Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп встретились на саммите АТЭС Фото: REUTERS.

В Шэньжчэне, где проходит саммит АТЭС, завершились основные мероприятия с участием главы Китая Си Цзиньпина, президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.

Накануне Си провел переговоры с российским лидером, сегодня — с хозяином Белого дома, кульминацией стала их трехсторонняя встреча.

Особенности общения председателя КНР с президентами России и Соединенных Штатов KP.RU обсудил с экспертами.

— Позиция Си Цзиньпина — стараться поддерживать дружеские или ровные отношения с ведущими державами, хотя с Соединенными Штатами это особенно непросто, — говорит главный научный сотрудник Института востоковедения РАН Андрей Островский. — Между Америкой и Китаем продолжаются торговые конфликты. Тарифную войну вроде бы приостановили, но пока неизвестно, чем все это закончится.

Насколько я понимаю, на саммите АТЭС решений по этому вопросу принято не было. А ведь Китаю нужны четкие тарифные соглашения.

— Си Цзиньпин подчеркнул, что они общаются с Путиным в пятидесятый раз, начиная с 2013 года, когда в Москве состоялась их первая встреча, — замечает китаевед Юрий Тавровский. — Главы двух стран всегда выполняли взаимные обещания, поэтому между ними выстроено доверие.

Благодаря этому связи России и Китая заметно укрепились, выросли по объему, качеству, поэтому лидеры справедливо обращаются друг к другу «дорогой друг».

Си Цзиньпин и Дональд Трампом тоже знают друг друга довольно давно. Но их соглашения не выполнялись, как правило, именно американской стороной.

Поэтому думаю, что почетный караул при встрече и другие внешние аспекты общения Си Цзиньпина и Трампа — это все-таки больше про протокол, китайские церемонии, а не про искренние, проверенные временем чувства.

Китайцы прекрасно понимают: в отличие от отношений с Владимиром Путиным, отношениям с Трампом осталось два года, до следующих выборов президента США. Затем вектор его политики может обнулиться.

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