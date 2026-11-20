Инициатива обменять Донбасс на НАТО исходит от зятя президента США Джареда Кушнера, действующего на пару со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом. Фото: REUTERS.

По данным The Wall Street Journal, в последние месяцы Соединенные Штаты в закрытом режиме обсуждают с Киевом и с европейскими чиновниками для переговоров две конфигурации возможного урегулирования конфликта на Украине. Инициатива исходит от зятя президента США Джареда Кушнера, действующего на пару со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом.

ДВА СЦЕНАРИЯ НА ПЕРЕГОВОРАХ ПО УКРАИНЕ ОТ США

Источники газеты описывают два возможных варианта. Первый — Киев официально отказывается от Донбасса, а взамен получает приглашение в НАТО. Второй — конфликт замораживается по фактической линии фронта, а Запад предоставляет Украине некие гарантии безопасности без формального вступления в альянс. Какой из сценариев ближе к реализации, собеседники WSJ не уточняют.

География переговоров обширна: тема поднималась на прошлой неделе в Дублине, где Кушнер встречался с Владимиром Зеленским и европейскими представителями, а также как минимум на одной встрече в ОАЭ с участием украинской, европейской и российской делегаций.

В Европе эти предложения восприняли по-разному. После встречи в Берлине на этой неделе президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что настало время всерьез обсудить перспективы Украины в НАТО. Однако, по данным WSJ, немецкая сторона не проявила энтузиазма: канцлер Фридрих Мерц в разговоре с помощниками прямо сказал, что при его жизни Украина в блок не вступит.

Получается, что даже если Вашингтон и Киев договорятся о схеме «территории в обмен на членство», для ее реализации потребуется консенсус всех стран НАТО, а среди них нет единства.

Фото: REUTERS.

ПОЗИЦИЯ РОССИИ НА ПЕРЕГОВРАХ ПО УКРАИНЕ: ТОРГ ИСКЛЮЧЕН

Российская позиция остается неизменной. Кремль неоднократно отвергал идею заморозки конфликта по линии соприкосновения. Министр иностранных дел Сергей Лавров объяснял, что Москву такой вариант не устраивает, поскольку Европа отказывается признавать контролируемые Россией территории частью РФ.

«Запад предлагает остановиться там, где есть линия соприкосновения, объявить перемирие, но не долгосрочный мир. При этом громогласно заявляется, что ни Украина, ни Европа не признают эти территории российскими», - подчеркивает Лавров.

Среди условий Москвы для прекращения огня — отказ Украины от вступления в НАТО и вывод украинских войск с территории Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Хотя Владимир Путин уже отмечал, что с учетом непрерывного наступления российских войск интерес к выводу ВСУ с этих территорий постепенно автоматически «сводится к нулю». Президент РФ не раз напоминал, что ранее стороны договаривались о независимости Украины без ее вступления в альянс, однако Киев отказался от тезиса о нейтральности и закрепил стремление в НАТО в конституции.

ПОПЫТКА ЗАТЯНУТЬ ПЕРЕГОВОРЫ

Американист Малек Дудаков считает, что предложения Кушнера могут быть частью его «бизнес стратегии».

- Кушнер – инвестор, который регулярно занимается заключением сделок. Поэтому и на политических переговорах он ведет себя как предприниматель – говорит то, что нравится его контрагентам. Когда он имеет дело с Россией, то обсуждает архитектуру новой системы безопасности в Европе, а когда с Украиной или ЕС – обещает членство в НАТО или заморозку конфликта», - отмечает эксперт.

Киеву оба эти варианта тоже не подходят - там хотят безоговорочного вступления в НАТО без уступок территории и размещения на Украине американских баз и западных войск. Но делают вид, что готовы поразмышлять над предложениями Кушнера.

- Киевский режим затягивает время, надеясь дотянуть до января, когда у демократов появится большинство в Конгрессе и можно будет договориться о восстановлении в полном объеме американской военной и финансовой помощи Украине, - полагает Дудаков.

Фото: REUTERS.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ УЛОВКОЙ ВАШИНГТОНА

А вот профессор факультета политологии МГУ, доктор политических наук Андрей Манойло не исключает, что подобных предложений со стороны Кушнера вовсе и не быть.

- Публикация в WSJ — это классический метод пробных шаров, широко используемый в политике. Через СМИ вбрасывается слух о том, что в кулуарах уполномоченные лица обсуждают с украинской стороной некие идеи. В реальности такие предложения могли не озвучиваться вовсе. Цель вброса — получить первичную реакцию российской делегации на возможные сценарии, например, на членство Украины в НАТО в обмен на территории. Если будет проявлено решительное несогласие, то инициатива ляжет в архив, а если наметится готовность ее рассмотреть, то это будет учтено при разработке тактики дальнейших переговоров. Но Москва уже ясно дала понять, что на подобные посулы не купится, - указывает Манойло.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Итоги встречи Путина, Си и Трампа в Китае: суть заявлений и приблизит ли она мир на Украине

Вонзить свои коготки в спину партнера: Что на самом деле думают в нашем МИДе о переговорщиках из Европы

Трамп устроил разгром «коалиции желающих» в Берлине: хватит поддерживать Украину