Певица Клава Кока Фото: Даниил ОПАРИН.

Певица Клава Кока оказалась в центре споров после неосторожной реплики в эфире проекта «Три острова». Артистка неудачно пошутила о разнице между звездной и народной командами, чем вызвала недовольство части зрителей. Теперь исполнительнице пришлось объясниться за свои слова.

В реалити-шоу соревнуются три команды: знаменитости, блогеры и обычные участники. Представляя последних, в которую вошли сварщик, инженер и фельдшер, Кока произнесла фразу, которую многие восприняли как пренебрежение к людям рабочих профессий. «Вы поднялись с диванов, а они опустились со своих пьедесталов, чтобы сразиться с вами», — заявила ведущая.

После появления фрагмента в сети зрители обвинили певицу в высокомерии. По мнению недовольных пользователей, подобное противопоставление выставляет знаменитостей людьми особого положения, а представителей обычных профессий словно ставит ступенью ниже. Некоторые напомнили, насколько важен труд сварщиков, инженеров и медицинских работников, без которых невозможно представить повседневную жизнь. Другие заодно раскритиковали и работу Коки в паре с Дмитрием Масленниковым, посчитав, что их совместное ведение проекта уступает его прежней манере вести шоу.

Впрочем, нашлись и те, кто вступился за артистку. Они предположили, что реплика была задумана как шутка в рамках сценария, а сама Клава хотела подбодрить звездную команду. Однако певица решила не оставлять претензии без ответа и обратилась к аудитории в личном блоге. Кока признала, что формулировка получилась неудачной, и попросила прощения у тех, кого могла задеть. «Хочу извиниться перед всеми, кого задели мои слова в шоу „Три острова“», — написала исполнительница.

Она пояснила, что противопоставление двух команд было частью сценария, но это не освобождает ее от ответственности за произнесенное в эфире. Отдельно певица вспомнила о своей семье и рассказала, что с детства знает цену работе представителей самых разных профессий. «Я выросла в семье, где труд всегда был одной из главных ценностей: родители работали в больнице, бабушка — в театре кукол, тетя — в детском саду, дедушка был инженером на заводе. И я знаю, сколько труда стоит за каждой профессией», — объяснила Кока.

В завершение обращения исполнительница заверила, что не считает известность или род занятий поводом для превосходства над окружающими. «Мне искренне жаль, что мои слова прозвучали неуважительно. Я никогда не считала и не считаю, что известность или профессия делают одного человека выше другого. У каждого из нас свой путь, свой труд и свой вклад в этот мир. Простите, если задела вас», — заключила певица.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дочь Александра Малинина красиво отметила 26-летие в Гонконге с новым женихом

Милана Тюльпанова рассказала об отношениях с Кержаковым после громкого развода: «Алименты он платит. Но мы никак не контактируем»

«Паша зевнул и уснул»: Интимное фото Утяшевой и Воли раскритиковали в сети