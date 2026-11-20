Депутат Госдумы, первый заместитель председателя КПРФ Юрий Афонин в студии Радио «Комсомольская правда» Фото: Иван МАКЕЕВ.

18 ноября в эфир Радио «Комсомольская правда» вышла «Партийная среда». В программе принял участие депутат Госдумы, первый заместитель председателя КПРФ Юрий Афонин.

Несколько примечательных - расшифрованных - фрагментов (с небольшим сокращением) мы уже опубликовали.

А сейчас - еще отрывок из нашей передачи.

… - Юрий Вячеславович, полтора месяца работает новый состав Госдумы. Какие законопроекты коммунисты уже внесли на рассмотрение нижней палаты парламента? Какие инициативы намерены предложить в ближайшие дни, недели, месяцы?

- Александр, ключевой вопрос – это обсуждение федерального бюджета нашей страны. Мы понимаем задачи, стоящие перед страной. Очевидно, что это должен быть бюджет Победы.

Вообще Победа над империализмом, над нацизмом – ключевая задача всей страны и нашей партии.

Недаром у нас есть Программа Победы, с которой мы шли на выборы (в Государственную Думу. - А.Г.), которую будем реализовать в поствыборный период.

Бюджет развития, бюджет Победы… (Речь о бюджете на 2026-й.- А.Г.)

Хотел бы также вам представить большой материал председателя партии «Бюджет страны должен быть Победным».

(Юрий Афонин разворачивает в эфире газету «Правда».)

Рядом с Юрием Афониным лежит газета «Правда» Фото: Иван МАКЕЕВ.

- А почему нет портрета Генерального секретаря ЦК партии, как это было в прежние советские времена?

- Потому что наш Генеральный секретарь очень скромный человек…

А вообще мы считаем, что бюджет должен быть более весомым. Мы предложили бюджет развития - плюс 10 триллионов рублей.

- А где их взять?

- Где взять – это совершенно очевидно. Есть серьезный перекос в сторону олигархата. Во время фактически войны, которую Запад объявил нашей стране, посмотрите, что происходит. Почти на 50 увеличилось количество российских миллиардеров. К сожалению, правительство пока не услышало, хотя мы внесли поправки во второе чтение, чтобы увеличить прогрессивную шкалу налогообложения. Не эти 15-18 %. Богатые богатеют, олигархат зарабатывает, в том числе, и состояния… А не решаются многие проблемы, которые должны решаться с точки зрения социально-экономического обеспечения.

Мы предложили навести порядок и с поступлениями в бюджет от ключевых отраслей: табак, монополия на спиртоводочную продукцию.

Считаем, что целый ряд предприятий стратегического значения должны работать в интересах государства...

Да, процесс деприватизации идет, но это в основном только те предприятия, которые оказались в недружеских юрисдикциях. Они совершенно правильно изымаются в доход государства. Или стратегические предприятия, собственники которых убежали на Запад…

У государства должны быть серьезные механизмы и обеспечены командные высоты.

Мы предложили отраслевые программы. Совершенно конструктивно подходим к обсуждению бюджета. Совсем недавно состоялась встреча фракции КПРФ с Эльвирой Набиуллиной, председателем Центрального банка, ее отчет в Государственной Думе.

Вопрос ключевой ставки… Она в нынешнем виде не решает проблемы инфляции.

Инфляция серьезно не падает, но - серьезно тормозит промышленное производство.

А отчего появляется инфляция? Не хватает товаров, квалифицированной рабочей силы, технологий, в которых Запад нас ограничил, а у нас долгие годы не уделялось внимание технологическому развитию страны.

Юрий Афонин и Александр Гамов Фото: Иван МАКЕЕВ.

КПРФ всегда выступала за технологическое развитие. И - за высокий уровень эффективности производства. Вот что складывается… Если ты через высокую ключевую ставку тормозишь развитие промышленности, у тебя не появятся новые товары. Входим в замкнутый круг.

Наши лучшие эксперты в этом плане – Кашин, Коломейцев, Харитонов и другие товарищи - предложили целый ряд путей развития.

Во втором чтении будем (бюджет) обсуждать… Оно состоится на следующей неделе, сейчас идет обсуждение в комитетах.

Один из важнейших приоритетов – развитие сельского хозяйства. И ряд поправок - по развитию сельских территорий, дорог, поддержка животноводства. То, что дает продукцию стране, что поставляется и за пределы. Поддержан уже целый ряд наших поправок..

Но многие наши инициативы – а это обеспечение детей-сирот, вопросы, связанные с детьми войны, с обеспечением населения лекарственными средствами, они пока не поддержаны.

Будем пробивать, будем добиваться.

Идет серьезный, конструктивный, но жесткий процесс. Мы будем бороться за каждого человека, за каждую инициативу…

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