Фото: REUTERS.
В Кривом Роге утром нет воды в трёх районах, в Сарненском районе нет света в полусотне сёл. Атака была скромнее предыдущей, а последствия получились заметнее.
Минобороны назвало три цели. Криворожская ТЭС, подстанция 110 кВ в Сарнах (по данным ведомства, обе питали предприятия ВПК) и сухогруз на переходе морем в районе Одессы с грузами двойного назначения для ВСУ.
Вечером 20 ноября в центр города прилетели баллистика и реактивные «Герани». Пострадали объекты инфраструктуры. Следом встала Центральная насосная станция. В «Кривбассводоканале» сообщили, что её обесточило аварийным отключением. Станцию перевели на генератор, но давления в сети это не вернуло. Воды нет или напор слабый в Металлургическом, Саксаганском и Центрально-Городском районах. Это больше 40 улиц. Ночью был ещё один прилет, по промышленному предприятию. Начальник городской военной администрации Александр Вилкул сообщил о пожаре. В Минобороны называют Криворожскую ТЭС. Сутками раньше в городе обесточило котельные и насосные станции.
Начальник ОВА Александр Ганжа насчитал почти десять атак дронами и ракетами по пяти районам. Под ударом была инфраструктура в Днепропетровске, в Новопольской громаде Криворожского района, в Пятихатской и Верховцевской громадах Каменского района. Досталось также Обуховской громаде под Днепропетровском, Яворницкой в Синельниковском районе и Никополю. По словам Ганжи, ПВО сбила восемь беспилотников.
Удар по Сарнам пришёлся на вечер 20 ноября. Глава ОВА Коваль сообщил, что без света остались полсотни населённых пунктов Сарненского района, а ремонту мешают непрерывные тревоги. Паблики пишут и о попадании в станцию техобслуживания большегрузов.
Фото: REUTERS.
Врио главы ОВА Георгий Решетилов сообщил об ударах по трём громадам.
Около 00:41 по Киеву (01:41 мск) реактивные дроны зашли со стороны Вышгорода, около двух ночи – со стороны Гостомеля. В 05:40 по Киеву (06:40 мск) объявили баллистическую угрозу с севера, затем прогремели взрывы. Мониторы называли целью Северный мост, местные каналы писали об Оболони. Официально городская военная администрация сообщила только о пожаре. Дроны шли и на Борисполь.
В 02:33 Воздушные силы предупредили о реактивных дронах в районе Гайсина, и вскоре там прогремел взрыв. Официальных данных о последствиях нет.
Около 01:18 Воздушные силы сообщили о реактивных дронах, идущих на город с востока.
Энергосистема Украины на пределе: на 21 ноября «Укрэнерго» ещё накануне ввело почасовые отключения от полутора до трёх очередей.
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