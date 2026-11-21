Варшаве сейчас немножко не до Украины Фото: REUTERS.

История с залетевшими на территорию Польши двумя якобы российскими ракетами и беспилотником, которые польские ВВС и ПВО не сумели сбить по причине плохих погодных условий, получила, как и следовало ожидать свое логическое продолжение. Поскольку выторговать у Москвы обещание запускать ракеты по Украине, в том числе, и Западной только в хорошую погоду при ярком дневном свете и отсутствии облачности на небе Варшаве явно не светит, то Польша пошла другим путем. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, выступая на брифинге после маневров, потребовал помощи у союзников.

- Это не случайность. Это скоординированная демонстрация силы, направленная против наших граждан, чтобы подорвать социальную устойчивость, разрушить наше сотрудничество. Разрушить сотрудничество внутри ЕС, НАТО и «Коалиции желающих», - пафосно заявил Косиняк-Камыш и заверил. - Мы не можем поддаться этому, наше присутствие здесь показывает, что нас не запугать. Мы не поддадимся страху в нашей работе во имя мира, в защите наших граждан, нашей территории, в поддержке Украины.

Полицейские собрались возле места падения объектов в Польше Фото: REUTERS.

Но только стойкости, как следовало из дальнейших слов польского министра обороны мало, и он потребовал помощи в сфере ПВО у союзников.

- Я хотел бы, чтобы наши партнеры из НАТО взяли на себя более серьезные обязательства. Нам нужна поддержка в сфере противовоздушной обороны. Польская авиация совершает вылеты более 10 раз, иногда несколько раз в день, а то и несколько десятков раз в месяц. Они действуют в воздушном пространстве Польши, и это происходит регулярно, включая дозаправку в воздухе. Нам нужны более совершенные системы наблюдения, потому что системы, которые мы заказали некоторое время назад, еще не доставлены в Польшу. Нам нужна ваша поддержка, нам нужно ваше присутствие не только во время учений, но и в реальных боевых условиях, - чуть не расплакался поляк, перечисляя все потребности Польши. - Это также проверка нашей способности действовать сообща, поддерживать друг друга, работать друг на друга и опираться друг на друга, поддерживая друг друга в самые трудные моменты».

Только мне показалось, что Украина в этот момент его абсолютно перестала волновать? Правда, непонятно, к каким союзникам и выступающим в каком качестве он обращается — то ли по «коалиции», то ли к НАТО, но при чем тут НАТО, если в Польше проходили военные учения «коалиции охочих до Украины»?

Министр иностранных дел Румынии Дан Некулаеску. Фото: IMAGO/Lucian Alecu/www.imago-images.de/Global Look Press

В любом случае, Варшаве сейчас немножко не до Украины. Что же касается помощи, то, наверное, ее Варшаве может оказать Бухарест. Недаром министр иностранных дел Румынии Дан Некулаеску похвалился, что армия его страны получает богатейший военный опыт в условиях российской СВО на Украине. Причем, сделал это в интервью польскому телевидению. Наверное, совпадение...

- За эти четыре года агрессии России против Украины мы тоже кое-чему научились. Мы единственные союзники, которые сбили столько беспилотников. По-моему, мы сбили шесть или семь беспилотников, - рассказал румын и удовлетворенно подвел итоги. - Боеготовность и возможности румынской армии улучшаются, и это хорошо.

Владислав, не стоит отчаиваться! Надо просто обратиться к соседу по «райскому саду» Некулаеску. И он поможет. Всей мощью румынской армии. Наверное. А если не получится, то взять на службу ВСУшников, оставшихся в живых, когда они будут вытеснены с территории нынешней Украины.

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