Алле Пугачевой простили старые грехи Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Алла Пугачева больше двух лет не появляется в России. Примадонна живет на Кипре, выступает на частных корпоративах за большие деньги и занимается пошатнувшимся здоровьем. Впрочем, на Родине о ней не забывают.

Вика Цыганова заявила, что изменила отношение к Алле Пугачевой. Певица ранее часто негативно высказывалась о 77-летней эмигрантке. Однако теперь заверила, что изменила отношение к ней и отказывается говорить о коллеге в негативном ключе. Напротив, 63-летняя артистка заверила, что любила песни Аллы Борисовны.

"Что касается народной артистки, которая всех нас окрестила рабами и холопами, я ей это прощаю. Мы все должны прощать слабости и ошибки друг другу. Мое счастливое детство тоже украшал ее голос. Я искренне сожалею, что наши мечты, радости и иллюзии разделены реальностью дней и выбором каждого", - отметила в блоге Цыганова.

Примадонна больше двух лет не появлялась в России Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

При этом муж Вики был беспощаден. Он и слышать не хочет о Пугачевой. И даже песни звезды ему никогда не нравились. "Мне вообще не нравятся", - резко сказал музыкант, добавив острое словцо.

Напомним, конфликт Цыгановой и Пугачевой начался много лет назад. Муж Вики отказал народной артистке СССР, которая захотела спеть написанную им композицию "Приходите в мой дом". По словам Цыгановой, обиженная Примадонна в отместку закрыла ей путь в шоу-бизнес.

Четыре года назад Цыганова оскорбила уехавшую в Израиль певицу. "Алла Пугачева с мужем могут снять трусы и сделать обрезание", - заявила она. Позже Вика заявила, что мать Кристины Орбакайте играет на людских пороках.