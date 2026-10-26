Марин Ле Пен не раз выступала против расходов на помощь Украине, обещала восстановить хорошие отношения между Парижем и Москвой Фото: REUTERS.

Во французском Орлеане лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен официально дала старт своей предвыборной кампании перед первым туром президентских выборов (он намечен на 18 апреля 2027 года).

Сегодня Марин – фаворит гонки: опросы дают ей поддержку не менее 32% избирателей, отрыв от ближайших соперников — 10-12 процентов.

Ле Пен не раз выступала против расходов на помощь Украине, обещала восстановить хорошие отношения между Парижем и Москвой. Электоральные перспективы политика KP.RU описал глава Центра французских исследований Института Европы РАН Сергей Федоров.

Недавние погромы, которые Ле Пен осудила, а президент Макрон не сумел предотвратить, еще сильнее подняли ее популярность.

Протесты во Франции Фото: REUTERS.

Но похожие ситуации складывались и перед предыдущими президентскими кампаниями, которые Марин проигрывала.

«На выборах повторяется одна и та же выгодная истеблишменту схема, - говорит Сергей Федоров. – И в 2017 году, и в 2022-м во второй тур выходили Ле Пен и Макрон.

В 2002 году в финале президентской гонки оказались к тому времени уже непопулярный президент Жак Ширак и отец Марин, Жан-Мари Ле Пен.

И всякий раз Ле Пены проигрывали, поскольку СМИ начинали кричать: Франция в опасности, к власти рвутся фашисты. Люди голосовали за непопулярное «меньшее зло», побеждал кандидат от истеблишмента».

Лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен Фото: REUTERS.

Нынешние погромы осудило большинство французов, а потому лидер леворадикальной партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон, не сумевший рассеять впечатление о своей связи с любителями бить витрины, на второй тур рассчитывать больше не может. Вариант «Меланшон и Ле Пен в финале», несколько месяцев пугавший истеблишмент, можно считать невероятным.

Значит, повторится история с поражением Марин от «меньшего зла» — одного из бывших макроновских премьеров, Эдуара Филиппа и Габриэля Атталя?

«И все же на этот раз шансы у Ле Пен выше, чем когда-либо, - объясняет в интервью KP.RU специалист по Европе, доцент Финансового института при правительстве РФ Вадим Трухачев. – Схема голосования «за меньшее зло» работает все хуже. В 2017 году Макрон победил Ле Пен с отрывом в 34 процента голосов, в 2022-м отрыв составил всего 17 процентов».

При этом Трухачев не исключает, что Макрон и Ко не позволят Марин дойти до финишной прямой. Вспомним, как суды едва не запретили ей участвовать в выборах из-за «нецелевое использование» выделенных ей как евродепутату денег.

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