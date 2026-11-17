Оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер" могут разобраться с киевскими мостами Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

ВСУ два дня подряд обстреливали Крымский мост. ВС РФ нанесли удары по двум мостам в Киеве, где остановлено движение. Противостояние выходит на новый уровень?

На Радио "Комсомольская правда" говорили с основателем сайта MilitaryRussia.ru Дмитрием Корневым.

ЧТО С ЛИНИЕЙ ФРОНТА?

- Линия фронта, по вашему, почти не меняется?

- Хотелось бы, чтобы изменения были не в сотнях метров в день, а с учетом того, насколько мы превосходим противника по потенциалу, по составу Вооруженных сил, по возможностям, в том числе ВКС, видеть километры.

- Противник так не думает.

- Ну допустим, международные СМИ не согласны с тем, что в России считают, что под Украиной осталось 11% территории Донбасса, а в Киеве и на западе почему-то полагают, что 18%.

- Немалая разница...

- Это другая сторона медали.

- Поставлена задача – дойти до административных границ ДНР.

- Это сейчас так говорится. Одна корзина – освободить Донбасс. Другая корзина – освободить другие конституционные регионы. Третья корзина – это ЛНР, которая регулярно освобождается полностью. Еще одна корзина – цели и задачи по денацификации, русский язык, общая демилитаризация.

ТАНКИ НИКТО НЕ СПИСЫВАЕТ?

- Многим очень хочется увидеть жирные красные линии, стрелы на карте, большое наступление.

- С продвижением сложно по объективным причинам… Мы же не знали, что появится столько беспилотников. Делали акцент на танках.

- А мы от танков далеко ушли?

- Танки продолжают производиться. И танковое училище на Урале запустили не так давно. Значит, актуальность не потеряна.

- И каковы тенденции?

- Учения НАТО, которые идут в Польше сейчас - это танковые учения. И перевооружение НАТО, в том числе Польши, связано с танками. 900 современных танков у Польши появилось. И их количество увеличивается.

- На 5 тысяч танков может хватить 10 тысяч беспилотников...

- Если вы сможете их эффективно применить. А если все заминировано? Это, кстати, сложность, касающаяся нашего продвижения.

ГОСПОДСТВО В ВОЗДУХЕ

- А господство в воздухе?

- С одной стороны, оно у нас есть. С другой стороны, мы особо не залетаем за линию соприкосновения.

- А ФАБы летят на сколько?

- На 70-80 км. Но ВСУ продолжают активно применять дроны. А раз они их применяют, значит, точки, откуда дроны управляются и запускаются у ЛБС, либо не обнаружены, либо не подавлены. И остается простор для деятельности.

МОСТЫ В ПРИЦЕЛЕ

- Что вы имеете в виду?

- Вот они ударили по Крымскому мосту, а мы почти уничтожили мост в Киеве, причем баллистикой.

- Мы по мостам прежде баллистикой не били?

- В основном, били реактивными «Геранями». Сейчас ударили баллистикой. Это как бы намек. И Трамп накануне сказал: Путин мог бы значительно жестче с Украиной поступать.

- И сказал, что Украина проигрывает.

- Это мы уже слышали. Но вот насчет того, что «мог бы быть жестче с Украиной» - это на самом деле интересно.

- А что еще жестче можно сделать?

- Уничтожить все мосты. Есть Харьков, Запорожье, Днепропетровск… Украина - она мостозависима. Там столько мостов, что они формирует их логистику. У нас есть высокоточные «Искандеры». Эти самые высокоточные боеголовки. Получается, только сейчас мы дошли до их применения.

ЛЕТЯТ «ИСКАНДЕРЫ»

- Может, началось их массовое производство?

- Возможно.

- Уточните по поводу высокоточных «Искандеров».

- На Западе считают, что русские начали применять «Искандеры» с оптическими головками самонаведения именно в последние дни. Подтверждения пока нет.

- Какая у них погрешность?

- Три-пять метров, грубо говоря.

ДВЕ НЕДЕЛИ — И ВСЕ?

- Если они по мосту бьют, то мосту - хана?

- Если ракета точно попадет в мост, дальше все зависит от прочности моста. Да, мосты там советские. Они прочные. Но, не располагая данными о том, какой у нас наряд сил и средств может быть выделен, полагаю, что, на самом деле, разрушить мосты можно в обозримый период времени.

- Какой?

- Пара недель.

- Что для этого нужно?

- Нужно решение. Все зависит от политической воли.

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