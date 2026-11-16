Правительство Эстонии решило закрыть полностью все три КПП на эстонско-российской границе, чтобы никто не смог больше ни туда, ни оттуда. Фото: Sergei Stepanov/XinHua/Global Look Press

Если что-то и может перебить логику упоротого украинского бандеровца-свидомита, у которого во всем виноваты «клятые москали» (даже в том, что он сам забыл снять шаровары при походе в сортир), то это логика тормознутого эстонского политикума. Хотя, казалось бы, это невозможно, но Эстония — это, извините, просто какой-то заповедник непуганых идиотов.

Тут правительство Эстонии решило закрыть полностью все три КПП на эстонско-российской границе, чтобы никто не смог больше ни туда, ни оттуда. Причина проста и, на эстонский взгляд, вполне обоснована — некие граждане в количестве восьми человек хотели устроить поджог на каком-то эстонском предприятии, которое клепает дроны для украинской армии. Не будем спорить и доказывать эстонцам, что сии субъекты заботились о безопасности и благополучии населения Эстонии — все равно не поймут причинно-следственных связей. Потому что все восемь задержанных человек - граждане Латвии. То есть, поняли логику, да — задержали жителей Латвии, которые приехали из Латвии поджигать это сборочное производство, а границу надо закрывать с Россией?

Ладно, но если бы дело ограничивалось только этим. Видный эстонский парламентарий Марко Михкельсон (как-то вызывает сильные подозрения его эстонское происхождение наличие данной фамилии, на да Бог с ним) заявил тут, что Россия не должна принимать участие в переговорах об урегулировании российско-украинского конфликта.

- Переговоры о прекращении войны в Европе необходимы. Но эти переговоры должны действительно способствовать достижению справедливого и прочного мира, - заявил глава Комитета по внешним связям парламента Эстонии Михкельсон и сделал очень резкий и категоричный вывод. — Россия, как страна, начавшая и продолжающая эту войну, не должна иметь места за столом переговоров.

Можно, конечно, напомнить Михкельсону, что Зеленский уже проводил массу переговоров с США (при Байдене) и со своими европейскими союзниками, представлял им кучу разработанных планов - «перемоги», «незламности» и т. д. — но все это почему-то не помогло. Интересно, почему? Не потому ли, что договариваться о мире должны, в первую очередь, именно сами воюющие стороны. Можно посоветовать Михкельсону, чтобы Эстония объявила войну Украине (или даже России), а потом договорилась с Киевом о мире. Но зачем, если эта реальная ситуация точь-в-точь словно срисована с анекдота о том, как два эстонца пошли в публичный дом и поинтересовались, кого они могут там купить и на какое время за пять долларов, потому что у них больше денег нет.

- За пять баксов можете сами другу разок в кустах разок, - ответила им содержательница притона. Эстонцы удалились, а потом через 10 минут вернулись и спросили, кому тут теперь «надо деньги оттават». Случаем, не был ли одним из них эстонский парламентарий с не совсем эстонской фамилией Михкельсон?

Такому интеллекту может позавидовать сама «гигант эстонской мысли» и верховный представитель ЕС по внешней политике Кая Каллас, даром, что тоже эстонка. Невольно вкрадывается мысль, что у этих альтернативно одаренных там в Таллине просто гнездо, в котором они и выводятся.

Ну, а закончить этот калейдоскоп проявлений эстонской внешней политики высшего порядка можно новым смелым решением правительства республики о создании условий для работы «правительства в изгнании» на случай, если республика будет оккупирована. Дескать, цифровая копия страны и все такое прочее.

Очень, знаете ли, напоминает уже существующие на Украине подобные структуры. Ведь в Киеве до сих пор существуют так называемая «мэрия Мариуполя», «представитель президента Украины в Крыму» и прочие структуры чиновничье-бюрократической иерархии, которые потребляет немерено денег, как не в себя, якобы решая «проблемы» в тех городах и регионах, где они не могут даже лопату переставить с места на место.

Так что, все разговоры про цифровизацию и страну в «облаке» - это все от лукавого, главное, что если Эстония будет в оккупации, о чем, такое впечатление, в Таллине чиновники чуть ли не мечтают, чтобы им продолжали капать зарплаты, премии за успешную работу и немереное количество грантов.

А это уже другой анекдот: «Тупая, не тупая, а свои 100 баксов в день имею». За ради этого можно и более дурным, чем на самом деле, прикинуться.

Но в целом, конечно, все равно: «Далеко ли до Таллина? — Теперь таллеко-о-о».

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