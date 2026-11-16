Россияне рассказали о пищевых предпочтениях в своих семьях

60% опрошенных россиян рассказали, что в их семье все едят одно и то же. Фото: adriaticfoto/Shutterstock/Fotodom

В России набирает популярность интересное семейное явление – «пищевой развод». Из-за разных вкусов в еде и неумения организовать совместный быт члены семьи все чаще начинают отдельно друг от друга покупать продукты и готовить. При этом большинство все еще готовят общие блюда на всю семью. Об этом говорят итоги опроса сайта KP.RU.

Так, 60% респондентов рассказали, что у них дома принято всем есть одни и те же блюда, отдельно по запросу каждого ничего не готовится. Многие отметили, что у них в семье готовит кто-то один и как правило готовит сразу много, на всех. Пожелания к меню, конечно, учитываются, но отдельного рациона ни у кого нет.

«Ем что дают. Сам не готовлю, поэтому и не привередничаю», - признается, участник опроса.

«Мы всегда все едим одно и то же. Как-то заболел сын. Врач сказал, надо держать жесткую бессолевую диету, мясные супы, мясо под запретом. Мы всей семьей сели на эту же диету. Потому что мы – семья», - рассказывает другая.

«Приходится искать компромисс и готовить то, что едят все. Так, например, у меня сын не есть свинину и рыбу не любит, вот подстраиваемся», - делится третья.

31% опрошенных признаются, что их пищевые предпочтения во многом сходятся, но иногда отдельные блюда могут готовиться отдельно. Бывает, что одному хочется постного, а другой ест жирное, тогда можно каждый себе приготовить.

«Едим общее обычно, но время от времени каждый ест что-то, что хочет только он», - рассказывает респондент.

А вот 7% опрошенных как раз рассказывают, что у них дома и есть тот самый «пищевой развод» - раздельные рационы. Кто-то имеет разные предпочтения в еде, придерживается ряда ограничений, держит пост, болеет или, наоборот, хочет набрать массу, любит экзотическую еду и т.д. Никто никого не принуждает разделять собственные привычки, поэтому каждый обычно покупает и готовит себе то, что любит.

Оставшиеся 2% выбрали вариант «другое».

Фото: Дмитрий ОРЛОВ.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и MAX. Участие в исследовании приняли 2,2 тысячи человек.

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