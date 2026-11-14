Лепс отказался быть первым, Газманов раскритиковал летающую машину Маска, а SHAMAN признался в недовольстве новым хитом: как прошел «Ээхх, Разгуляй!»

Газманов раскритиковал летающую машину Маска Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

14 ноября в московской Live Арене состоялся концерт «Ээхх, Разгуляй!» от «Радио Шансон». На одной сцене собрались звезды разных поколений: Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, SHAMAN, Александр Ягья и многие другие. Корреспондент KP.RU пообщался с артистами за кулисами и узнал, как они следят за здоровьем, что думают о современных словах, почему не хотят жить в маленьких квартирах и довольны ли собственными песнями.

Первым к журналистам вышел Григорий Лепс. Разговор с ним начался с заботы о здоровье, а затем перешел к рейтингу самых популярных исполнителей. «Пройдусь немножко, проплыву немножко, прогуляюсь немножко», - коротко описал артист свою повседневную активность. На вопрос, согласен ли он с выбором ВЦИОМ, согласно которому на первом месте среди музыкантов оказались Сергей Лазарев и Полина Гагарина, ответил: «Великолепные артисты и великолепные голоса у ребят. Очень-очень хорошие ребята». А вот на предложение самому стать первым в новом году певец отреагировал с привычной самоиронией: «Не, я всегда второй, всегда второй».

Лепс отказался быть первым Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Почему именно второе место? Объяснение у Лепса для корреспондента KP.RU нашлось лаконичное: «Первых дохрена».

Кстати, Григорий Викторович высказался и о намерении Ларисы Долиной приостановить концертную деятельность. Он подчеркнул, что артистка вправе самостоятельно распоряжаться своим временем и здоровьем, а возможный перерыв никак не отменит ее заслуг. По мнению Лепса, Долина в любом случае останется одной из самых ярких исполнительниц страны.

Не менее неожиданным оказался разговор с Александром Ягьей. У певца пятеро детей, поэтому журналист «Комсомолки» поинтересовался, как он справляется с воспитанием и борется ли с чрезмерным увлечением гаджетами. Артист признал, что полностью оградить их от телефонов уже невозможно, но и оставлять все без контроля тоже не стоит.

«По-разному сейчас у детей с поведением, потому что все очень много сидят в телефонах, очень много всего. Но, с другой стороны, это гаджет, с которым мы сегодня живем. И поэтому отделять его тоже нельзя. Но и перебарщивать тоже вроде. Но где опять же эта грань между сколько надо? Вот я всегда говорю, мне говорят: садись, и как бы я всегда борюсь там с полнотой. Мне говорят: борись с полнотой. Как? Ешь немножко. Я вот всегда говорю: немножко - это сколько? Это сколько? Это вот где та грань, до чего можно есть, а потом где закончить. И поэтому я умею так: или вообще не есть, или если сел за стол...» - поделился Ягья.

На одной сцене собрались звезды разных поколений Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Певец считает, что родителям важно не только устанавливать ограничения, но и объяснять детям, почему те или иные правила необходимы. «Пытаемся запрещать гаджеты, но, кроме обид, слез и каких-то неправильных иногда даже эмоций, это не вызывает. То есть иногда вот эти наказания приводят к отрицательному, более отрицательному результату, нежели надо поговорить и спокойно объяснить какие-то вещи. Надо лучше отвлечь, чем наказывать», - заключил артист.

Певцу Стасу Михайлову корреспондент KP.RU предложили проверить знание молодежного сленга. Поводом стало слово «могнуть», которое британский словарь называл словом 2026 года. Оно означает превзойти или обойти кого-то. Певец признался, что с таким выражением пока не знаком: «Молодежь сейчас такие слова иногда говорит. Ну, наверное, я немножко с этим как-то опоздал».

Заодно артисту напомнили его прежние слова о слишком большом доме, в котором он якобы не заходит в некоторые комнаты. Стас уточнил, что его мысль немного исказили: он не жаловался на собственное жилье, а лишь рассуждал о том, что сегодня построил бы дом меньшей площади. «Я это говорил не так. Я сказал, что сейчас, если бы я строил дом, он бы не был таким большим. И на самом деле человеку нужно не так много пространства для вечного счастья», - пояснил певец. А вот переезжать в квартиру-студию он не собирается: «Зачем? Нет, в студии не хотел бы жить. Для чего?»

Олег Газманов тем временем оценил необычную разработку Илона Маска - летающий автомобиль. Идея сама по себе музыканту интересна, однако конкретную машину он назвал скорее рекламным трюком. «Да чушь собачья, я считаю. Это просто реклама. Залезла машина туда и слезла наверх-вниз. Ну, откуда она? К чему? Нет. Я считаю, что я хотел бы, конечно, летающую машину, но не такую, а просто реальную. Вот уже много есть машин, которые реально летают. Но проблема в том, что их сбивать будут очень легко всякими дронами. Во-первых, это опасно. А во-вторых, у нас нормально, вот в пробках машины не могут разъехаться, авария. А когда много машин будет летать над городом, жужжать там короткими перебежками, перебежками из подъезда в подъезд двигаться. Нет, такую я машину не хочу. Но Маск, конечно, молодец», - рассудил Газманов.

Не обошлось и без разговора о здоровье. Певец признался, что пока не прибегает к помощи БАДов и коллагена, предпочитая поддерживать форму с помощью физических упражнений. «Вопрос здоровья - это вопрос воли и вопрос мозгов. Если мозгов у тебя нет, то тебе не помогут БАДы. Надо понять, сколько их, когда, нужны они тебе или нет. Ну и так далее. Это надо понимать. Потому что в интернете очень много всяких сообщений, которые от всего излечивают. В то же время есть что-то полезное: сортировать, фильтровать. А воля нужна, потому что если воли у тебя нет, в здоровом теле не будет. Если ты говоришь: "В здоровом теле здоровый дух", да? Вот неправильно. Потому что если у тебя дух здоровый, ты можешь сделать здоровое тело. А если у тебя здоровое тело по наследству, то годам к 75 можно все потерять», - заявил артист.

Также Газманов высказался о слове «могнуть», которое недавно привлекло внимание из-за популярности среди молодежи. Певец не стал скрывать, что подобные заимствования его не впечатляют, и в шутку предложил британцам собственную альтернативу: «Могнуть или мокнуть? Для британцев мокнуть лучше». Музыкант считает, что русский язык и без того богат выразительными словами, поэтому перенимать иностранные выражения без необходимости не стоит.

SHAMAN признался в недовольстве новым хитом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Ярослав Дронов, он же SHAMAN, в свою очередь, рассказал о музыкальных планах. В середине октября исполнитель выпустил шуточную композицию «Я русский мужик», однако пока не считает, что новинка добилась желаемого успеха. Поэтому певец продолжает продвигать ее в социальных сетях и рассчитывает, что песня еще привлечет внимание слушателей. «Мы продолжаем ее качать, снимать всякие рилсики, публиковать в интернете. Я думаю, что надо еще, ну, не знаю, недельки две-три еще покачать ее», - признался артист.

Заодно SHAMAN объяснил, как родилась идея композиции и откуда взялось необычное слово «нефильтрованный» в тексте. «Да пришло так в голову, рифма, не знаю почему. Все песни так вот приходят. Я в середине лета с припева начал эту песню. У меня припев сначала в голову пришел, причем достаточно быстро. А потом я уже к ней куплеты присобачил», - рассказал Дронов.

Также на сцену вышли Михаил Шуфутинский, Игорь Крутой, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, Ярослав Сумишевский, Alex Lim, Игорь Саруханов и многие другие.

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