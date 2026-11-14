Как звезды отмечают день рождения 14 ноября: Дибров скучает по Собчак, Лолита матерится с утра, Сурганова аплодирует себе

Дмитрий Дибров не собирается грустить Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Так уж вышло: звезд в России много, а это значит, что их праздничные даты могут накладываться друг на друга и даже совпадать. Один из таких дней — 14 ноября. В этот день родились Дмитрий Дибров, Ольга Орлова, Светлана Сурганова, Мария Кожевникова, Лолита, Вадим Такменев и другие. Вот это созвездие! А еще и Ксения Собчак отметила 45-летие в пятницу 13-го (когда же еще?!). В подборке KP.RU фото и обращения именинников.

Дмитрий Дибров (67 лет)

Ловелас, многодетный отец и отверженный муж Дмитрий Дибров не собирается грустить после скандального и вероломного развода. Телеведущий появился на вечеринке в честь 45-летия Ксении Собчак, где в стилистике фильмов Линча (вот это эстетика!!!) поздравлял именинницу в компании звездного десанта: Валерия Гай Германика, Ида Галич, Тимати и др.

Фото: Соцсети.

Более того, в свой день рождения 14 ноября Дмитрий выложил видео именно с этой тусовки.

В коротком ролике видно, как Собчак встречает Диброва словами «Как я рада, что вы доехали!».

— Я счастлив жить с тобой в одно время! — то ли ехидствует, то ли восхищается ведущий.

И подписывает этот ролик (в свой день рождения!) так:

«Время летит, люди взрослеют, меняются, а поводы встретиться и отметить остаются. Как же тут не отметить, когда знаешь именинницу с 11 лет?».

Светлана Сурганова (58 лет)

Поздравление в соцсетях Светланы Сургановой появилось от лица коллектива (оркестра), с которым певица выступает после развала группы «Ночные снайперы». На коротком видеоролике, смонтированном в честь именинницы, Светлана вместе с музыкантами аплодирует как будто себе.

— Света, от всей души поздравляем тебя с твоим днем! — обратились коллеги к Сургановой. — Твой талант, искра, вера в светлое и смыслы, которые ты транслируешь, нужны миру! И мир отвечает миллионами горящих глаз, теплых слов и чувств, которые каждый проживает, слушая себя. Оставайся собой!

Фото: Соцсети.

В этот же день праздника для певицы, 14 ноября, в соцсетях Светлана сообщила, что спустя три года на цифровых площадках появилась аудиоверсия живого юбилейного концерта к 20-летию коллектива.

Лолита (63 года)

Опальная еще совсем недавно Лолита отмечает в своем духе. Неповторимом, саркастичном и по заветам Фаины Раневской — при помощи емкого, нецензурного обращения. Уже утром 14 ноября вокалистка выложила короткое селфи-видео из дома, где, по сути, образно поздравила себя сама.

— Мне сегодня 63 — и это ***** (дофига), — сказала певица.

Фото: Соцсети.

И коротко подписала исчерпывающее видео: «Все сказала».

Разумеется, исполнительницу хита «На Титанике» тут же прибежали поддержать примерно все звезды отечественного шоу-бизнеса.

«Лола! Родная! Только ты так можешь! Ты огонь! Ты стихия! Ты моя душа! Все поздравления лично!» — восхитилась Татьяна Овсиенко.

«Лолочка! Моя ты птичка певчая! 63 — это просто пин-код. С днем! Люблю тебя!» — пишет Наташа Королева.

«Да ладно тебе, девчонка! Огонь! Догоняй! Обнимаю! Люблю! Боготворю!» — отметила Елена Валюшкина.

«С днем рождения, богиня!» — поздравила Настасья Самбурская.

«С днем рождения, потрясающая женщина! Сияй всегда!» — пожелала Юлия Зиверт.

«Лолик, с днем рождения! Да ну из цифр! Ты огонь!» — заявила Валерия

«С днем рождения, моя любимая! Пусть все будет хорошо!» — пожелала Ольга Орлова, у которой ДР случился днем раньше.

Ольга Орлова (49 лет)

Фото: Соцсети.

Бывшая солистка «Блестящих» Ольга Орлова отметила накануне ДР в Дубае. Певица прекрасно выглядит — и решила это в очередной раз всем продемонстрировать за столом ресторана перед тортиком.

— База любого Скорпиона в день рождения, — подписала снимок из ОАЭ вокалистка.

Орлова считает, что годы меняют характер, а не внешность.

— Годы идут, характер портится, самооценка крепнет, — написала она. — 49, полет нормальный!

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