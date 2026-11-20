В Республиканской партии лидирующую позицию занимает госсекретарь США Марко Рубио Фото: REUTERS.

Президентская кампания 2028 года в США еще не началась, но американские СМИ уже называют имена потенциальных кандидатов. По мнению журнала The Hill, на сегодня в Республиканской партии лидирующую позицию занимает госсекретарь США Марко Рубио, а вот вице-президент Джей Ди Вэнс ему значительно уступает.

«Рубио все чаще воспринимается как человек, способный завоевать симпатии партийной базы, а также привлечь более широкую коалицию, поскольку он сформировал собственную политическую идентичность, занимая одну из самых видных должностей в администрации Трампа», - утверждается в публикации.

Изначально именно Вэнсу пророчили звание преемника. В свою очередь, Рубио ни раз публично говорил о своей готовности поддержать коллегу, если тот решит баллотироваться в 2028 году.

«Джей Ди - мой очень хороший друг. Если Джей Ди будет участвовать в президентской гонке, он будет феноменальным кандидатом. Я говорил об этом публично и скажу еще раз: я буду первым человеком, который поддержит его», - сказал Марко в интервью New York Times в начале ноября.

На любые вопросы о своей кандидатуре он отвечал кратко: «Я больше не буду говорить о 2028 годе. Просто не буду».

Изначально именно Вэнсу пророчили звание преемника. Фото: REUTERS.

После вспыхнувшего конфликта между Дональдом Трампом и Джей Ди Вэнсом из-за того, что тот осудил военную операцию против Ирана, в окружении вице-президента заговорили о том, что, возможно, он вообще не будет участвовать в президентских выборах. Но захочет ли стать лицом Республиканской партии Марко Рубио в заведомо непростой для «слонов» предвыборной гонке? Впрочем, опыт проведения предвыборной кампании у госсекретаря есть - в 2016 году он уже выдвигал свою кандидатуру и тогда запомнился ярким конфликтом на дебатах с Трампом.

- Скорее кто-то продвигает этой публикацией желательный для определенных кругов сценарий. Рубио и Вэнса сталкивают лбами, пытаясь заранее списать со счетов вице-президента. Хотя именно он представляет собой мощную политическую фигуру. Это фактически олицетворение «молодого Трампа». Дональд все-таки уже человек пожилой, крайне замкнутый на себя нарцисс. А Вэнс - полон сил, здоров, не отягощен комплексами и готов ринуться в бой, - сказал KP.RU американист и публицист Владимир Можегов. - Так что Вэнса будет топить вся демократическая и неоконсервативная пресса. А вот кандидатура Рубио - как раз сторонника неоконсерваторов - вполне приемлема для традиционного американского истеблишмента, того самого «глубинного государства», объединяющего республиканцев и демократов. Этот консенсус в принципе намерен переждать эру Трампа и вернуться к тому, что было прежде, и Рубио вполне адекватный для них кандидат.

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