Песков: Россия не даст киевскому режиму передышку, чтобы подзалечить раны

Дмитрий Песков Фото: REUTERS.

…- Дмитрий Сергеевич, как сегодняшняя атака на Крымский мост и крупнейшая атака дронов на Москву коррелируются с переговорным треком по украинскому урегулированию? Готова ли Москва и дальше искать пути мирного урегулирования? И как, на ваш взгляд, имеют ли США и Европа реальное влияние на Киев?

- Первое. Действительно, была массированная атака дронов, - сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая в понедельник, 16 ноября, на вопросы журналистов. - Действительно, по-прежнему продолжают весьма эффективно работать наши средства ПВО. Система работает.

Песков назвал незначительными повреждения Крымского моста после атаки ВСУ Дмитрий Песков прокомментировал состояние Крымского моста после атаки. Пресс-секретарь президента России сообщил, что благодаря труду наших военных, повреждения незначительны, а сообщение по мосту продолжается

Конечно, к сожалению, ни одна система в мире не может на 100 процентов застраховать на фоне таких массированных ударов различные объекты, но, тем не менее, эффективность очень высокая.

И, конечно, речь идет о героическом труде наших ПВОшников, наших военных.

По мосту (Крымскому. - А.Г.) информация будет из Минтранса. Там сейчас, насколько я понимаю, происходит оценка незначительных повреждений… (моста. - А.Г.) Сообщение по мосту продолжается. Информация от Минтранса последует.

Что касается корреляции с мирным процессом, мы сами неоднократно говорили, что мы не хотим временного перемирия, мы хотим мира на многие годы и столетия. Поэтому специальная военная операция продолжается, а переговорный трек – это то, что должно к этому миру нас и привести.

Мы (не дадим. - А.Г.) шаг для киевского режима, который позволит ему подзалечить раны, серьезные раны, которые наносим этому режиму

Что касается мирного процесса, мы неоднократно также говорили, что это процесс, растянутый по времени… Он сложный, он состоит из огромного количества деталей, значение каждой из которых очень трудно переоценить. Эта работа продолжается.

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КРЕМЛЯ

Вопрос:

- Зеленский заявил о том, что США обсуждали с Украиной членство в НАТО в обмен на отказ от Донбасса. Обсуждался ли этот вопрос в контактах с американскими переговорщиками в России? И как бы Россия к этому отнеслась?

Песков:

- Мы по-прежнему придерживаемся позиции о нецелесообразности раскрытия деталей тех обсуждений, которые проходят между нами и американцами, в интересах, собственно, мирного процесса как такового.

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