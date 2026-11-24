Президент США Дональд Трамп настаивает на заключении мирного соглашения по Украине «как можно скорее». Фото: REUTERS.

Владимир Зеленский в интервью Bloomberg заявил, что президент США Дональд Трамп настаивает на заключении мирного соглашения по Украине «как можно скорее». Срок выставлен строго «в идеале - до января». Более того, Зеленский сообщает, что США давят на Киев, склоняя его, как он это называет, «к капитуляции».

Что происходит вокруг переговоров об окончании СВО, рассказывает KP.RU.

МИР ДО ЯНВАРЯ: ЗЕЛЕНСКИЙ РАСКРЫВАЕТ ТАЙНЫ ПЕРЕГОВОРОВ

Несмотря на яркие факты, большая статья Bloomberg вовсе не о мире. В материале по полной дали выговориться Зеленскому. И он шанс не упустил. Обвинил президента США. Подмигнул демократам. И отчаянно лгал о том, что Киев стремиться к миру.

- (У США) есть желание действовать очень быстро. И мы, и русские это понимаем. Понимаем, какой может быть цена. Мы тоже очень хотим мира. Но не за счет одной Украины.

Главные слова - последние. На протяжении последнего месяца глава киевского режима бесконечно обвиняет Трампа в симпатиях к русским. Хотя на самом деле единственное, что перестал делать президент США - начал разговор и прекратил ставить России ультиматумы.

И это Киев не устраивает. Поэтому Зеленский продолжает в хамском тоне:

- Америка ставит себя в очень неудобное положение. С политической точки зрения создается впечатление, что она следует тем же курсом, что и Путин, который хочет заставить Украину капитулировать.

Сразу после этого Зеленский откровенно признает, что поставил на соперников нынешнего хозяина Белого дома. А потом, в режиме обезоруживающей наглости, требует от нынешней администрации 48 ракет к ЗРК Patriot, «обещанные» Пентагоном. Заодно ставит подножку близкому к Трампу министру войны США Хегсету. Якобы ракеты «задержались в пути» по его вине.

- Обеспечьте наши потребности в поставках ракет для ПВО хотя бы на декабрь. А в январе или феврале я рассчитываю найти, так сказать, новый подход к новому Конгрессу, - сказал человек с улицы Банковой.

Зеленскому дали выговориться, и он свой шанс не упустил. Фото: REUTERS.

ПОЧЕМУ ИМЕННО ЯНВАРЬ И КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ СВО?

Ждать ли окончания СВО и мира до января, как заявляет Трамп? Что будет дальше с переговорами? С такими вопросами KP.RU обратился к директору Института современного государственного развития, члену Общественной палаты Санкт-Петербурга Дмитрию Солонникову.

- Так для чего президент США такой срок поставил?

- Трамп ставит не первый срок и не в первый раз. Почти два года назад он обещал «закончить эту войну за один день». Потом говорил, что он на Украине все за месяц решит. Сейчас он активизировал работу своих спецпосланников, чтобы до первого январского заседания «демократического» конгресса в этом конфликте прийти хоть к какому то решению. В этом и есть причина спешки.

КАКОГО МИРА ТРЕБУЮТ УКРАИНА И ЕВРОПА?

- Зеленский утверждает, что и он хочет мира, но не хочет его через давление только на Украину, и через уступки только Украины — это же лицемерие...

- Зеленский и Европа в качестве условия мира ставят России такой ультиматум, который, по сути, равен стратегическому поражению. Россия признает себя проигравшей, платит репарации в сотни миллиардов, возвращается к границам 1991-го... Это и есть единственный возможный «мир» в словах Зеленского. В Берлине ведь сказали: никаких компромиссов и уступок Москве! И позиция эта не менялась со времен прошлого канцлера Шольца. Когда мы произносим слово «мир», то мы-то для себя понимаем, что под этим имеем ввиду — совсем не то, что они.

Зеленскому нужен мир исключительно на условиях, выгодных для Украины и ЕС. Фото: REUTERS.

ИГРА СТОРОННИКОВ ВОЙНЫ: В ЧЕМ ЦЕЛЬ?

- Украинский лидер продолжает открыто хамить Трампу — зачем?

- Зеленский открыто играет на демократическую партию США против республиканцев. Сейчас вытирать о Трампа ноги принято и в США, и в Европе, и Зеленский следует «в тренде».

- И он дал понять, что не намерен идти ни на какое заключение мирного соглашения до января?

- Оно не нужно Европе, оно не нужно Зеленскому. Ему надо дождаться 3 января и обратиться к новому, контролируемому демократами Конгрессу на первом же его заседании, для возобновления военных поставок Киеву.

- Получится?

- Не факт. Там проблемы Украины совсем не на первом месте. У обновленного конгресса есть задачи, которые поважнее. Задачи в США, для американского избирателя.

- Но поставок 48 ракет к ЗРК он требует прямо сейчас, чтобы протянуть до января — а дальше дело пойдет?

- Ему надо протянуть два-три месяца, и поставки все-равно будут. И поставит Киеву эти ракеты Европа.

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