Часто получаешь переводы? Налоговая может тобой заинтересоваться

По данным ЦБ, за первое полугодие россияне перевели друг другу по Системе быстрых платежей 49,8 трлн рублей Фото: Евгения ГУСЕВА.

Когда бюджет в дефиците, власти ищут разные способы пополнить казну. И если раньше на какие-то вещи те же налоговики смотрели сквозь пальцы, то теперь понимают – вот она, возможность собрать еще. Я думаю, мы все делаем денежные переводы. И это не только возврат долга другу. Перечисляем продавцам на рынке, людям, которые оказывают нам какие-нибудь разовые услуги. И в этом случае мы не знаем, платят они с этих доходов налоги. Нас это не волнует. А вот налоговую – еще как. И там решили, что пришло время по-настоящему следить за передвижениями денег не только юридических, но и физических лиц.

Законопроект об этом уже прошел первое чтение. Сейчас готовится ко второму. И теперь там появились интересные поправки. Во-первых, депутаты предлагают обязать Центробанк передавать в ФНС сведения о людях, чьи операции по счетам имеют признаки систематического получения доходов от других физлиц. Конкретные критерии пока не ясны. Их еще должны продумать. Во-вторых, в Минфине хотят, чтобы вся эта система заработала уже с 1 января 2027 года.

Суть изменений в том, что сейчас налоговикам очень сложно запрашивать у банков выписки по счетам физических лиц. Нужно, чтобы против гражданина уже проходило взыскание задолженности или велась налоговая проверка. В первом случае – это судебные дела. Во втором - нужно согласовывать такой запрос с руководителем вышестоящего налогового органа.

Другими словами, ФНС «заморачивалась» такими проверками только в отношении явных правонарушителей с крупными суммами, проходящими через счета. А сейчас хотят автоматизировать процесс. К примеру, один из обсуждаемых критериев – если переводы на карту от других физлиц превышают 2,4 млн рублей в год.

Тем не менее, как утверждают юристы, взять и доначислить налог сразу налоговая не сможет. Ей придется доказать, что человек действительно получил доход, а не обычный перевод от родственника или друга, взявшего деньги в долг до получки. Поэтому, скорее всего, даже если закон примут, он будет работать в тестовом режиме. То есть, ФНС будет собирать информацию, складывать ее в папочки и анализировать. А к реальным взысканиям приступит позднее. Так или иначе, законопроект еще находится в процессе обсуждения.

Напомним, банки тоже периодически блокировали счета отдельных физлиц. Но в рамках другого закона - об отмывании и противодействия терроризму. Здесь речь идет о другом законе, который расширит полномочия именно налоговиков. А банкирам прибавит обязанностей. По данным ЦБ, за первое полугодие россияне перевели друг другу по Системе быстрых платежей 49,8 трлн рублей. По итогам года общая сумма должна превысить 100 трлн рублей.

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