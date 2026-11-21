Атака была скромнее предыдущей, а последствия получились заметнее. Фото: REUTERS.

В Кривом Роге утром нет воды в трёх районах, в Сарненском районе нет света в полусотне сёл. Атака была скромнее предыдущей, а последствия получились заметнее.

Удары по Украине 21 ноября: цели

Минобороны назвало три цели. Криворожская ТЭС, подстанция 110 кВ в Сарнах (по данным ведомства, обе питали предприятия ВПК) и сухогруз на переходе морем в районе Одессы с грузами двойного назначения для ВСУ.

Фото: Nina Liashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кривой Рог

Вечером 20 ноября в центр города прилетели баллистика и реактивные «Герани». Пострадали объекты инфраструктуры. Следом встала Центральная насосная станция. В «Кривбассводоканале» сообщили, что её обесточило аварийным отключением. Станцию перевели на генератор, но давления в сети это не вернуло. Воды нет или напор слабый в Металлургическом, Саксаганском и Центрально-Городском районах. Это больше 40 улиц. Ночью был ещё один прилет, по промышленному предприятию. Начальник городской военной администрации Александр Вилкул сообщил о пожаре. В Минобороны называют Криворожскую ТЭС. Сутками раньше в городе обесточило котельные и насосные станции.

Днепропетровская область

Начальник ОВА Александр Ганжа насчитал почти десять атак дронами и ракетами по пяти районам. Под ударом была инфраструктура в Днепропетровске, в Новопольской громаде Криворожского района, в Пятихатской и Верховцевской громадах Каменского района. Досталось также Обуховской громаде под Днепропетровском, Яворницкой в Синельниковском районе и Никополю. По словам Ганжи, ПВО сбила восемь беспилотников.

Ровненская область

Удар по Сарнам пришёлся на вечер 20 ноября. Глава ОВА Коваль сообщил, что без света остались полсотни населённых пунктов Сарненского района, а ремонту мешают непрерывные тревоги. Паблики пишут и о попадании в станцию техобслуживания большегрузов.

Фото: REUTERS.

Николаевская область

Врио главы ОВА Георгий Решетилов сообщил об ударах по трём громадам.

Киев

Около 00:41 по Киеву (01:41 мск) реактивные дроны зашли со стороны Вышгорода, около двух ночи – со стороны Гостомеля. В 05:40 по Киеву (06:40 мск) объявили баллистическую угрозу с севера, затем прогремели взрывы. Мониторы называли целью Северный мост, местные каналы писали об Оболони. Официально городская военная администрация сообщила только о пожаре. Дроны шли и на Борисполь.

Северный мост в Киеве. Фото: Rudzevitch/Shutterstock/Fotodom

Винницкая область

В 02:33 Воздушные силы предупредили о реактивных дронах в районе Гайсина, и вскоре там прогремел взрыв. Официальных данных о последствиях нет.

Запорожье

Около 01:18 Воздушные силы сообщили о реактивных дронах, идущих на город с востока.

Энергосистема Украины на пределе: на 21 ноября «Укрэнерго» ещё накануне ввело почасовые отключения от полутора до трёх очередей.

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