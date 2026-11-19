В общей декларации — «Шэньчжэньских ориентирах» — участники договорились сохранять торговые пути открытыми и упрощать таможенное оформление грузов Фото: REUTERS.

С Азиатско-Тихоокеанским регионом Россия теперь торгует больше, чем со всем остальным миром. Именно таков масштаб российского поворота на Восток, о котором Владимир Путин говорил в китайском Шэньчжэне. Город принимал 18 и 19 ноября саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Для Москвы у его повестки был прямой практический смысл — сохранить открытыми морские пути, по которым идут топливо и продовольствие, и сделать так, чтобы груз, пересёкший океан, не терял дни на таможне.

Главным политическим событием этих двух дней стали полтора часа в резиденции председателя КНР. Там 19 ноября Владимир Путин, Си Цзиньпин и Дональд Трамп впервые провели переговоры втроём. О том, как далеко разговор вышел за пределы торговой повестки, можно судить по отдельной декларации трёх держав. В одном её пункте Россия, Китай и США объявили о намерении увеличить производство и поставки нефтепродуктов. В другом — подтвердили, что в ядерной войне не может быть победителей, и договорились вести диалог о том, как уменьшить опасность такой войны.

Президент Владимир Путин еще раз подтвердил российский поворот на Восток Фото: REUTERS.

Механический балет Шэньчжэня

У всего форума АТЭС был свой итог. В общей декларации — «Шэньчжэньских ориентирах» — участники договорились сохранять торговые пути открытыми и упрощать таможенное оформление грузов. Китай покупает почти девять десятых черешни, которую Чили продаёт за рубеж, а судам линии Cherry Express с их скоропортящимся грузом предстоит пройти больше 18 тысяч километров за 23 дня. Каждые лишние сутки в порту отнимают у ягоды сутки на прилавке.

Вот почему сезон продаж чилийской черешни в Шэньчжэне открывал лично президент страны Хосе Антонио Каст. И всё же у этой вполне деловой церемонии был свой, безошибочно шэньчжэньский штрих. Когда Каст вручал ящик ягод местной семье, подарок президенту поднёс робот.

А накануне, 17 ноября, в районе Лунган на площадь вышел целый механический кордебалет из 151 человекоподобного робота. Одних только T800 в бело-красных корпусах было два десятка. Каждый ростом почти метр семьдесят пять и весом около 75 килограммов. Горожане и туристы снимали выступление на телефоны, пока полторы сотни машин двигались в такт, выдерживая общую хореографию. Судья Гиннесса зафиксировал мировой рекорд.

Большим событием стала трехсторонняя встреча литеров России, США и Китая Фото: REUTERS.

Полмиллиона тонн по скромной оценке

На деловой форум приехали представители более 30 российских компаний во главе с президентом Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным. По списку участников видно, как изменились и сами интересы российского бизнеса в Азии. Рядом с «Газпромом» и НОВАТЭКом — Сбер, «Яндекс» и Wildberries. Российский фонд прямых инвестиций договорился с китайской Yunze Capital вместе поддерживать проекты в области промышленной автоматизации, новых материалов и глубоководных технологий. Сумму будущих вложений партнёры пока не раскрыли.

Зато глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон дал понять, что в его отрасли считается скромным заказом. С Таиландом компания ещё обсуждает поставки сжиженного природного газа, а с Вьетнамом контракт уже подписан. Начало поставок намечено на 2027 год. «Небольшой объём, где-то полмиллиона», — заметил Михельсон. Имелось ввиду полмиллиона тонн.

Кардебалет роботов на площади Шеньчженя Фото: REUTERS.

Воробьёвы горы в Шэньчжэне

В Шэньчжэне, который Путин назвал витриной китайской науки, любой москвич издали узнает знакомый силуэт. Главный корпус совместного университета МГУ и Пекинского политеха напоминает высотку на Воробьёвых горах. Университету десять лет, здесь учатся около пяти тысяч человек.

18 ноября в совместном университете МГУ и Пекинского политеха в Шэньчжэне Владимиру Путину показали робота, который умеет складывать футболки. Увидеть вторую разработку в действии помог профессор МГУ Роман Васильев. Его лаборатория работает над миниатюрными дисплеями. Изображение на любом экране складывается из множества цветных точек — пикселей. Васильев представил один такой элемент, созданный с помощью квантовых точек. Меняя частоту сигнала, учёные могут управлять его цветом.

Какую часть этой работы выполняет каждая сторона, объяснил китайский соруководитель лаборатории Чан Шуай. Российские учёные умеют синтезировать материалы с заданными свойствами, а китайские коллеги используют их при изготовлении устройств. Иными словами, возможности будущего дисплея во многом определяются уже на той стадии, за которую отвечают российские материаловеды. Пожалуй, для российской научной школы нет признания лестнее.

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