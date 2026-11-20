«Комсомолка» собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Комсомолка» собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 21 ноября:

1. Новости с передовой: освобождены два поселка

2. Киеву кинули 7.9 миллиардов от Еврокомиссии

3. Дом-музей второго президента сгорел на Черниговщине

4. В Киеве признали, что атака на Украину была мощнейшей

5. Зеленский требует прижать каждого поставщика противоракет

6. Европейскую компанию - участницу ударов по Крымскому мосту, долго грели

7. Писториус боится говорить о немцах на Украине

8. Самостийные АЭС снизили выработку электроэнергии

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 21 НОЯБРЯ

Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за неделю.

«Север» выбил из рядов противника до 1150 боевиков. Поражены две бронемашины и 66 автомобилей. В утиль ушли три орудия полевой артиллерии и 15 станций РЭБ.

«Запад» нанес ВСУ такой урон: свыше 1495 бойцов и 11 бронемашин. А также 116 автомобилей и 8 орудий полевой артиллерии.

«Юг» вывел из строя 1150 солдат и офицеров. Подбиты 15 бронемашин и 176 автомобилей, 9 орудий и 5 станций РЭБ.

«Центр» уничтожил более 2375 националистов. Сожжены два танка и 42 бронемашины. Покорежены 51 автомобиль и 16 станций РЭБ.

«Восток» освободил Терсянку и Заливное в Запорожской области. ВСУ потеряли 1360 военнослужащих. Утратили 11 бронемашин, 46 автомобилей и три орудия.

На счету «Днепра» - до 145 боевиков и три бронемашины. А также 119 автомобилей и 4 станции РЭБ.

Силы ПВО сбили 11 управляемых авиабомб. Перехватили 13 ракет «Фламинго» и 8 ракет «Нептун». Поразили два снаряда HIMARS и 6808 дронов.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 21 НОЯБРЯ

Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

Киеву бросили 7.9 миллиардов евро из Брюсселя

Еврокомиссия перевела Киеву очередной транш макрофинансовой помощи. Его размер — без малого 8 млрд евро. Его назначение - покрытие дефицита самостийного бюджета. А также - обеспечение работы местных администраций. В заявлении пресс-службы ЕК уточнили, что эти миллиарды направлены на закрытие дыр в украинском бюджете. Ну и на поддержание штанов местной администрации. Ранее ЕК перевела киевскому режиму 4,36 млрд евро в рамках программы макрофинансовой поддержки. А в целом евроструктуры готовы выделить команде Зеленского 45 млрд евро кредита на 2027 год. Протестующие на улицах Парижа, Берлина и Рима с изумлением смотрят на этот пир духа.

Еврокомиссия перевела Киеву очередной транш макрофинансовой помощи. Фото: REUTERS.

Дом-музей второго президента сгорел на Черниговщине

Глава Новгород-Северского района Черниговской бласти Александр Селиверстов сообщил, что в селе Чайкино на севере региона заполыхал дом-музей второго президента страны Леонида Кучмы. У здания обвалилась кровля. Ранее заполыхала киевская фабрика «Рошен» пятого президента Петра Порошенко*. Какое-то пожароопасное имущество у бывших украинских лидеров...

В Киеве устрашились ночной атаки на Украину

Глава управления коммуникаций украинских Воздушных сил Юрий Игнат признал: в ночь на 20 ноября по украинским объектам был нанесен один из самых сильных ударов за последнее время. В эфире телемарафона он заявил: «Сегодня была одна из самых мощных атак. Предварительно, Россия запустила 80 крылатых ракет и до 20 баллистических». По его данным, также прилетело около четырех сотен дронов различных типов. В том числе, около 120 реактивных. По данным МО РФ, целью атаки стали предприятия ВПК, объекты энергетики и транспортной инфраструктуры. По столице незалежной прокатилось три волны ударов. Повреждены три моста через Днепр. Движение почти полностью остановлено. В Одесской области прилетело по стратегически важному для ВСУ разводному мосту через Днестровский лиман в Затоке. Там шла доставка вооружения для ВСУ из Румынии. Шла, шла — пирожок нашла...

Зеленский требует прокачать всех поставщиков противоракет

Владимир Зеленский потребовал от внешнеполитического ведомства страны связаться с каждой страной, от которой Киев ждет пакеты ракет ПВО. В своем Telegram-канале украинский лидер написал: «Поручил МИД Украины сегодня же связаться с каждым из партнеров, которые уже начали готовить пакеты ПВО. Надо ускорить поставки. Отдельно проговорили с министром обороны Украины коммуникацию с партнерами в США по поставкам ракет PAC-2 и PAC-3. Очень рассчитываем, чтобы Пентагон отпустил поставки, которые мы ожидаем». А надо было просто приказать: «К ноге!». И батогами их!

Фирму-участника ударов по Крымскому мосту, долго грели

Европейская компания Destinus, причастная к атаке на Крымский мост, ранее получила сотни миллионов евро от стран Евросоюза. По данным RT, фирма выполняет контракт минобороны Нидерландов на поставку БПЛА для ВСУ — почти на 300 миллионов евро. В августе 2026-го компания заключила контракт на разработку и испытания дронов-перехватчиков Hornet B2. А накануне представитель Destinus с гордостью заявил, что ВСУ использовали ее ракеты Ruta Block 1 при атаке на Крымский мост. Эта компания, по данным RT, связана с бывшим владельцем «Техносилы» Михаилом Кокоричем*, который в России обвиняется в госизмене. Мухи всегда летят на дерьмо.

Писториус отказался говорить о немцах на Украине

Борис Писториус, министр обороны ФРГ, отказался обсуждать вопрос отправки бойцов бундесвера в незалежную. Слова высокого чиновника приводит Bild: «Прежде, чем прекратится стрельба и начнутся переговоры о перемирии, было бы, на мой взгляд, неразумно рассуждать о каких-либо вариантах». Так вы ведь сходили на эту территорию 80 лет назад - тот урок не пошел впрок?

Борис Писториус, министр обороны ФРГ, отказался обсуждать вопрос отправки бойцов бундесвера в незалежную. Фото: REUTERS.

Самостийные АЭС снизил выработку электроэнергии

Украинское Минэнерго сообщило, что атомные электростанции республики снизили выработку из-за повреждений энергосистемы. В Telegram-канале министерства уточняется, что снижение выработки АЭС вызвано повреждением подстанций систем передачи и распределения электроэнергии. А куда ушли деньги на строительство защиты для этих подстанций—случайно, не на крокодилов в мраморном бассейне?

* - внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

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