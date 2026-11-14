Григорий Лепс

Певец Григорий Лепс предложил ввести изучение Библии в российских школах и поддержал возвращение оценок за поведение. По мнению артиста, подобные изменения назрели давно. Об этом исполнитель рассказал корреспонденту KP.RU на концерте «Ээхх, Разгуляй!» от «Радио Шансон» в Москве.

Журналисты поинтересовались у Лепса, как он относится к возвращению оценок за поведение в российских школах. Артист долго раздумывать не стал.

Григорий Лепс выступил за изучение Библии в школах России

«Давно пора!» — отрезал певец.

Заодно выяснилось, что сам Григорий Викторович в школьные годы образцовым учеником по части дисциплины не был. Впрочем, до откровенных двоек дело, судя по всему, тоже не доходило.

«Четверка была. Дотягивал как-то до этого. По пятибалльной системе», — признался Лепс.

Однако теперь артист убежден, что следить за дисциплиной школьников просто необходимо. Причем дело, по его мнению, не ограничивается поведением непосредственно на уроках.

«Необходимо, на мой взгляд. Необходимо поведение (оценки за него – Прим. Ред.). Это основа всего, как человек себя ведет на уроке, как он себя ведет со своим педагогом, как он вообще себя будет вести дальше. Потому что это, на мой взгляд, закладывается в раннем детстве», — заявил исполнитель.

И на этом образовательные инициативы Лепса не закончились. Тогда же он добавил, что ввел бы еще несколько дисциплин. Причем весьма неожиданных.

«Ну, скажем, изучение Библии. Почему бы и нет? Это очень необходимо, поскольку у нас православная верующая страна. Третий Рим, как говорится», — объяснил певец.

К слову, в российских школах уже тестируют новую систему оценок за поведение. А с января 2027 года пятиклассники начнут изучать новый обязательный предмет «Духовно-нравственная культура России». Правда, это не совсем то, что предложил Лепс. Ибо школьникам будут рассказывать об истории, культуре и духовном наследии народов страны, а не преподавать Библию как отдельную дисциплину. Позднее курс появится и в шестых-седьмых классах.

Кстати, на том же концерте Лепс успел высказаться и о Ларисе Долиной, которая недавно объявила о намерении приостановить выступления примерно на год ради восстановления здоровья. Певец поддержал решение коллеги и подчеркнул, что даже временный уход со сцены никак не повлияет на ее заслуги перед российской эстрадой. По мнению артиста, Долина навсегда останется одной из ярчайших исполнительниц страны.