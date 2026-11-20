79-летний Марк Варшавер стал фигурантом уголовного дела о финансовых махинациях в театре «Ленком». Фото: Михаил Синицын/ТАСС

12 ноября в доме и в рабочем кабинете президента московского театра «Ленком» Марка Варшавера прошли обыски… Выемка документов, допрос свидетелей, беседа со следователем - полный набор «удовольствий». Вечером 79-летнего фигуранта уголовного дела о финансовых махинациях в театре отпустили домой под подписку о невыезде.

Всю неделю общественность ждала объяснений или официальной версии, что это было? В чём собственно криминал? Но и театр, и столичный Департамент культуры, и Главное следственное управление города словно в рот воды набрали. На запросы и звонки не отвечают. Это странно. Речь идет не о рядовом театральном деятеле, а о президенте флагманского театра столицы. До января прошлого года Варшавер был директором «Ленкома» на протяжении почти 40 лет. Трижды кавалер Ордена «За заслуги перед Отечеством», обладатель знака отличия «За безупречную службу городу Москве» в течение полувека. По всем статьям - уважаемый человек. И тут такое – обыски, допросы… И все молчат. В этой двусмысленной ситуации только один Александр Збруев не побоялся сказать: не спешите с выводами и обвинениями, Варшавер сделал много хорошего для «Ленкома». Хоть и народный артист Збруев, но в душе он по-прежнему смелый арбатский пацан, несмотря на свои 88.

Александр Збруев хоть и народный артист, но в душе он по-прежнему смелый арбатский пацан, несмотря на свои 88 Фото: Михаил ФРОЛОВ.

В это же время в соцсетях кем только Варшавера не называют. И «стариком-разбойником», и чуть ли не арабским шейхом, у которого в Эмиратах элитная недвижимость. Пишут, что из «Ленкома» его уже уволили... Проверяю. Нет, не уволили, на сайте театра он по-прежнему значится президентом. Короче, полная неразбериха, но официальных комментариев нет. Приходится пользоваться неофициальными версиями.

ЧТО МОГЛО СТАТЬ ПРИЧИНОЙ СКАНДАЛА?

Говорят, ещё одним фигурантом этой не вполне очевидной истории проходит продюсер Валерий Янклович. У него в кабинете тоже были обыски.

Обычно же Янкловича вспоминают как друга Владимира Высоцкого. И ещё по эпизоду в картине «Место встречи изменить нельзя», где он сыграл театрального администратора: «Превратили театр черт знает во что» - это его реплика. Валерий Янклович когда-то работал администратором Театра на Таганке (кстати, как и Варшавер, который начинал как главный администратор «Ленкома»). Потом стал продюсером, давал деньги на постановки. Его сотрудничество с «Ленкомом» началось давно. Ему же принадлежат права на большинство спектаклей театра, включая постановки Марка Захарова. Но это не криминал, всё было оформлено законно.

В кабинете продюсера Валерия Янкловича тоже прошли обыски Фото: Борис КУДРЯВОВ.

Марк Захаров отказался от своих авторских прав, потому что, как говорят, предпочитал единовременную выплату солидным гонораром. Логика режиссера понятна: зачем журавль в небе (неизвестно, какая жизнь будет у спектакля), когда в руках вполне упитанная синица. И ещё он почему-то решил поощрить авторскими вознаграждениями преданного и надежного директора – Варшавера. Это тоже старая история, двадцатилетней давности, а может, и больше. Но как раз из-за неё сейчас и случилась скандально-криминальная коллизия.

В этой связи уместно вспомнить другой интересный сюжет. Экс-директор Театра сатиры Мамед Агаев, будучи только директором, тоже получал авторские отчисления за «сценарии (что бы это ни значило) театральных проектов». Тоже с согласия тогдашнего худрука Сатиры Александра Ширвиндта. Хотя все понимали, что Агаев не сценарист и не автор. Но ежемесячно авторские 4% от кассовых сборов ему капали. На протяжении многих лет, даже когда он из театра уволился и стал пенсионером. До июля 2024 года театр исправно выплачивал. В том же году умер Александр Ширвиндт. И потоки иссякли, экс-директор обиделся и подал на Театр сатиры в суд. Его проиграл, что логично, поскольку автором театрального произведения не являлся. Напомним, что авторские платят творцам – композиторам, драматургам, художникам, переводчикам, авторам инсценировки…

Экс-директор Театра сатиры Мамед Агаев Фото: Агентство городских новостей МОСКВА.

Почти сразу против Агаева возбудили уголовное дело о мошенничестве из-за «схемы по хищению бюджетных средств». Речь шла о 20 миллионах рублей. Агаев стал сотрудничать со следствием и рассказал, что похожая «схема» работала не только в Сатире. И теперь правоохранители пришли к Варшаверу.

