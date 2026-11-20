Фото: Иван МАКЕЕВ.
18 ноября в эфир Радио «Комсомольская правда» вышла «Партийная среда». В программе принял участие депутат Госдумы, первый заместитель председателя КПРФ Юрий Афонин.
Несколько примечательных - расшифрованных - фрагментов (с небольшим сокращением) мы уже опубликовали.
А сейчас - еще отрывок из нашей передачи.
… - Юрий Вячеславович, полтора месяца работает новый состав Госдумы. Какие законопроекты коммунисты уже внесли на рассмотрение нижней палаты парламента? Какие инициативы намерены предложить в ближайшие дни, недели, месяцы?
- Александр, ключевой вопрос – это обсуждение федерального бюджета нашей страны. Мы понимаем задачи, стоящие перед страной. Очевидно, что это должен быть бюджет Победы.
Вообще Победа над империализмом, над нацизмом – ключевая задача всей страны и нашей партии.
Недаром у нас есть Программа Победы, с которой мы шли на выборы (в Государственную Думу. - А.Г.), которую будем реализовать в поствыборный период.
Бюджет развития, бюджет Победы… (Речь о бюджете на 2026-й.- А.Г.)
Хотел бы также вам представить большой материал председателя партии «Бюджет страны должен быть Победным».
(Юрий Афонин разворачивает в эфире газету «Правда».)
Фото: Иван МАКЕЕВ.
- А почему нет портрета Генерального секретаря ЦК партии, как это было в прежние советские времена?
- Потому что наш Генеральный секретарь очень скромный человек…
А вообще мы считаем, что бюджет должен быть более весомым. Мы предложили бюджет развития - плюс 10 триллионов рублей.
- А где их взять?
- Где взять – это совершенно очевидно. Есть серьезный перекос в сторону олигархата. Во время фактически войны, которую Запад объявил нашей стране, посмотрите, что происходит. Почти на 50 увеличилось количество российских миллиардеров. К сожалению, правительство пока не услышало, хотя мы внесли поправки во второе чтение, чтобы увеличить прогрессивную шкалу налогообложения. Не эти 15-18 %. Богатые богатеют, олигархат зарабатывает, в том числе, и состояния… А не решаются многие проблемы, которые должны решаться с точки зрения социально-экономического обеспечения.
Мы предложили навести порядок и с поступлениями в бюджет от ключевых отраслей: табак, монополия на спиртоводочную продукцию.
Считаем, что целый ряд предприятий стратегического значения должны работать в интересах государства...
Да, процесс деприватизации идет, но это в основном только те предприятия, которые оказались в недружеских юрисдикциях. Они совершенно правильно изымаются в доход государства. Или стратегические предприятия, собственники которых убежали на Запад…
У государства должны быть серьезные механизмы и обеспечены командные высоты.
Мы предложили отраслевые программы. Совершенно конструктивно подходим к обсуждению бюджета. Совсем недавно состоялась встреча фракции КПРФ с Эльвирой Набиуллиной, председателем Центрального банка, ее отчет в Государственной Думе.
Вопрос ключевой ставки… Она в нынешнем виде не решает проблемы инфляции.
Инфляция серьезно не падает, но - серьезно тормозит промышленное производство.
А отчего появляется инфляция? Не хватает товаров, квалифицированной рабочей силы, технологий, в которых Запад нас ограничил, а у нас долгие годы не уделялось внимание технологическому развитию страны.
Фото: Иван МАКЕЕВ.
КПРФ всегда выступала за технологическое развитие. И - за высокий уровень эффективности производства. Вот что складывается… Если ты через высокую ключевую ставку тормозишь развитие промышленности, у тебя не появятся новые товары. Входим в замкнутый круг.
Наши лучшие эксперты в этом плане – Кашин, Коломейцев, Харитонов и другие товарищи - предложили целый ряд путей развития.
Во втором чтении будем (бюджет) обсуждать… Оно состоится на следующей неделе, сейчас идет обсуждение в комитетах.
Один из важнейших приоритетов – развитие сельского хозяйства. И ряд поправок - по развитию сельских территорий, дорог, поддержка животноводства. То, что дает продукцию стране, что поставляется и за пределы. Поддержан уже целый ряд наших поправок..
Но многие наши инициативы – а это обеспечение детей-сирот, вопросы, связанные с детьми войны, с обеспечением населения лекарственными средствами, они пока не поддержаны.
Будем пробивать, будем добиваться.
Идет серьезный, конструктивный, но жесткий процесс. Мы будем бороться за каждого человека, за каждую инициативу…
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