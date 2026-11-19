После встречи с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином президент России Владимир Путин ответил на вопросы журналистов. Фото: REUTERS.

В четверг, после встречи с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином президент России Владимир Путин ответил на вопросы журналистов. Корреспондент KP.RU Валентин Алфимов, работающий для вас из Китая, узнал у президента — как мы ответим на теракт Киева на Крымском мосту. И как продовольствие и другие товары будут доезжать до Крыма.

Фото: REUTERS.

Путин ответил на вопрос журналиста «КП» Алфимова о снабжении Крыма Россия будет предпринимать усилия по защите трассы Новороссия, заявил Владимир Путин в ответ на вопрос журналиста «Комсомолки» Валентина Алфимова о снабжении Крыма после очередного удара ВСУ по мосту через Керченский пролив

— Владимир Владимирович, по поводу удара по Крымскому мосту. Пока он будет восстанавливаться, движение стоит. А в Крыму — миллионы людей. Как их кормить будем?

— Мы ничего не перевозили из военных грузов по этому мосту. И даже не перевозили нефтепродукты. Но ведь мы же их как-то доставляли их туда? Так же будем доставлять и другие грузы. И продукты.

Кстати говоря, мы всегда говорили, что нужно связать Крым и оставшуюся другую часть территории Российской Федерации по суше, потому что представители киевского режима постоянно твердят о том, что хотят уничтожить Крымский мост. И это сделано. По этой суше и будем двигаться, по Запорожской и Херсонской области. А в связи с ударами по Крымскому мосту мы будем только усиливать там своё присутствие. Это должно быть всем понятно. И мы будем предпринимать все усилия по защите этой трассы, которая называется Новороссия.

Фото: REUTERS.

Кстати говоря, это непростая работа. Мне это отчасти даже напоминает дорогу жизни во время войны по льду Ладожского озера. У нас там и потери есть. Как правило, гражданские люди. Водители ведут себя героически. И мы будем делать всё для того, чтобы защитить их, защитить эту трассу и отодвигать дальше противника на этом направлении. И над тем же будем работать на всех других направлениях. И это тоже будет последствием ударов по Крымскому мосту.

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