В законе есть несколько положений, которые позволяют не ждать наступления пенсионного возраста, а выйти на заслуженный отдых чуть раньше. Правда, работают они не для всех и не автоматически. Для этого нужно выработать определенный стаж и соблюсти ряд других условий. Каких именно - KP.RU разобрал вместе с Ольгой Дайнеко, экспертом Дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина России и проекта «Моифинансы.рф».
В 2026 году общеустановленный возраст выхода на пенсию с учетом переходных положений (постепенного повышения пенсионного возраста) составляет 64 года для мужчин и 59 лет для женщин.
Но одного возраста мало: нужно иметь не менее 15 лет страхового стажа (периодов работы, когда за человека платили страховые взносы) и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов, (ИПК, их еще называют пенсионными баллами).
- При соблюдении ряда условий можно претендовать на пенсионное обеспечение раньше установленного срока, - отметила Ольга Дайнеко.
Фото: Мария ЛЕНЦ.
По ее словам, все основания для досрочной страховой пенсии по старости можно разделить на основные группы. Разберем их все.
Самая массовая группа - профессиональные льготы по условиям труда. Сюда входят работники с особыми, опасными, вредными или тяжелыми условиями, а также с повышенными нагрузками.
- Важно: самого факта наличия профессии в Списке №1 или Списке №2 для досрочной пенсии недостаточно, - подчеркнула Дайнеко.
Право возникает, если по результатам специальной оценки условий труда (СОУТ - проверки условий на конкретном рабочем месте) условия признаны вредными или опасными, класс 3.1 и выше. Без этого льготный стаж не засчитают.
В Список № 1 входят особо вредные условия: подземные работы, химическое производство, производство синтетического волокна, литейщики и плавильщики металлургических производств, работники атомных электростанций, горячих цехов, рентгенологи и другие.
- В таком случае можно выйти на заслуженный отдых при достижении возраста 45 лет (женщины) и 50 лет (мужчины), - уточнила эксперт.
При этом вредный стаж (спецстаж на такой работе) должен составлять у женщин 7,5 года при общем страховом стаже не менее 15 лет, у мужчин - 10 лет при общем стаже 20 лет. ИПК во всех случаях - не менее 30.
Напомним, это работает только при подтвержденной вредности на конкретном рабочем месте.
Фото: Олег УКЛАДОВ.
Список № 2 - вредные и тяжелые условия труда. В список входит обширный перечень работ: рабочие разрезов и карьеров; литейные, сварочные, котельные, холодноштамповочные, волочильные и давильные работы при металлообработке; работники горячих цехов металлургических производств, машинисты (кочегары) технологических печей; работники на добыче и переработке торфа, производстве цемента и стекла, вальщики леса и другие.
- Для таких работников выход на пенсию по старости полагается - женщинам при достижении 50 лет, спецстаже не менее 10 лет при общем стаже в 20 лет; мужчинам - в 55 лет при наличии 12,5 года спецстажа, общего страхового стажа в 25 лет, - перечислила Дайнеко.
Пенсионных баллов также нужно не меньше 30.
В так называемых малых списках - работники, у которых повышенные психоэмоциональные или физические нагрузки, риск для жизни. Педагогам для досрочной пенсии нужно 25 лет профессионального стажа, пенсию назначат через 5 лет после его выработки. Медикам - 25 лет стажа в сельской местности или 30 лет в городе. Также действует отсрочка 5 лет. Для творческих работников (артистов) требования зависят от характера работы - от 15 до 30 лет, отсрочка тоже предусмотрена.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.
- Для этой категории «досрочников» не требуется достижение определенного возраста, нужно лишь выработать специальный стаж, - пояснила эксперт.
Но сразу после выработки «эмоционального» стажа пенсию не назначат. Придется подождать или поработать еще 5 лет.
Есть и другие льготные виды деятельности:
- Водители городского транспорта (автобус, троллейбус, трамвай), машинисты и помощники машинистов локомотивных бригад. Представители этих профессий также вправе выйти на пенсию досрочно: мужчины - в 55 лет при спецстаже 20 лет и общем стаже 25 лет; женщины - в 50 лет при спецстаже 15 лет и общем стаже 20 лет.
