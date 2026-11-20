Ламборгини отказалась от электрокаров. Фото: Romanchini / Shutterstock.com / Fotodom

Итальянская компания Lamborghini скорректировала стратегию развития электрического транспорта. Автопроизводитель больше не рассчитывает представить полностью электрические модели к 2030 году. Как пояснил директор по маркетингу и продажам марки Федерико Фоскини, у компании пока нет технологий, которые позволили бы ее электромобилям получить заметное конкурентное преимущество.

Изначально Lamborghini планировала к концу десятилетия перевести на электротягу преемника кроссовера Urus и купеобразный внедорожник Lanzador. При разработке этих машин инженеры стремились найти технические решения, способные передать характерные ощущения от управления автомобилями с ДВС. Речь шла прежде всего о сохранении эмоциональной составляющей, включая звук двигателя и привычные вибрации.

Фоскини отметил, что главным препятствием оказались не показатели мощности, скорости или разгона. По его словам, для Lamborghini гораздо важнее эмоциональное восприятие автомобиля, а существующие технологии пока не позволяют создать электрокар, который бы выгодно отличался от предложений конкурентов и оправдывал выход на рынок.

В результате модели следующего поколения, появление которых ожидается приблизительно к 2030 году, получат подключаемые гибридные силовые установки (PHEV). Таким образом, вместо полностью электрических автомобилей Lamborghini намерена сделать ставку на сочетание двигателя внутреннего сгорания и электромотора.

Между тем основным центром мирового производства электромобилей остается Китай. Среди крупнейших производителей электрических машин и тяговых аккумуляторов выделяется компания BYD.

Российский рынок также демонстрирует интерес к электрокарам китайских и других зарубежных марок. Согласно статистике «Автостата», по итогам октября 2026 года лидером продаж новых электромобилей в России стал Changan. Следующие позиции заняли Toyota, Evolute, Umo и BYD.

Ранее сайт KP.RU писал об ОСАГО, о редчайшей модели в Москве, о рекламных войнах автомобильных брендов.