В самом деле, если изучить текущий репертуар театра «Ленком», то в 14 названиях Марк Борисович указан как «директор театрального проекта». И получал от валового сбора с продажи билетов процент (то ли 3%, то ли 4%). Но есть нюансы. И финансовые, и хозяйственно-правовые. А главное, эта «схема» работала лет 20, если не больше. Представить себе, что тогда Варшавер сам придумал себя наградить «авторскими» довольно трудно. Это сейчас он лидер театрального движения, авторитетный человек, а 20 лет назад был просто добросовестным, хорошим директором театра, которым руководил гений – режиссер Марк Захаров.

Как рассказал KP.RU источник, есть письменное обращение Марка Захарова в Департамент культуры (тогда это был еще комитет), чтобы авторские выплачивали Варшаверу как директору театрального проекта. И кто бы из чиновников посмел Марку Захарову отказать или возразить? Всё согласовали, договор много раз продлевали руководители департамента. Они за эти годы менялись.

РЕЧЬ ИДЕТ О МИЛЛИОНАХ

Даже не буду высказывать предположение, зачем Ширвиндт и Захаров решили поощрить такой синекурой своих надежных директоров. Слишком они уважаемы люди. Но «схема», которая теперь выглядит очень сомнительной, была совершенно официальной.

- Я не удивлен, что Марк Анатольевич Захаров когда-то написал письмо в департамент, понимая, как важна роль директора в правильной организации работы в театре, - говорит KP.RU генеральный директор столичного цеха деятелей культуры Лев Ланцман. - Хотя мнения тут могут быть разные… Год назад, когда впервые возникла эта тема, Варшавер сумел доказать, что отчисления поступали законно по письменному соглашению с учредителем театра. Всё затихло. И вот неделю назад рано утром 12 ноября к нему домой приехали следователи с обыском, изъяли документы, потом вместе с ним поехали в театр, там тоже провели обыски, оттуда в следственное управление…

Генеральный директор столичного цеха деятелей культуры Лев Ланцман. Фото: Михаил Синицын/ТАСС

- А что за история с продюсером Валерием Янкловичем, у которого права на спектакли «Ленкома»? Он арендует помещение в театре. Почему актер Стас С. называет Варшавера и Янкловича «стариками-разбойниками»?

- Комментировать слова Стаса С. я не буду. На мой взгляд, он неприличный человек. Продюсерский центр Валерия Янкловича давал деньги на спектакли «Ленкома». Театр не тратил ни копейки на новые постановки, что театру было выгодно. Продюсер возвращал свои деньги с проката спектаклей. Если спектакль был неуспешный, а такое бывало, это его риски. Янклович действительно много лет арендовал у театра малюсенькую комнату под лестницей. Ну а где ему работать? Из-за того, что «Ленком» так плотно сотрудничал с продюсерским центром (это было своего рода ноу-хау - Ред.), театр всегда был под пристальным вниманием и контролем разных ведомств – и Следственного комитета, и налоговой, и ведомственных проверок. За много лет нарушений не нашли. Претензии возникли только по поводу авторских отчислений. При этом в Департаменте культуры отмечают заслуги Марка Варшавера на посту директора театра, его президента и лидера театрального движения в целом. В марте Марку Борисовичу исполнится 80 лет. Он уважаемый человек. Но вопрос с авторскими отчислениями должен быть решен. Знаю, что Марк Борисович уже принял решение деньги вернуть. Хотя это будет непросто, сумма большая.

- Наверняка, речь идет о миллионах…

- Около 40 миллионов рублей.

- Если Варшавер деньги вернёт, значит ли это, что он признает, что они были получены… не совсем законно?

- Он тоже так думал, поэтому долго шли переговоры. Но можно ведь деньги передать в счет обеспечительных требований на период следствия. Или сделать добровольно-целевой взнос в счет гражданско-правового урегулирования.

- Какое настроение у Марка Борисовича?

- Какое может быть настроение у человека, который жизнь посвятил театру, который и в праздники, и в выходные с утра уже был в своем кабинете, а на склоне лет ему такое предъявили? И ещё хоромы в Эмиратах приписали… Марк Борисович не только в Эмираты, он в отпуск никуда не выезжает.

- Говорят, у него большой особняк в Куркино.

- Частный дом, который сравнивать с современными особняками, просто смешно. Обычная типовая застройка площадью около 400 м2. Его ближайшим соседом был Марк Захаров. У Захаровых дом побольше, там сейчас Александра Марковна живет. Но и её дом особняком не назовешь...

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что известно о возможном увольнении Марка Варшавера с поста президента театра «Ленком»

Продюсер Янклович стал фигурантом дела о мошенничестве в «Ленкоме»

Расследование о хищении 2 млрд рублей из МХАТ завершено: Бывшего гендиректора театра Кехман обвиняют в растратах и взятке