- Диспетчеры гражданской авиации: мужчины - 55 лет при спецстаже не менее 12,5 года, женщины - 50 лет при спецстаже 10 лет.
- Лётный состав гражданской авиации: независимо от возраста, если стаж в профессии не менее 25 лет у мужчин и 20 лет - у женщин.
При увольнении по состоянию здоровья требования снижаются до 20 и 15 лет соответственно.
- Спасатели и пожарные федерального уровня: 15 лет стажа в этих структурах и возраст работника от 40 лет.
- Проходчики, горнорабочие очистного забоя, забойщики на отбойных молотках и машинисты горных выемочных машин: независимо от возраста, но специальный стаж - не менее 20 лет.
- Кадровые военные и работники силовых структур: 20 лет выслуги (срока службы).
- Лётный состав гражданской авиации имеет право выйти на пенсию независимо от возраста, - напомнила эксперт. - Для остальных действуют свои возрастные и стажевые пороги.
Работники районов Крайнего Севера (РКС) и приравненных местностей (МКС) могут выйти на пенсию раньше. Нужно проработать 15 лет в РКС или 20 лет в МКС. Общий страховой стаж должен составлять 25 лет у мужчин и 20 лет у женщин. В этих случаях возраст выхода на пенсию снижается на 5 лет.
- Если у работника есть одновременно «северный» и полный «вредный» стаж, возраст может быть снижен еще больше, - пояснила Дайнеко.
Северный стаж важен и тогда, когда полного вредного стажа нет.
- Выработать необходимый для досрочной пенсии стаж на вредном или опасном производстве удается не всегда, - отмечает эксперт. - Поэтому закон предусмотрел частичные послабления. Иногда для досрочного назначения пенсии хватает и половины специального стажа.
Например, работник горячего цеха по Списку № 1 при выработке 5 лет вместо 10 и общем стаже 20 лет может уменьшить пенсионный возраст на один год за каждый год работы. Наличие половины спецстажа по Списку № 2 позволяет снизить возраст на один год за каждые 2,5 года мужчинам и 2 года женщинам.
Северный стаж тоже не пропадет, если есть половина: каждый «северный» год уменьшает возраст выхода на пенсию на 4 месяца.
Многодетные матери, родившие и воспитавшие троих детей, могут выйти на пенсию в 57 лет, четырех - в 56 лет, пятерых и более - в 50 лет. Нужны минимальный страховой стаж и ИПК.
- Одному из родителей, воспитавшему ребенка-инвалида до 8 лет, пенсия назначается досрочно: мужчинам в 55 лет, женщинам в 50 лет, - уточнила Дайнеко.
Для этого требуется страховой стаж 20 и 15 лет соответственно и минимум 30 ИПК.
Опекунам пенсионный возраст снижают за каждые полные 1,5 года опеки на 1 год, суммарно не более чем на 5 лет. Условия по стажу и баллам такие же, а опекунство должно быть установлено для ребенка до 8 лет.
Если мужчина проработал 42 года, а женщина - 37 лет, и все эти годы входят в страховой стаж, то такие работники могут выйти на пенсию на два года раньше общего срока.
- Но не ранее 60 лет для мужчин и 55 лет - для женщин, - пояснила эксперт. То есть длинный стаж дает скидку по возрасту, но нижнюю границу закон сохраняет.
Если предпенсионер (человек, которому до пенсии осталось не больше 5 лет) остался без работы из-за сокращения штата или ликвидации организации, он может выйти на пенсию на два года раньше установленного срока. Но для этого нужно выполнить несколько условий:
1. Стоять на учете в ЦЗН (центре занятости).
2. Отсутствие возможности трудоустройства.
3. До досрочной пенсии - не более 2 лет.
4. Страховой стаж: 20 лет у женщин, 25 лет у мужчин.
5. Наличие 30 ИПК (пенсионных баллов).
Для статуса предпенсионера тем, у кого льгота привязана к спецстажу, нужно одно из двух: человек продолжает работу, дающую право на досрочную пенсию, или у него уже есть полный спецстаж.
- Это не автоматическое право, решение принимает служба занятости, - отметила Дайнеко.
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