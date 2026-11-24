Марин Ле Пен будет участвовать в президентской гонке уже в четвертый раз Фото: REUTERS.

Политическая стабильность во Франции — вещь редкая, практически неуловимая. Статус политического локомотива Европы кажется миражом, старшеклассники, студенты и примкнувшие к ним мигранты даже и не думают прекращать беспорядки, финансовые проблемы не отступают, а Макрон и его сторонники тщетно пытаются играть роль первой скрипки в Евросоюзе и сохранить Украину на плаву.

А тут еще, как некстати, и президентские выборы на носу: весной следующего года французам предстоит выбрать нового хозяина Елисейского дворца. Макрон свою кандидатуру выдвигать не стал: конституция не позволяет. Французы могут проголосовать, скажем, за одного из ставленников нынешнего президента, за крайне левого лидера движения «Непокоренная Франция» Жана-Люка Меланшона или, если политики совсем опостылели, за пятикратного олимпийского чемпиона по дзюдо Тедди Ринера.

Лидер крайне левого лидера движения «Непокоренная Франция» Жана-Люк Меланшон Фото: REUTERS.

Но как можно представить президентские выборы во Франции без кандидата от крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, которая будет участвовать в них уже в четвертый раз? Как ни старались власти снять ее с предвыборной гонки, ничего у них не вышло. И сейчас Ле Пен — ее фаворит.

В беседе с KP.RU старший исследователь Центра изучения стратегического планирования ИМЭМО РАН им. Е. М. Примакова Ева Балавина отметила, что «согласно опросам, в первом туре за Ле Пен готовы проголосовать 30–31% избирателей, за ее основного конкурента Меланшона — 18–19%, а в возможном втором туре соотношение составит уже 65–35%в пользу Ле Пен. Однако ее соперником может оказаться и другой политик, например — бывший премьер-министр Эдуар Филипп, если умеренные правые и центристы объединятся вокруг его кандидатуры. По отношению к нему преимущество Ле Пен выглядит заметно скромнее: 55–45%».

Бывший премьер-министр, соратник Макрона, Эдуар Филипп Фото: REUTERS.

Марин активно излагает свою позицию по различным вопросам внешней политики, где украинский кризис является, пожалуй, главной темой. В недавнем интервью индийской IGR Media ветеран французской политики недвусмысленно заявила, что Украине не место в Евросоюзе, а ее членство в НАТО — предмет долгих и непростых дискуссий. По мнению Балавиной, Марин Ле Пен умело переводит обсуждение проукраинского курса Макрона в дискуссию о покупательной способности французов и о состоянии французской экономики. «Она напоминает, что правительство с готовностью соглашается на дополнительное финансирование киевского режима, но когда речь заходит об индексации пенсий, ссылается на нехватку средств. Кроме того, по оценке Ле Пен, принятие столь крупного сельскохозяйственного производителя в ЕС усилит конкуренцию за европейские аграрные субсидии», — отмечает эксперт.

Политолог подчеркнула, что, по мнению неформального лидера «Национального объединения», «Франции выгодно сохранить возможность прямых переговоров с Москвой, поскольку попытки изолировать Россию лишь ускоряют ее сближение с Китаем и противоречат интересам Европы». В то же время Ле Пен избегает прямо поддерживать российскую сторону. «Любой намек на симпатию к Кремлю — повод для ее соперников поставить под сомнение способность Ле Пен проводить независимую внешнюю политику», — указывает Ева Балавина.

По словам эксперта, в случае победы «Национального объединения» «первые серьезные разногласия у Парижа возникнут с Брюсселем, поскольку Ле Пен хочет снизить французский взнос в бюджет ЕС и выступает против приема Украины в Евросоюз, для чего требуется согласие всех государств-членов. При этом она обещает выполнить те материальные и гуманитарные обязательства, которые уже были приняты перед Киевом».

Ле Пен выступает за сохранение членства Франции в НАТО, но планирует выход из интегрированного военного командования после окончания конфликта на Украине.

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