Дорога на Марс открыта: Илон Маск вернул на Землю космический корабль целиком. Это навсегда изменит космонавтику

Гигантский космический корабль Илона Маска Starship провел на орбите 22 часа, после чего вернулся на Землю целым и невредимым. Фото: REUTERS.

Гигантский космический корабль Илона Маска Starship провел на орбите 22 часа, после чего вернулся на Землю целым и невредимым. Трудно поверить, что менее года назад просто успешный запуск Starship, без взрывов, пыли и шума, рассматривался как успех. Именно Starship должен переселить на Марс первых колонистов. Мечта как никогда стала близкой. Почему, и что такого в этом событии, объясняет KP.RU.

САМАЯ БОЛЬШАЯ РАКЕТА В ИСТОРИИ

Чтобы не просто крутиться вокруг Земли, а покорять Луну с Марсом, человечеству нужны очень большие и тяжелые ракеты. Скорость ракеты, а значит и то, куда она доберется, определяется одним: соотношением всей ее массы и массы топлива. Если масса топлива составляет, например, 99% от массы всей ракеты, она улетит очень далеко. Вопрос только в том, а что же останется на полезную нагрузку. Поэтому, чтобы нести далеко не жучков-паучков и немного оборудования, а людей, ракета должна быть очень тяжелой.

Starship задумывался под амбициозную задачу колонизировать Луну и Марс. И если на Луне, в силу ее суровых условий, еще долго горстка людей будет обитать в пределах небольшой станции, и только, то на Марс Илон Маск собирался переселить аж миллион человек. И уехать туда самому. Стать первым в истории «инопланетным императором».

Starship – самая большая ракета в истории космонавтики. Она превзошла по габаритам и тяге знаменитую американскую лунную ракету Saturn V, советскую сверхтяжелую Н-1 и современную систему NASA Space Launch System (SLS).

Система состоит из двух полностью многоразовых ступеней — ускорителя Super Heavy (72 м) и космического корабля Starship (52 м). Общая высота ракеты достигает 124 метров (это выше 40-этажного небоскреба). Для сравнения, высота Saturn V составляла 110,6 метра. Полностью заправленная система весит около 5000 тонн.

Понятно, что полеты на Луну и Марс будут экономически выгодны только, если космический корабль и носители не сгорают целиком, а используются многократно. Собственно, поэтому вся система сконструирована как многоразовая.

И все бы ничего, но вся эта конструкция долгое время никак не могла нормально взлететь. Обитатели бассейна Мексиканского залива привыкли, что после стартов на воду обрушивался град обломков. С другой стороны, это всего лишь 15-й испытательный полет. И вот что мы имеем по его итогам.

Starship – самая большая ракета в истории космонавтики. Фото: REUTERS.

ЭТО ИЗМЕНИТ ВСЕ

Система стартовала, ничего сразу не взорвалось, тем не менее, накладка тут же случилась. По идее ускоритель Super Heavy, выполнив свою работу, должен аккуратно вернуться на стартовую площадку, где его захватит механическая рука. Ведь он тоже многоразовый. Более того, он делал так много раз, это отработанный маневр.

Starship отправился на орбиту 14 нобяря Фото: REUTERS.

Много раз, но не в этот раз. Приборы передали сбой, ракету решили не возвращать на площадку, а взорвать во все том же Мексиканском заливе. Что и сделали. Опять град обломков. «Это определенно не тот результат, на который мы рассчитывали», сказала представитель Space X, которая вела трансляцию.

Ускоритель Super Heavy не смог вернуться на стартовую площадку Фото: REUTERS.

Но потом пошли сплошные победы и успехи. Космический корабль вышел на орбиту, на расчетную высоту в 270 километров, где выпустил из себя 26 спутников системы Starlink, для пополнения группировки. Корабль провел на орбите 22 часа и засобирался домой. Вот тут начиналось самое важное.

Хотя предчувствия были, после взрыва разгонного блока, самые мрачные, на космодроме в штате Техас (с недавних пор стартуют именно оттуда) играла мелодия Baby Come Back («Детка, вернись») популярной группы Player.

И детка вернулась. Это было фантасмагорично. Махина приблизилась к Земле «задним ходом», и ее захватила механическая рука на стартовом столе.

- Это Святой Грааль космических полетов. Теперь все изменится, — заявил представитель SpaceX Дэн Хуот.

Ракета приблизилась к Земле «задним ходом», и ее захватила механическая рука на стартовом столе. Фото: REUTERS.

МАРС БЛИЖЕ?

Стал ли Марс ближе? Марс пока что определенно нет. А вот Луна пожалуй.

Несмотря на то, что мечты о Марсе пьянят, НАСА предстоит решить куда более насущную задачу. В течение пары-тройки лет начнется строительство лунной станции. И если в 1969 году космонавты принесли на Луну по сути самих себя и кое-какое легкое оборудование, теперь им надо будет в каждом рейсе таскать тяжелые конструкции для возведения модулей. Чтобы не просто прийти на Луну, а чтобы там остаться.

И без Starship, конечно, никуда. Так что Илон Маск доказал НАСА: лунная программа сорвана не будет, не зря вы на меня рассчитывали.

Что касается Марса, несмотря на мнимое сходство с Землей, это задача принципиально иного уровня сложности. Марс только кажется милым. Он далеко, там мощные пылевые бури, серьезная радиация, отравляющие вещества в почве. Переселить туда миллион человек – чистое безумие, и даже полет космонавтов пока рассматривается в очень отдаленной перспективе.

Но с чего-то надо начинать. И, возможно, важнее вот что: космонавтика впервые за последние десятилетия совершила прорыв. Уйдя сначала от сгорающих кораблей, потом от конструкция а-ля самолет, который садится на крыльях (и ограничен по массе), космонавтика поймала баланс между стоимостью и масштабом проектов. К чему это приведет даже вне громких миссий, скоро увидим.

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