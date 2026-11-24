Устойчивая к антибиотикам бактерия Klebsiella pneumoniae распространяется в Евросоюзе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Академик РАН Геннадий Онищенко рассказал KP.RU, что представляет собой устойчивая к антибиотикам бактерия Klebsiella pneumoniae, которая распространяется в Евросоюзе, и как с ней бороться.

- Геннадий Григорьевич, медики Европы встревожены – появилась какая-то новая супербактерия, которая не поддается никаким лекарствам и косит людей направо и налево. Это еще что за диво на нашу голову?

- Не надо преувеличивать и нагнетать обстановку. Хотя, действительно, проблема существует, она серьезная и проявилась не так давно. Но хочу подчеркнуть: бактерия Klebsiella pneumoniae вовсе не новая, она существует рядом с нами испокон веку – спокойно живет в нашем кишечнике и совсем не беспокоит здорового человека с хорошим иммунитетом. Проблема возникает, если эта милая «зверушка» вдруг переселяется в какое-то неподобающее ей место – например, в кровь или легкие. Или начинает бурно размножаться в ослабленном организме: то есть после операций или у человека со слабым иммунитетом. И вот тут проявляются ее разрушительные способности - вызывать тяжелые осложнения: пневмонию, менингит или сепсис. По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, смертность при инфекциях, вызванных такими штаммами, может составлять от 40% до 70%.

И самая главная опасность этой бактерии не только в ее патогенных возможностях, а в ее выдающейся способности приспосабливаться и игнорировать самых главных борцов за здоровье человека – антибиотики. Причем, она становится не по зубам даже антибиотикам последнего резерва – карбапенебам.

Кстати, свой вклад в проблему внесли и некоторые пациенты, излишне увлекающиеся бесконтольным приемом антибиотиков по любому случаю, где надо и где не надо. Есть такой грех за нашим населением, и он еще усугублялся тем, что долгое время антибиотики можно было свободно купить в любой аптеке без рецепта.

Академик РАН Геннадий Онищенко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

- Какой ужас! То есть эта бактерия начинает тебя «есть», а бороться с ней – нечем?

- Врачи применяют в данном случае комбинированные препараты, не только антибиотики, но и другие лекарственные средства, которые могут воздействовать на жизнедеятельность этого микроба. Или группой антибиотиков. Это я говорю для того, чтобы люди понимали, что врачи не бросают таких больных, что все-таки возможности лечить есть, но они удваиваются, утраиваются. Пытаются применять бактериофаги, которые были забыты.

- А что такое бактериофаги?

- Бактериофаги - это определенные вирусы, которые поражают бактерии. Микроорганизмы тоже борются между собой, и поскольку есть вирусы, которые являются внутриклеточными паразитами, их используют в борьбе с бактериями.

Эффективным способом борьбы с этим видом микробов является и некоторые виды прививки. Ведь в чем суть активности этой самой «клебсиелла пневмонии» - ослабленный иммунитет. А что делает прививка? Как раз формирует, усиливает наш иммунитет в отношении тех или иных возбудителей.

Например, прививка против пневмококковой инфекции. Наверное, многие заметили, что в поликлиниках, когда ставят вакцину от гриппа, предлагают «уколоться» и от пневмококка. Особенно для групп населения старшего возраста. Кстати, у тебя память короткая, но я тебе напомню, что, когда мы прививали от гриппа коллектив «Комсомолки», мы тоже предлагали вакцину от пневмонии, и кто-то соглашался.

Поэтому современные способы борьбы с клебсиэтой и осложнениями есть, но они очень сложные. И результаты непредсказуемы.

У нас была целая коллекция бактериофагов в 1980-е годы. Мы от них отказались, потому что когда-то нам подсунули какую-то провокацию, что, дескать, они являются онкогенными. Но эта, на мой взгляд, гипотеза не была основательно доказана. А на применении бактериофагов, к сожалению, сказалась.

- Геннадий Григорьевич, грозит ли нам новая пандемия – на этот раз с супербактерией?

- Давай не будем это называть пандемией. Потому что пандемия гриппа, пандемия ковида может быть, когда люди заражаются в быту, на улице, в метрополитене, в общественном транспорте, в школе, в магазине, на работе…

Klebsiella pneumoniae не передается воздушно-капельным способом. Она живет в тебе и может активизироваться в связи с каким-то другим заболеванием и проявиться в виде какого-то гнойного осложнения. Или ее можно получить через какие-то манипуляции с использованием медицинских приспособлений (катетеров, капельниц), если они плохо обработаны, если в медучреждении персонал не соблюдает требования гигиены или больной с ослабленным иммунитетом оказывается в тесном контакте с носителем бактерии.

То есть, чаще всего такого рода инфекции появляются в медицинских учреждениях, где не соблюдается режим дезинфекции, не ведется контроль, своевременно не «отлавливается» носитель опасной бактерии. Поэтому это можно называть вспышками, когда сразу несколько человек может в разных отделениях заболеть в результате распространения инфекции в данном конкретном учреждении.

- Я понял, Геннадий Григорьевич. Новой «чумы на оба наших дома» не ждем, но ухо нужно держать востро.

- В нашей стране нужно внимательно отслеживать любые проявления инфекций, случаев нозологических гнойных осложнений и своевременно принимать меры, в том числе и по санации медицинских учреждений. Как, помните, с родильными домами была история: когда в них обнаруживали опасную инфекцию, их закрывали, зачищали, доводили до стерильности, убирали инфекцию и шли дальше.

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