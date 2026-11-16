«Многие страны строили стены, которые ничего хорошего не приносили»: Песков – о закрытии Эстонией всех КПП на границе с Россией

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

…- Дмитрий Сергеевич, сегодня Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа будет участвовать в переговорах по Украине в формате: страны европейской пятерки плюс институты Евросоюза. Хотелось бы узнать, как Кремль относится к этому конкретному формату. И считаете ли вы его приемлемым? Поступали ли уже какие-то официальные предложения по этому поводу?

- До сих пор переговоры согласовывались в трехстороннем формате, то есть Россия, Украина, Соединенные Штаты Америки, - сказал официальный представитель Кремля, отвечая в понедельник, 16 ноября, на вопросы журналистов. - Шли также разговоры о возможном подключении европейцев к этому переговорному процессу… Но мы также уже неоднократно повторяли, что нам хорошо было бы понять от самих европейцев, насколько их позиция способна помочь мирному процессу. Потому что мы слышали заявления и госпожи фон дер Ляйен, и ее коллег из Брюсселя, говорящие о том, что безоговорочная поддержка Украины будет сохраняться… А - главное, будет сохраняться линия на усиление давления на Россию, с тем чтобы вынудить Россию пойти на мирный процесс.

Песков назвал незначительными повреждения Крымского моста после атаки ВСУ Дмитрий Песков прокомментировал состояние Крымского моста после атаки. Пресс-секретарь президента России сообщил, что благодаря труду наших военных, повреждения незначительны, а сообщение по мосту продолжается

Такие формулировки свидетельствуют скорее о нежелании способствовать мирному процессу.

Но, опять же, посмотрим, может быть, удастся все-таки прояснить позицию украинцев и прийти к какому-то выводу о целесообразности их участия на данном этапе в переговорном процессе.

Вопрос:

- Позвольте уточнить… Позицию украинцев или европейцев?

Песков:

- Европейцев. Я прошу прощения, я оговорился.

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КРЕМЛЯ

Вопрос:

- Как Кремль оценивает заявление Эстонии о закрытии всех контрольно-пропускных пунктов с Россией с 1 декабря? И какая будет, может быть, реакция на обвинения в диверсиях на оборонных предприятиях со стороны, как говорит Эстония, российских спецслужб?

Песков:

- Подобные обвинения мы слышим не только из Таллинна, мы их слышим и из других европейских столиц. Все эти заявления не имеют под собой никакой основы, не имеют под собой никакой аргументации, ни доказательств, ничего, они абсолютно голословные.

Поэтому мы не можем подобные обвинения воспринимать, мы их не воспринимаем, не приемлем, мы с ними не согласны, мы полностью отрицаем эти обвинения.

Конечно, подобное решение о закрытии всех КПП, всех переходов… Ну что, Эстония строит стену. Многие страны, как показывает история, строили стены, которые ничего хорошего авторам этих стен не приносили.

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