В начале встречи с Путиным и Си Трамп нервничал, но в конце расслабился. Фото: Kremlin Pooll/via Global Look Press/Global Look Press

Иногда язык мимики и жестов может сказать о мировой политике больше, чем заявления лидеров. Чтобы раскрыть тайны встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина в Китае, KP.RU обратился к Илье Степанову, профайлеру, социальному философу и эксперту по человеческому поведению.

КИТАЙ РУЛИТ

— Что мы видим в самом начале встречи?

— Буду говорить с привязкой к времени, чтобы все могли пересмотреть и понять. 01:01. Определенное позиционирование, когда в центре — глава Китая. В этом государстве очень внимательны к ценностному коду страны. Когда председатель Си начинает говорить, там сразу проговариваются знаковые вещи.

— Какие?

— 01.45. Китайский лидер, бросив взгляд на обоих собеседников, поднимает тему «глобальная деревня». Речь о вероятности однородного мира и возможных помехах. У Китая ключевой вопрос — кто претендует на ведущую роль в мире. Си подчеркивает это не жестами и мимикой, а тональностью голоса. Тут Китай сделал рывок, а Америка уперлась в стену. Опираясь в своем посыле на западного, канадского философа — лидер Китая показывает, что, помня про основы, претендует на позицию центра в новой «глобальной деревне».

В центре — глава Китая. Фото: Yan Yan/XinHua/Global Look Press

СОБРАННОСТЬ РОССИИ

— Дальше слово перешло Путину, который смотрел в записи перед собой?

— 03.54. Мы видим собранность, сосредоточенность. Это выражено в мелкой моторике. В том, как он раскладывает листочки. До того было несколько скупых движений руками, которые сосредоточенность подчеркивали. Он чувствует общее в поведении игроков за столом. И напоминает про общность — здесь три страны-победительниц во Второй Мировой.

— Это интересный момент.

— Здесь эмоциональный отсыл к вымарыванию на западе, в тех же США, роли России в победе над нацизмом. Судя по реакции собеседников, ни Си, ни Трамп этому утверждению не сопротивляются — значит, они согласились. Китай — победитель, но Китай не воевал в Европе.

У Путина собранность, сосредоточенность выражена в мелкой моторике Фото: REUTERS.

А ЧТО С ООН?

— Какая реакция на пассаж про ООН?

— 04:04. Следом Путин, без паузы, бросив короткий взгляд, пробрасывает другую вещь — мы, сидящие здесь, представляем страны, которые стояли у истоков ООН. Это отдельная сущность, это посыл, скорее к Трампу, ведь ООН сейчас — как собачка Америки.

— Тон собеседников благожелательный?

— 04:48. До того говорили по-дружески. Об этом наклон головы Путина говорит: мол, мы же вчера с председателем Си часть этих тем уже обсудили. А дальше происходит диагональный жест.

— Это что?

— Это как бы перебрасывание на Трампа. Одностороннее поднятие губы, реакция сравнения, реакция некоторого отстранения. Указывая на Трампа, он как бы показывает другое поведенческое положение — нам не очень-то это надо. Мы как бы впускаем вас в это обсуждение. Действуем с позиции силы. Показываем это и в мимике, и в жестах, в движении уголка губ, носогубной складки.

РЕАКЦИЯ ТРАМПА

— А что Трамп?

— 04:52. Следом мы видим реакцию Трампа, который, кажется, не услышал желаемого. Он поджимает губы и кивает головой. До того он сидел в три погибели, руки под столом.

— Что это значит?

— Это реакция подавления недовольства, а не подавление восторга. Трамп реагирует со сдержанным негодованием. Он ожидал чего-то другого.

— Чего?

— Трампу надо было сторговываться — но в первые минуты его позиция двумя другими переговорщиками не поддерживается. Он словно бы в уязвленном положении, как бы недополучая то, что рассчитывал получить.

Трамп ожидал чего-то другого. Фото: Kremlin Pooll/via Global Look Press/Global Look Press

— Это видно по лицу, по жестам?

— Трамп всегда пытается занимать позицию доминирования, резко двигая рукой, он показывает: я главный, я начальник. А здесь видим иную, новую ситуацию, он не в классическом для себя положении.

— Какая привычная подача Трампа?

— Когда он ведет такие переговоры — широкие рубленные жесты, он рассекает пространство. А тут руки поджаты под коленками — где вся его яркая агрессивность?

БЕЗ СУДА

— А когда Международный уголовный суд упоминается Трампом?

— Здесь Путин выдает ухмылку. Это реакция свысока — вы же сами это породили.

— Когда речь заходит про ядерное разоружение?

— У меня есть подозрение, что повторяемость и то, как реагируют участники, говорит о «заготовке». Си Цзиньпин не скрывает улыбки — а это не его постоянная реакция. И мимическая реакция Путина на требование о сокращении ядерных вооружений, скорее всего, говорит: это все очень не просто. Хочешь играть в большую игру — играй, а дальше посмотрим.

РАССЛАБЛЕННОСТЬ В ФИНАЛЕ?

В иерархии Путина, Си и Трампа, у последнего — самое сложное положение. Фото: Kremlin Pooll/via Global Look Press/Global Look Press

— В финале сюжета — некоторая расслабленность?

— У Трампа — разгибающиеся плечи и отклонение назад. Это история, когда человек ждал неприятного вопроса, и худшего не случилось. Он расслабляется, он выдохнул — а до того почти все 10 минут он был в предельно напряженном состоянии. Был похож на нахохленного воробья. Чувствовалось некое подчиненно-уязвленное положение, из которого он все же выходит. Ничего подобного мы не видели у двух других участников.

— И что же мы увидели в эти 10 минут?

— Показалось, в иерархии этой тройки у Трампа — самое сложное положение, как политического деятеля. Здесь воспроизводящаяся система отношений. Но судить только по этой встрече сложно. Но в любом случае на последних секундах мы увидели расслабление и дистанцирование у Трампа. Разговор все-таки пошел…

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