Актриса Ирина Горбачева Фото: Борис КУДРЯВОВ.

38-летняя Ирина Горбачева переживает тяжелую утрату: актриса сообщила о смерти близкого человека и опубликовала в соцсетях трогательное обращение. В нем артистка вспомнила, как та заботилась о семье, чему научила внуков и сколько теплых моментов они успели разделить.

Бабушки Ирины, Ольги Прокофьевны, не стало 19 ноября. В тот день Горбачева находилась на гастролях в Петербурге и вышла на сцену, не зная, как справиться с происходящим. Сегодня родные простились с ней. «Почему я?» — этот вопрос, по признанию актрисы, не отпускал ее ни в день смерти бабушки, ни во время прощания. Горбачева назвала Ольгу Прокофьевну своим ангелом-хранителем, а ее 95 лет — временем, наполненным любовью и заботой.

Ирина Горбачева с бабушкой Ольгой Прокофьевной Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Артистка вспомнила, как бабушка помогала растить ее и брата, когда после рождения близнецов у мамы пропало молоко, а сами дети появились на свет раньше срока. Ольга Прокофьевна села в поезд и привезла им коробки с сухим питанием. С тех пор она постоянно участвовала в жизни внуков. Ирина также с теплотой вспомнила летние поездки на море и бабушкину картошку с укропом, которая казалась ей самой вкусной.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Горбачева рассказала, что бабушка старалась подготовить близких к неизбежному и никогда не драматизировала разговоры о смерти. Она хотела, чтобы родные не плакали после ее ухода, ведь сама считала свою жизнь прекрасной. «Не плачьте, только не плачьте! Я прожила прекрасную жизнь. Вот бы умереть во сне, хоп и готово! Но такую смерть надо заслужить — мне, наверное, вряд ли такую дадут», — вспоминала актриса слова Ольги Прокофьевны. По словам Ирины, почти так все и произошло.

В своем обращении артистка перечислила, чему научила ее бабушка: читать, писать, готовить, стирать, гладить, шить, убираться, помогать людям и жить в мире с окружающими. «Во мне столько тебя! Твой юмор, характер, простота, умение поддержать и "ну давай хвались" — навсегда в моем сердце! Я очень тебя люблю, душа моя! И буду любить еще крепче!» — написала актриса.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Ирина призналась, что постарается не поддаваться горю, а вместо этого вспоминать, как много времени им удалось провести вместе. Она заверила, что будет хранить в памяти долгие разговоры, бабушкины истории, которые та могла пересказывать по нескольку раз, совместные объятия и даже обычное молчание рядом. «Ты мой ангел, бабуля! Да-да! Я это точно знаю. Ты и там продолжишь о нас заботиться! Тебя просто не остановить! Царствие тебе небесное! Лети с легкостью! Мы тут справимся со всем!» — обратилась к бабушке Ирина Горбачева.

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