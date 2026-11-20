Зеленский для получения 115 затребованных им миллиардов долларов отметился целым рядом хамских заявлений Фото: REUTERS.

МИД России после вчерашней встречи «Большой тройки» и последовавших затем заявлений украинской стороны был вынужден скорректировать позицию Москвы. Впрочем, Киев отметился редкими по хамству заявлениями еще до саммита в формате «Большой тройки» Си — Владимир — Дональд.

Напомним, украинский «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский для получения 115 затребованных им миллиардов долларов отметился целым рядом хамских заявлений и новых требований, фактически дезавуировав все анонсированные спецпредставителями американского президента Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером договоренности по продвижению процесса мирных переговоров. Зеленский затребовал не только деньги, но и его личные переговоры с Путиным, и американские базы на территории Украины, и много чего еще.

И наш МИД не мог не отреагировать на новые претензии украинского «просрочки». Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, сославшись на слова президента России, объяснил, что в Москве ждут представителей «Евротройки» - Франции, Германии и Британии, приглашения которым были переданы по дипломатическим каналам.

- Вы видели, что президент, будучи в Китае, отметил наше решение пригласить в Москву представителей так называемой Евротройки, — это из ближайшего то, что сейчас рассматривается, находится в проработке, - рассказал Рябков. И это то, что сейчас реально делается. Кроме, разумеется, большого обмена пленными, переговоры о котором вступили в завершающую стадию.

А вот что касается всего остального, то здесь, как говорится, снова конь не валялся. Рябков сообщил, что договоренностей по новому раунду переговоров по Украине нет. Но одно условие остается для Москвы не подлежащим никаким изменениям - для РФ неприемлемо «даже квазичленство Киева в НАТО», при этом, в нынешней ситуации, когда в ЕС активизировалось обсуждение создание единой европейской армии, а Евросоюз все больше принимает черты не организации экономического сотрудничества, каким его задумывали при создании, а военно-политического союза, для России уже нет большой разницы между ЕС и НАТО. Неизменным остается и главное требование РФ в контактах с ЕС и НАТО — «единая и неделимая безопасность для всех», а не только для Украины или для каких-то европейских государств.

Киев отметился редкими по хамству заявлениями еще до саммита в формате «Большой тройки» Си — Владимир — Дональд Фото: REUTERS.

Нынешний процесс должен иметь своей целью построение новой архитектуры безопасности в Европе, поскольку старый порядок был разрушен НАТО и странами — членами ЕС в ходе реализации своей русофобской политики. И, наверное, Украина в данной ситуации — лишь повод для начала более обстоятельного и масштабного разговора.

Впрочем, этого бывшему украинскому комику , а ныне - «просроченному» главарю бандеровского режима, судя по всему, просто не понять. А это означает, что целей Специальной военной операции нам придется достигать, вне зависимости от позиции Киева и той же «Евротройки» и заявлений американской стороны. Захотят помочь — их дело, не захотят — справимся и без них. Справимся, даже если все они до конца будут стоять на украинской стороне. Но рано или поздно им придется прийти к варианту «безопасности для всех». Или же сгореть в пламени ядерной войны, к которой они ведут мир.

О чем фактически и рассказал Рябков, говоря иными словами.

P.S. Кстати, перспектива, пусть и чисто теоретическая, того, что «Евротройка» сможет о чем-то договориться с Москвой, даже не по вопросам Украины, а по тематике европейской безопасности, так пугает украинского «просрочку», что он влезает совершенно не в свою компетенцию, указывая на этот раз и европейцам, как им надо реагировать на приглашение в Москву.

- Я думаю, что поездка в Москву - это будет неправильно. Потому что лучше, когда все страны демонстрируют прогресс и хотят закончить войну, - заявил мелкий украинский гнида (определение президента Белоруссии) о том, что лидеры европейских стран не поедут в Москву, отметив, что более уместной ему представляется такая встреча встреча на нейтральной территории — «в любом городе, в любой стране».

Вот уж у кого забыли спросить разрешения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Итоги встречи Путина, Си и Трампа в Китае: суть заявлений и приблизит ли она мир на Украине

Владимир Путин - «Комсомолке»: Крым после удара по мосту спасет «Дорога жизни»

Идут испытания новой полевой формы, а питание пакуется под доставку дронами: как работает в условиях СВО обновленный Тыл Вооруженных сил