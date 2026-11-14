Олег Газманов ловко подколол Британию за молодежный сленг: Певец предложил мокнуть

Олег Газманов в шутку предложил британцам мокнуть. Фото: Евгения ГУСЕВА.

Певец Олег Газманов в шутку предложил британцам «мокнуть» вместо «могнуть». Так артист отреагировал на новое слово года по версии британского словаря Collins. Его слова приводит корреспондент KP.RU на концерте «Ээхх, Разгуляй!» в Москве.

Во время беседы журналист поинтересовался, знакомо ли Газманову слово «могнуть», которое в последнее время набирает популярность среди молодежи. Но сначала артист даже не понял, что от него хотят. А потом возмутился.

«Могнуть или мокнуть? Для британцев мокнуть лучше», — пошутил певец.

Напомним, «могнуть» означает превзойти или затмить кого-либо. Например, когда один человек выглядит гораздо эффектнее другого. Впрочем, Газманова подобные новшества в языке явно не впечатлили. Артист признался, что впервые слышит это выражение. А заодно объяснил, почему не видит особого смысла в заимствовании иностранных слов.

«Я считаю, что у нас язык настолько богат и значительно богаче, кстати, по эмоциональным каким-то словам, чем английский. Поэтому нам не нужно это все. Я считаю, что технические слова на какие-то технические вещи, которых у нас просто физически нет, тогда да, надо заимствовать. А так зачем?» — заявил исполнитель.

Причем Газманов и сам не прочь пополнить русский язык новыми выражениями. Правда, в отличие от молодежи, предпочитает не заимствовать иностранные слова, а придумывать собственные. Так, недавно артист нашел замену слову «байкер».

«Я, кстати, придумал новое слово, которого нет в русском языке. Я написал песню. То есть мои друзья, ребята, которые на байках, байкеры, говорят: "не хотят использовать слово „байкер“. Мы хотим называться теперь по-русски. Русский мотоциклист". Ну, я говорю, это очень плохо, потому что это длинное слово, и оно не уживется. <…>. И я придумал слово „моторуссы“. Ну, понятно: „мото“ — это понятно, где, на чем, а „руссы“ — это древнее обозначение славянских племен», — рассказал Газманов.

Кстати, слово «могнуть» уже успела использовать даже Екатерина Мизулина. В начале ноября глава Лиги безопасного интернета поздравила россиян с Днем народного единства, написав в социальных сетях: «Когда мы едины, мы всех могнем».

А вот сам Газманов недавно раскритиковал слепое копирование западных музыкальных тенденций. В интервью «Комсомолке» артист заявил, что отечественным исполнителям не стоит подражать иностранным коллегам и использовать чужие музыкальные штампы. По мнению певца, у России есть собственные культурные традиции и богатое песенное наследие, на которые следует опираться.

Заодно исполнитель высказался и о засилье нейросетей в современной музыке. Газманов считает, что искусственный интеллект способен лишь копировать уже созданное людьми, но не заменит настоящий талант. При этом артист сам использует новые технологии для работы над аранжировками и даже создал виртуального исполнителя по имени Захар Ветр.