслава Никонова

- Каким он был студентом?

- Александр был действительно таким очень собранным всегда, дисциплинированным, умным, грамотным очень студентом…

А затем уже и дипломатом, когда стал работать в системе Министерства иностранных дел.

Кстати, программа американских исследований, которая была на историческом факультете, конечно, ему здорово помогла профессионально. Он мог в Министерстве иностранных дел, разумеется, пройдя все ступеньки, затем курировать вообще все североамериканское направление.

И прекрасно знал Америку, он там проработал достаточно долго. Потом занялся уже и Канадой, был там нашим послом.

И последнее, самое ответственное назначение в сложной ситуации, - он стал послом России в Соединенных Штатах Америки. (С 6 марта 2025-гр. - А.Г.)

Я имел, действительно, уникальную возможность видеть его в деле.

- Расскажите, пожалуйста, об этом…

- На протяжении последних лет не так много в Соединенных Штатах было наших официальных делегаций, практически вообще не было. Действительно, когда состоялся визит в США делегации Государственной Думы ((27 -28 марта 2026-го. - А.Г.) - по приглашению группы американских конгрессменов…

Во-первых, я должен сказать, что, собственно, Дарчиев это все и организовал, по большому счету. Потому что он был на связи и с Луной… (Анна Паулина Луна, член Палаты представителей США. - А.Г.) И - с другими конгрессменами.

Он приложил колоссальные усилия к тому, чтобы вообще все это оказалось возможным, обеспечивал логистику.

Сейчас уже, наверное, не секрет, что мы даже в Вашингтоне жили в посольстве и постоянно с ним поддерживали контакт.

Я видел Александра Дарчиева в работе, видел, как он общается со своими сотрудниками, с подчиненными, коллегами… Насколько действительно глубоко погружен в эту всю проблематику, как переживает за то, что сейчас происходит в российско-американских отношениях. Как держит в голове, в фокусе внимания нашей дипломатической службы все эти проблемные моменты, которые существуют в двусторонних отношениях… От - конкретных, связанных с дипмиссиями, с арестами имущества посольства и так далее. И - до самых крупных вопросов, связанных с общим контекстом двусторонних отношений, с мирным урегулированием на Украине… У меня сохранились фотографии о той нашей встрече в Вашингтоне.

И это точно останется у меня на память.

- А когда последний раз вы разговаривали с Александром Дарчиевым?

- По телефону мы с ним говорили, обговаривали в том числе и вопросы, связанные с возможным ответным визитом американской делегации в Россию. Но с тех пор я с ним не был на связи. Для меня его смерть стала неожиданной.

- Что бы вы хотели передать его близким?

- Конечно, самые искренние слова соболезнования - родным и близким. Те, кто его знал, те, кто его любил, будут всегда его хорошо помнить.