Депутат Госдумы, первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин Фото: Иван МАКЕЕВ.

18 ноября в эфир Радио «Комсомольская правда» вышла «Партийная среда». В программе принял участие депутат Госдумы, первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин.

Несколько расшифрованных примечательных фрагментов (с небольшим сокращением) мы уже опубликовали здесь, здесь и здесь. А сейчас - завершающий, отрывок из нашей передачи. Мы не можем не вспомнить о неформальных моментах нашего разговора…

…- Юрий Вячеславович! А правда, что наступление на табачную мафию со стороны Компартии России, на мафию ликероводочную… Типа - вот где мы можем взять дополнительное финансирование… Эта кампания сопровождалось тем, что в Компартии России резко бросают пить и курить?

- Очень важный вопрос, Александр. У нас вообще очень здоровая партия. Мы развиваем спорт.

- А некоторые у вас курили.

- Мы никому ничего не запрещаем. Но когда они видят пример председателя партии, который не курит, первого заместителя, других. Занимаемся спортом.

Рядом с Юрием Афониным лежит газета «Правда» Фото: Иван МАКЕЕВ.

- А оруженосец Зюганова - Ющенко - тоже не курит?

- Он и не курит, и не пьет, ведет здоровый образ жизни, показывает пример чемпионских выступлений в спорте.

Я вам могу сказать, только за последнее время спортивный клуб КПРФ стал обладателем суперкубка России по мини-футболу. А наши шахматисты (это мой любимый вид спорта) в октябре на чемпионате России по рапиду и блицу (это быстрые шахматы) стали чемпионами.

- А если кого-то застукают, будет курить или выпивать лишку?

- У нас такие факты не замечены, у нас порядок, дисциплина. Мы никого ни к чему не принуждаем, но здоровый образ жизни, занятия спортом прививаются молодежи.

Вы посмотрите, очень энергичная системная команда. Мы против жестких запретов, мы за то, чтобы заниматься профилактикой и воспитанием. Этим была сильна и Коммунистическая партия Советского Союза, и Коммунистическая партия Российской Федерации. Без излишков.

- Сейчас осень же. Обычно у Геннадия Андреевича заготовки, мед заготавливает. Грудинин - соленья.

- Александр, мы готовимся поздравить всех наших товарищей с наступающим уже не за горами Новым годом. Надеемся, что к Новому году удастся нашей стране серьезно продвинуться по пути достижения мира, безопасности. Дай Бог здоровья нашим бойцам, командирам.

И, конечно, здесь же и мед, направления развития пчеловодства, наш законопроект… Геннадий Андреевич уделяет этому первостепенное внимание.

Вся лучшая продукция народных предприятий, собранная на грядках, мед, все это получат в первую очередь, и мы, кстати, готовим новый огромнейший гуманитарный конвой для бойцов СВО.

- И медовуха еще есть.

- Медовуха медовухой, кто-то получит и такой подарок, хотя мы за здоровый образ жизни. Но мы традиционно, Владимир Иванович Кашин, штаб протестных действий, формируем огромный гуманитарный конвой. Надеюсь, более 250 тысяч детских подарков на Донбасс, в Луганск, в Херсон, в Запорожье отправим.

- И «Зюгановку», я знаю, активно перемалывают, я имею в виду пшеницу?

- Кстати, на недавнем пленуме ЦК КПРФ Андрей Клычков (губернатор Орловской области. - А.Г.) вручил каравай из «Зюгановки».

Юрий Афонин и Александр Гамов Фото: Иван МАКЕЕВ.

- Один?

- Один каравай для председателя партии. Надеюсь, в ближайшее время перед Новым годом, возможно, Андрей Клычков, или мне передаст… С удовольствием и ваш замечательный коллектив угостим вкусным хлебом из «Зюгановки».

- Генеральный секретарь давно обещал нам хлебушка прислать.

- Если Генеральный обещал, коммунисты выполняют свое слово. Пришлем.

- Спасибо, будем ждать.