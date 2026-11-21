Саркопения — грозное состояние, связанное со снижением мышечной силы у пожилых людей. Фото: Ground Picture/Shutterstock/Fotodom

По лентам новостей расходится новость о том, что Минздрав ввел проверку на саркопению у людей старше 60 лет. И новость прекрасная, только рекомендации утверждены еще в августе.

Член-корреспондент РАН Ольга Ткачева, директор РГНКЦ Пироговского университета, которая принимала непосредственное участие в разработке клинических рекомендаций, тогда комментировала: «Саркопения — грозное состояние, связанное со снижением мышечной силы у пожилых людей. По нашим данным, она встречается у 10–27% людей старше 60 лет, а после 80 лет — у каждого второго, в зависимости от критериев оценки».

В документе в частности говорится о том, что для определения дефицита мышечной массы врач-терапевт должен провести опрос (например, были ли падения, переломы, может ли пациент подняться по лестнице и на сколько пролетов и т.д.), также назначить анализы на витамин D и альбумин (этот белок синтезируется в печени и выполняет важные функции: поддерживает давление крови (удерживает жидкость в сосудах) и транспортирует различные вещества (гормоны, жирные кислоты, лекарства).

Врач-терапевт проведет опрос и ряд тестов. Фото: Halfpoint/Shutterstock/Fotodom

Кроме того, проводятся простые и понятные тесты на равновесие (постоять неподвижно, меняя положение ног – медсестра оценит, насколько устойчиво стоит пациент в разных позах), пройти по коридору, измеряя время, необходимое для преодоления четырех метров.

И еще один важный тест, который мы предлагаем пройти и вам:

1. Подъем со стула.

Сядьте на стул, скрестив перед собой руки на груди. И поднимитесь 5 раз. Если не получается без опоры подняться хотя бы один раз, это говорит о выраженной мышечной слабости.

2. Стоим как цапля.

Этого теста нет в российских клинических рекомендациях по определению саркопении. Но его предлагает британский журнал спортивной медицины, уверяя, что этот простой 10-секундный тест работает как маркер ускоренного старения.

«Равновесие отражает работу мышц, координацию и состояние нервной системы. Его нарушение может сигнализировать о скрытом снижении мышечной функции — одном из ключевых признаков саркопении», - отмечают авторы исследования. Но и российские врачи медицины здорового долголетия используют этот тест как часть комплексной оценки предрисков нарушений опорно-двигательной системы:

* Встать босиком на ровную твердую поверхность рядом с опорой, руки на пояс.

* Поднять одну ногу, согнув колено примерно под 90 градусов так, чтобы стопа не касалась опорной ноги.

* Смотрите на неподвижную точку в 2–3 метрах перед собой. И засеките время, сколько вы продержитесь, чтобы не коснуться поднятой ногой пола или руками другой опоры, кроме собственной талии.

Если результат более 20 секунд — отличный баланс. Если же менее 10 секунд — ниже среднего, требует внимания к мышечной функции и консультации врача.

3. Жми крепче.

Еще один важный тест, который проводят в том числе в Центрах здорового долголетия или Центрах здоровья по всей России – проверка динамометром силы хвата, проще говоря – крепкого рукопожатия.

Простой механический динамометр на маркетплейсах стоит от 200 рублей, зато он «предскажет», насколько вы сильны. Порог: меньше 27 кг для мужчин и меньше 16 кг для женщин — уже звоночек.

Более того, это еще и простой тест на возможный риск инсульта. Китайские ученые опубликовали мета-исследование, в котором собрали данные 482 699 взрослых из Британского биобанка. За людьми наблюдали почти 14 лет, за это время случилось 11 814 инсультов.

Ученые оценивали три простые вещи:

* мышечную массу (собственно, саму саркопению),

* силу хвата (обычным ручным динамометром),

* скорость ходьбы (медленная / средняя / быстрая).

Что поразило исследователей:

+ Ослабленные мышцы в среднем повышают риск на 30%.

+ Слабый хват прибавляет еще 7% за каждый минус килограмм (помните – порог должен быть не меньше 27 кг для мужчин и меньше 16 кг для женщин). Если вы мужчина и на динамометре жмете только 20 кг, то ваш риск инсульта возрастает на 49%.

+ Чем медленнее ходьба, тем выше риск инсульта – тоже доказанный факт. Норма «здорового» темпа — около 5–6 км/ч (это когда говорить можно, а петь уже сложно).

Почему так?

- Мышцы нужны не только для того, чтобы таскать тяжелые пакеты с покупками, - объясняет в своем канале в Макс наш постоянный эксперт, д.м.н., врач-эндокринолог Зухра Павлова. – Это в том числе и эндокринный орган, выделяющий миокины (противовоспалительные молекулы). А еще мышцы - главный потребитель глюкозы. И в целом маркер общей физической активности и состояния сосудов. Когда мышц мало — растет хроническое воспаление, ухудшается метаболизм, страдают сосуды. А ослабленные сосуды + воспаление – это прямая дорога к инсульту.

Поэтому старайтесь двигаться бодрее и заведите пару не тяжелых гантелей, уделяя мышцам и зарядке хотя бы 15-20 минут в день.

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