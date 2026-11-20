Церемония бракосочетания Анастасии Решетовой Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Церемония бракосочетания 30-летней Анастасии Решетовой прошла в закрытом формате в Московском областном Дворце бракосочетания №1 в Барвихе. Говорят, что дата торжества несколько раз переносилась из-за токсикоза невесты. Лицо жениха Решетова везде скрыла, но, вероятно, блогерша вышла замуж за отца своего будущего ребенка, 30-летнего бизнесмена Валерия Цвека.

В соцсетях новоиспечённая жена поделилась фотографиями с церемонии. Анастасия, находящаяся примерно на шестом месяце беременности, выбрала нежное кружевное платье с корсетом и открытыми плечами. Волосы Решетова распустила и слегка завила. Жених был одет в обычной черный костюм и белую рубашку. В загсе присутствовал сын Анастасии от Тимати, 7-летний Ратмир. Мальчик с улыбкой на лице сначала держал мамин букет, а в конце церемонии внимательно рассматривал свидетельство о заключении брака. Решетова и Цвек решили расписаться без пышных гуляний и звёздных гостей. Впрочем, учитывая положение Анастасии, это резонно.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

О том, что бывшая возлюбленная Тимати выходит замуж, она сообщила еще в начале года. Тогда ходили слухи, что жених — Владислав Абрамян — сын предпринимателя и общественного деятеля Ары Абрамяна (президента Союза армян России и Всемирного армянского конгресса). С ним модель какое-то время встречалась. А в октябре Решетова опубликовала беременную фотосессию и объявила, что ждет ребенка. Также Анастасия заявила, что Абрамян к ее будущей свадьбе не имеет никакого отношения.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Вскоре журналисты рассекретили личность возлюбленного блогерши. Им оказался ее ровесник, бизнесмен из Донецка Валерий Цвек. В интернете уже прошла информация о сомнительном прошлом бизнесмена. Якобы у него имеется судимость и репутация альфонса. Но, судя по фото из загса, у Валерия и Анастасии все прекрасно. Молодожены выглядят счастливыми. Ранее Решетова рассказывала, что у ее сына Ратмира сложились теплые отношения с отчимом. Добавим, что с отцом мальчика Тимати Анастасия встречалась около шести лет, но до официального брака дело так и не дошло. Впрочем, рэпер так и не женился ни на одной из своих возлюбленных.

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