Эстонские власти приготовились к бегству: Таллин создал цифровую копию народа, чтобы управлять им в изгнании

Таллин создал цифровую копию народа, чтобы управлять им в изгнании. Фото: Thx4Stock team/Shutterstock/Fotodom

Эстония готовит государственные онлайн-сервисы к работе из-за рубежа на случай войны с Россией и оккупации страны. Резервные данные уже переведены на хранение в Люксембург, теперь власти хотят обеспечить непрерывную работу самих сервисов. Американская медиа-платформа Politico публикует об этом статью и сопровождает замысел эстонцев впечатляющей исторической аналогией: «Представьте себе французского генерала Шарля де Голля, который во время Второй мировой войны жил в изгнании в Лондоне и управлял правительством "Свободной Франции”». Только теперь - с доступом к облаку — цифровой копии Эстонии. В такой версии будущего даже потеря страны сулит её руководителям повышение - до исторических героев.

ГЕНЕРАЛЫ УДАЛЕННОГО ДОСТУПА

Так и видишь следующий этап цифровизации: вслед за реестрами там обнаруживаются их высокопоставленные пользователи. Исключительно для обеспечения бесперебойной работы государства, разумеется. Родиной особенно удобно дорожить, когда расстояние до неё измеряется качеством интернет-соединения.

Politico позаботилось о приличествующей случаю сравнению с де Голлем: для приобщения к величию теперь достаточно предусмотреть зарубежный сервер. Сопротивление, личный риск, ответственность перед оставшимся дома народом - всё это, видимо, можно будет установить следующим обновлением. Или обойтись без таких мелочей.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михбал рассказал о новшестве в управлении страной на неформальной встрече лидеров ЕС, посвященной искусственному интеллекту, в Дублине Фото: REUTERS.

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Эстонскому плану, как оказалось, около 10 лет. О зарубежном резерве чиновники публично заговорили ещё в 2014 году, договор с Люксембургом подписали в июне 2017-го. Выделенные помещения и архивы получили неприкосновенность, эстонское оборудование - иммунитет.

Государственный IT-центр RIT сообщает о резервировании 29 баз. В первоначальном перечне - реестры населения, недвижимости, пенсий, налогов, судебные дела. Но сохранить пенсионное дело ещё не значит выплатить пенсию. Для этого нужны работающие банки и возможность подтвердить личность. Иначе гражданину останется утешаться тем, что государство за границей прекрасно помнит, сколько оно ему должно.

Сам RIT признаёт и зависимость зарубежного облака от связи с внешним миром. Кабинет может иметь доступ к своим сервисам, а человек без электричества и интернета - не иметь доступа к кабинету. Чиновник доложит, что государство работает. Гражданин даже не сумеет сообщить ему об обратном.

Правительство Эстонии может переехать из своей резиденции в Таллине в Люксембург. Фото: Stefan Kiefer/ imageBROKER.com/ Global Look Press

УБЕЖИЩЕ ДЛЯ РЕПУТАЦИИ

В октябре 2025 года эстонская спасательная служба сообщила: после установления независимости, то есть с 1991 года, новых убежищ в стране не строили. На создание достаточной сети потребуются десятилетия. Пока предлагают использовать существующие здания, нижние этажи, помещения с прочными стенами.

Особенно хороша на таком фоне торжественная примерка исторических ролей. Жителю ещё нужно выяснить, где укрыться. Зато для будущей власти уже решили, на какого великого человека она будет похожа.

У сравнения с де Голлем обнаруживается весьма практическое назначение: оно заранее освобождает будущую власть от неприятных вопросов. Ещё неизвестно, как руководители поведут себя при катастрофе, что сумеют защитить и за что должны будут ответить, а роль спасителей страны им уже отвели.

Можно продолжать дразнить русского медведя дальше - пускать через свою территорию украинские дроны атаковать Россию, закупать американские установки Хаймарс и хвалиться, что их ракеты смогут достать до Санкт-Петербурга, грозить арестом российским танкерам в Финском заливе... Это ведь уже совсем не страшно, когда поместил копию страны в хранилища Люксембурга, а себя - в нарядную рамку рядом с де Голлем.

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