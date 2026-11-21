Трамп рассчитывает добиться мира на Украине к началу января – до перехода контроля над Конгрессом к демократам Фото: REUTERS.

Директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета профессор Джеффри Сакс назвал главного врага мирных переговоров по Украине. Это не европейские столицы. И даже не Киев. Западный военно-промышленный комплекс готов сделать очень многое, чтобы сорвать любые договоренности, считает Сакс.

Казалось бы, все логично. Но для президента США Дональда Трампа – это настоящая головная боль. Ведь он сам одной рукой за мир, а другой – пиарит открытие десятков новых оружейных заводов.

Американцы сильно давят

Четыре источники одновременно сообщили Financial Times, что Трамп рассчитывает добиться мира на Украине к началу января – до перехода контроля над Конгрессом к демократам. «Американцы сильно давят», - пожаловался корреспонденту издания европейский дипломат.

Сторонники американских демократов празднуют победу - партия отобрала у республиканцев большинство и в Палате представителей, и в Сенате Фото: REUTERS.

При этом очень многие на экспертном уровне сомневаются, что в столь сжатые сроки у Белого дома действительно получится что-то путное. Ведь даже если вдруг европейцы начнут беспрекословно выполнять все ЦУ из Вашингтона (а это, мягко говоря, маловероятно) у Запада есть свой «троянский конь» с очень большими связами и возможностями. Речь идет о ВПК.

Головокружительные доходы от конфликта

Действительно, было бы странно, если бы западные оружейники не сопротивлялись мирным переговорам. На кону огромные суммы. Вот и Сакс об этом же.

«Препятствие заключается не в намерениях президента, а в сопротивлении влиятельных сил в Вашингтоне, включая часть структур, отвечающих за национальную безопасность, и военно-промышленный комплекс, которые по-прежнему привержены провалившемуся проекту расширения НАТО», - заявил он в интервью ТАСС.

Директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета профессор Джеффри Сакс. Фото: Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press

Какие мирные переговоры, когда западный (а заодно и восточный) ВПК только начал расправлять плечи? И все благодаря украинскому кризису. Вот лишь несколько головокружительных цифр. В кругах правящей в Японии Либерально-демократической партии, к примеру, сейчас обсуждается план существенно увеличить оборонные расходы - выше отметки 440 миллиардов долларов за пять лет.

Даже заинтересованный в мире на Украине Трамп накануне переговоров в Шэньчжэне вынужден был сообщить, что в настоящее время американские компании строят сразу 22 завода для наращивания объемов производства систем противовоздушной обороны Patriot и THAAD, а также крылатых ракет Tomahawk.

Доступ к секретам

Европейские строительные компании и производители стройматериалов вроде как не относятся к ВПК, но и они открыто делают ставку на рост военных расходов своих стран. Местные СМИ сообщают своим читателям, что крупные поставщики Heidelberg Materials, Holcim и CRH уже отмечают рост спроса. Многие еврокомпании в спешном порядке создают специализированные оборонные подразделения, а их сотрудникам обеспечивается доступ к секретной военной информации.

По подсчетам консалтинговой компании BCG, за следующие десять лет страны западной Европы могут потратить более 300 миллиардов евро только на строительство военной инфраструктуры. Речь идет о новых казармах, складах для боеприпасов, военных аэродромах и базах ВМФ. По данным Европейского оборонного агентства, с 2023 года военные расходы ЕС растут примерно на 20 процентов в год.

Отставки, как праздник

Европейские налогоплательщики, конечно же, против. Но кто ж их будет слушать в больших кабинетах, когда высокопоставленные чиновники с утра до вечера твердят о «жуткой угрозе с Востока»? Но услышать все же, очевидно, придется.

Вот лишь несколько свежих новостей из Европы. Накануне около 40 тысяч студентов в различных городах Швейцарии приняли участие в акциях протеста. Они выступают против увеличения военных расходов и сокращения финансирования образования, здравоохранения и других общественных сфер.

В немецком Гамбурге участники другой многотысячной акции протеста назвали возможную отставку канцлера Фридриха Мерца праздником Фото: REUTERS.

А в немецком Гамбурге участники другой многотысячной акции протеста назвали возможную отставку канцлера Фридриха Мерца праздником. «Ему неведомы проблемы простых людей», - выкрикивали протестующие. Они недовольны тем, что власти страны направляют миллиарды евро на военные нужды.

К слову, 17 ноября берлинский институт Forsa обнародовал свой доклад, в котором говорится, что аж 86 процентов немцев недовольны работой канцлера Мерца. Это новый антирикорд для ФРГ.

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