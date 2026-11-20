Юлия Пересильд и Наталья Водянова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

На этой неделе сразу двух звезд заподозрили в пластике. 42-летняя Юлия Пересильд впервые вышла в свет вместе с мужем Михаилом Милашиным на премьере сериала «Тайный город». В тот же вечер пара посетила и премию журнала «Ок!». Юлия выглядела роскошно и буквально светила от счастья. Правда, интернет-пользователи разглядели в лице звезды изменения и заподозрили ее в пластике. А несколькими днями ранее вышло интервью с 44-летней Натальей Водяновой, которая в сентябре родила шестого ребенка ребенка. Поклонников удивили «лисьи глазки», которых у Натальи раньше не было.

Мы показали фото Юлии и Натальи пластическому хирургу и косметологу Светлане Мороз и узнали ее экспертное мнение.

«На мой взгляд, Юлия Пересильд действительно прибегала к пластической хирургии. Но это точно не результат последних двух месяцев: такие изменения требуют времени, реабилитации и комплексного подхода. Если судить по внешним признакам, могли быть выполнены эндоскопическая подтяжка лба, нижняя блефаропластика, а также подтяжка нижней части лица и шеи. Кроме того, очевидно, что актриса не пренебрегает косметологией: у неё прекрасное качество кожи», — рассказала KP.RU Мороз.

Юлия Пересильд. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН, Иван МАКЕЕВ

По словам пластического хирурга, на некоторых видео заметно обеднение мимики. Вероятно, это следствие действия ботулотоксина.

«Важно оговориться: это лишь визуальные наблюдения, а не подтверждённые медицинские данные. Но, в целом, картина выглядит как классическое сочетание «хирургия плюс регулярный косметологический уход» — именно такая схема нередко даёт эффект естественности без явных признаков возраста», — добавила Мороз.

Пластический хирург и косметолог Светлана Мороз

А вот Наталья Водянова к помощи пластических хирургов не прибегала. Хирург предполагает, что модель воспользовалась так называемыми макияжными тейпами.

Наталья Водянова. Фото: кадр из видео @12STOREEZ_RU

Это тонкие прозрачные или телесные наклейки с эластичными «якорями» для временного лифтинга лица, коррекции нависшего века и создания «лисьего взгляда» во время макияжа. На известных маркет-плейсах невидимые полоски (комплект от 40 штук) можно купить за 120 рублей!

Наталья Водянова. Фото: кадр из видео @12STOREEZ_RU

«Наталью Водянову обвиняют в неудачной пластике. Однако, глядя на видео с этой фотосессии, трудно не заметить макияжные тейпы, которые используются для создания эффекта «лисьих глаз». Очевидно и другое: низко посаженные брови — это давняя особенность внешности модели, элемент её имиджа, который она сохранила как свою изюминку», — пояснила Светлана Мороз.

Наталья Водянова в детстве и в 2013 году. Фото: личная страница в соцсети / Сергей ШАХИДЖАНЯН

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